Ganadores, emoción y perlitas del primer Martín Fierro de la Danza: Eleonora Cassano y Julio Bocca (ausente) se llevaron el Oro

Virginia Gallardo fue la conductora de los Martín Fierro de la Danza Gerardo Viercovich - LA NACION

Aptra inauguró un nuevo capítulo en la historia de los Martín Fierro. Apenas pasadas las 22 del domingo comenzó la primera entrega de premios dedicada exclusivamente a la danza. Unas 1200 personas -entre los nominados divididos en 41 categorías, miembros de la entidad dirigida por Luis Ventura y los integrantes del jurado especializado- fueron los protagonistas de la noche que comenzó, como no podía ser de otra manera, a puro baile, con una mega coreografía con unas cuarenta personas en escena que se desplegaron en ritmos como tango, ballet, flamenco, urbano y árabe, entre otros.

Elenora Cassano y Julio Bocca fueron los grandes ganadores de la noche al hacerse con el Martín Fierro de Oro, que contó con un cuadro especial realizado por la ex coreógrafa del Bailando, María Laura Cattalini (La Cata) y lo entregó Luis Ventura. “Este premio resume trayectoria, inspiración y excelencia, tiene un recorrido extraordinario en el arte de la danza por honrar a nuestro país en el mundo con una calidad interpretativa única”, dijo Gallardo y Ventura anunció a los ganadores.

Mientas que Bocca, director artístico del Colón, no pudo estar presente en la ceremonia su compañera subió casi entre lágrimas a alzar el premio: “No tengo que llorar pero estoy super emocionada, no lo esperaba, me acabao de operar de la cadera y no esperaba venir y estoy feliz”. Luego se refirió a su colega con quien a partir de ahora, también comparte premio: “Bailamos casi veinte años juntos y creo que marcamos un antes y un después para que todo el mundo lo pueda disfrutar. Extraño bailar porque lo que se recibe en el escenario es maravilloso pero hoy estoy en otro lugar, que es enseñar lo que aprendí en mi carrera”.

La noche además contó con un emotivo homenaje a Hernán Piquín que recibió el Martín Fierro a la Trayectoria en la Danza. Aníbal Pachano y Cecilia Figaredo también tuvieron sus reconocimientos. Mientras que Noelia Marzol, Silvina Escudero y Julieta Poggio fueron algunos de los famosos encargados de anunciar ganadores.

Luis Ventura se estaba refiriendo a las críticas que recibe Aptra cuando la transmisión se cortó por problemas de sonido Gerardo Viercovich - LA NACION

La anfitriona de la noche, cuyo escenario fue el Golden Center, fue la flamante diputada Virgina Gallardo. “La danza es arte que atraviesa el alma y hoy honraremos a los maestros que ponen su amor y pasión. Cuánto talento, ¿verdad? Nuestros bailarines nos hacen emocionar y espero que disfruten esta gran noche, un premio dedicado a la danza”, dijo la ex de Fort al abrir la fiesta y le dio paso a Luis Ventura: “Estamos haciendo historia, esto es historia”. Además, el presidente de Aptra pidió que se valore el evento “en un momento que se pone en duda la cultura argentina”. El periodista se refirió a las críticas recibidas por la entidad en las últimas semanas: “Lo que hacemos en construir”, dijo, pero mientras continuaba su discurso refiriéndose a los “retrógrados”, la transmisión de Canal (á) se cortó porque el audio estaba desfasado. Pasada la complicación técnica, la fiesta volvió a emitirse, pero el discurso que parecía sería polémico, ya se había terminado.

Julieta Poggio fue la encargada de anunciar las cinco primeras estatuillas Gerardo Viercovich - LA NACION

Diez minutos después de iniciada la gala comenzó la entrega de premios propiamente dicha. La primera tanda fue presentada por la ex Gran Hermano Julieta Poggio. A diferencia de lo que ocurre en el resto de los premios, los ganadores no brindaron un discurso al subir a alzar la estatuilla, sino que los espectadores pudieron ver un video de ellos en acción.

Aníbal Pachano recibió el premio (una placa) a la Trayectoria en la Creación y Dirección Artística Gerardo Viercovich - LA NACION

Aníbal Pachano recibió el premio (una placa) a la Trayectoria en la Creación y Dirección Artística. “Es multifacético, es bailarín, productor y todo lo puede hacer”, presentó la conductora, pero nuevamente llegaron los problemas de sonido y prácticamente no se escucharon las palabras del coreógrafo, salvo por la última frase que pronunció: “¡Bailar sana!”.

El Ballet Contemporáneo del Teatro Nacional San Martín, con música de Piazzolla, estuvo a cargo de uno de los cuadros musicales que se sucedían cada cinco categorías. Al terminar su actuación, el Ballet recibió su premio a la Trayectoria, entregado por Cacho Rubio y Noelia Marzol, quien minutos más tarde volvió al escenario a interpretar un fragmento de su show, Bloody Tango. Entre los cuadros musicales de la noche también hubo jazz y folklore.

Karina Armendariz y Mayra Saad, creadoras del Martín Fierro de la danza Gerardo Viercovich - LA NACION

Sofía Macaggi, Silvina Escudero y Nancy Duré fueron las encargadas de entregarle el premio a la Trayectoria en la Danza Clásica y Contemporánea a Cecilia Figaredo. “Es una sorpresa este reconocimiento, la danza es mi pasión, mi vida, mi espacio. Agradezco esto y que se apueste a la danza”. El jurado especializado que participó de la preselección y de la votación de los premios, también recibió una mención especial.

Promediando la mitad de la noche, la legisladora de la Ciudad de Buenos Aires Sandra Rey, le entregó un reconocimiento a Karina Armendariz y Mayra Saad productoras del Martín Fierro de la Danza, luego de que el evento fuera declarado de interés cultural quienes a su vez le agradecieron a Carlos Siacaluga, miembro de Aptra que las ayudó a llevar adelante el proyecto.

Hernán Piquín recibió el Martín Fierro a la Trayectoria Artística en la Danza Gerardo Viercovich - LA NACION

El homenaje a Hernán Piquín fue uno de los momentos más emotivos de la noche. El bailarín recibió el Martín Fierro a la Trayectoria Artística en la Danza. Previamente, un niño, un joven y un adulto se desplegaron sobre el escenario mientras una voz en off contó la historia del homenajeado, que bien podría ser la de cualquiera de los presentes en el Golden Center. “Todo comienza con un paso, a veces pequeño, incierto, lleno de preguntas que el cuerpo puede responder. De niños bailamos sin miedo, sin técnica, sin motivo porque el movimiento es el primer lenguaje que aprendemos y el último que olvidamos. Luego llega el tiempo del esfuerzo, se vuelve difícil y el dolor se transforma en maestro, los sueños se vuelven constancia, cada caída enseña, una historia escrita en los músculos. La danza se convierte en idioma y refugio. Un día te das cuenta que la danza es el lenguaje oculto del alma, que el cuerpo no busca la perfección, sino la verdad. No bailás para vos, sino para que otros recuerden que es posible bailar. El alma se transforma y esa comunicación le da sentido a tu esfuerzo. Cada función es una oportunidad de volver a intentar y entendemos que somos parte de una coreografía que nunca se apaga”, rezaba el relato.

“La danza no es un sacrificio, los que amamos lo que hacemos lo tenemos que vivir como un regalo y estar siempre preparados para cuando llegue la oportunidad. Háganle caso a sus profesores y maestros. Gracias por este regalo”, dijo feliz en artista alzando su estatuilla.

Martín Fierro Danza Gerardo Viercovich - LA NACION

Como en todos los Martín Fierro, hubo un emotivo memorial cuya musicalización estuvo a cargo de Agustina Sol Pereyra con el tema “Recuérdame” de Carlos Rivera, popularizado en Coco. Por tratarse de la primera entrega dedicada a esta disciplina, los homenajeados no fueron solo aquellos artistas que partieron en los últimos tiempos, sino que pasaron por la pantalla imágenes de personalidades relacionadas con el mundo de la danza que partieron en la década del ’80 en adelante.

De homenajeado a homenajear, Aníbal Pachanno le dio un premio Trayectoria a José Zartmann, bailarín, coreógrafo y maestro. “Simplemente gracias a todos los que han colaborado en mi vida para que yo pueda bailar.

“Hay historias que nos muestran que la danza es mucho más que bailar, esto es un reconocimiento a la resiliencia”, anunció Gallardo y presentó a Noelia Martínez y Bryana Verón y de manera aparentemente espontánea, la conductora invitó al escenario “a otro resiliente”, Aníbal Pachano: “No importa el por qué, sino el para qué. Viva la vida”. El último reconocimiento antes del Oro fue para Loure Pop Tv el ciclo de Canal Nueve, con la conducción de Lourdes González de diez años, por la difusión a la danza.

A continuación, la lista completa de ganadores:

-Revelación Infantil en Danza Académica

Benjamín Franco Giménez

-Dúo Infantil Destacado en Danza Académica

Sofía Campuzzi y Lara Ferrari

-Ensamble Infantil Destacado en Danza Académica

Nneatreros

Amandance

-Intérprete Juvenil Destacado en Danza Contemporánea

Santino Serrano

-Intérprete Destacado en Danza Clásica Argentina

Ana Laura Oddone

-Interpretación Juvenil Destacada en Danza Jazz Lírico

Jeremías Cabrera

-Ensamble Juvenil Destacado en Danza Escénica y Académica

Nneatreros

-Interpretación Destacada en Danza Académica

Verónica Fiallo

-Ensamble Destacado en Danza Académica

Compañía de Danzas en Círculo

-Ensamble Destacado en Danza Jazz Lírico

Federico Peña

-Revelación Infantil en Danzas Tradicionales y Folklóricas

Eugenia González

-Dúo Infantil Destacado en Danzas Tradicionales y Folklóricas

Milagros Oliera y Ramiro Piriz

-Ensamble Infanatil Destacado en Danzas Tradicionales y Folklóricas

Andrea Martín y Julieta Viñeta

-Interpretación Juvenil Destacada en Danzas Tradicionales y Folklóricas

Ciana Ferronato

-Dúo Juvenil Destacado en Danzas Tradicionales y Folklóricas

Giuliana Trosarello y Mauricio Paz

-Ensamble Juvenil Destacado en Danzas Tradicionales y Folklóricas

Aires de Tradición

-Interpretación Adulta Destacada en Danzas Tradicionales y Folklóricas

Julianaa Viñeta

Soledad Larroque

-Dúo Adulto Destacado en Danzas Tradicionales y Folklóricas

Marcelo y Érica Aguirre

-Ensamble Adulto Destacado en Danzas Tradicionales y Folklóricas

Juventud Prolongada

-Agrupación Destacada en Folklóre Escénico y Creación de Show

Cachaymanta

Orígenes de mi Tierra

-Intérprete Infantil Destacada en Danza Árabe

Tiziano Farías

-Ensamble Infantil Destacado en Danza Árabe

Instituto Mariana Aratto

-Intérprete Juvenil Destacada en Danza Árabe

Camila Ludueña

-Ensamble Juvenil Destacado en Danza Árabe

Shokran Ala

-Intérprete Destacada en Danza Árabe

Paula Palazon

-Ensamble Destacado en Danza Árabe (adulto y mixto)

Ballet Najma

-Ensamble Destacado en Folklóre Árabe Tradicional

Bila Hudud

-Revelación Infantil en Ritmos Urbanos, Latinos y Danza Libre

Francisco Genari

-Dúo Infanto Juvenil Destacado en Ritmos Latinos, Urbanos y Bellydance

Isabella Gola y Loana Martínez

-Ensamble Infantil Destacado en Danza Libre y Ritmos Urbanos

Stylos Dancer

-Interpretación Juvenil Destacada en Danza Libre y Ritmos Latinos

Zoe Valdez

-Interpretación Juvenil Destacada en Ritmos Urbanos

Felipe Llanes

Morena Casadei

-Ensamble Juvenil Destacado en Danza Libre

Nneaatreros

-Ensamble Juvenil Destacado en Ritmos Ubanos

Eefort Studio

-Interpretación Destacada en Danza Libre y Ritmos Latinos Adultos

José Federico Campos

-Interpretación Destacada en Ritmos Urbanos Adultos

Lucila Coppollela

-Dúo Adulto Destacado en Ritmos Latinos

Evellyn Nowak y Facundo Leyton

-Ensamble Adulto Destacado en Danza Libre y Ritmos Latinos

Divergentes Crew

-Ensamble Adulto Destacado en Ritmos Urbanos

Zafiros Crew

-Ensamble Mixto Destacado en Danza Libre

NNeatreros

-Ensamble Mixto Destacado en Ritmos Urbanos

Base Urbana