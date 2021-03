Pachu Peña hizo llorar de la risa a sus compañeros con el “bebé” de Lady Di

El actor Pachu Peña es conocido por tener una de las risas más contagiosas de la televisión argentina y lo demostró con su regreso a la competencia de El Trece, Corte y Confección Famosos.

En el desafío de ayer, los participantes tuvieron que recrear looks de la realeza y a Pachu le tocó replicar el vestido que utilizó Lady Di cuando dio a luz a su hijo Harry. Fiel a su estilo, el comediante decidió agregar un maniquí de gran tamaño para representar al pequeño príncipe, algo que provocó las risas de sus compañeros y en particular, la de la conductora Andrea Politti.

“Yo les aviso que no voy a poder. ¿Querés tenerlo vos, Pachu”, afirmó la conductora limpiándose las lágrimas de la risa que le provocó la imagen. “Sí, creo que me corresponde. Creció la criatura en la semana en que no vine. Me tocó Lady Di en el nacimiento de Henry o Harry a la salida del hospital St. Mary de Londres. Copiamos el sacón con estas pinzas, debajo un vestido camisero, muy sencillo”, afirmó Pachu intentando mantener la postura aunque las risas eran evidentes.

“¿Por qué era tan grande el niño?”, preguntó la Politti. “Porque quería que esté también presente la criatura que creció, que pegó el estirón. ¡Volví con todo!”, aseguró Pachu. “Me gusta, volvió con el niño crecido. Muy bien. Bueno, no sé qué te espera”, concluyó la conductora.

