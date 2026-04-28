Jimmy Kimmel defendió su chiste de “viuda embarazada” sobre Melania Trump luego de que Donald Trump pidiera su despido

Jimmy Kimmel recogió el guante que le dejaron Donald y Melania Trump y defendió el chiste que hizo la semana pasada sobre la primera dama de los Estados Unidos por el cual ambos pidieron públicamente su despido a Disney y a la cadena ABC.

“¿Sabés cuando te despertás por la mañana y la primera dama publica un comunicado exigiendo que te despidan?”, dijo el presentador de televisión al inicio de su programa de anoche. “A todos nos pasó alguna vez, ¿verdad?”.

Fue entonces que el conductor explicó qué quiso decir el jueves pasado cuando mencionó que Melania tenía el brillo de una “viuda embarazada”. Lo peculiar fue que ese comentario ocurrió durante un sketch sobre la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca que Kimmel hizo dos días antes del verdadero evento, el cual terminó con la evacuación del presidente norteamericano a raíz de un tiroteo en el lugar cuando un sospechoso identificado como Cole Allen irrumpió en un control de seguridad y disparó contra agentes del Servicio Secreto.

Era “un chiste sobre la diferencia de edad entre ellos, de ninguna manera era un llamado a la violencia”, afirmó Kimmel. “Fue una broma muy liviana sobre el hecho de que él tiene casi 80 años y ella es más joven que yo. De ninguna manera fue una incitación al asesinato. Y ellos lo saben”, remarcó.

“He sido muy crítico durante muchos años con la violencia armada particularmente. Pero entiendo que la primera dama tuvo una experiencia estresante durante el fin de semana. Y probablemente todos los fines de semana sean bastante estresantes en esa casa. Además, estoy de acuerdo en que debemos rechazar la retórica del odio y la violencia. Yo lo hago. Y creo que un buen punto de partida para moderar eso sería hablar con su esposo al respecto”, ironizó.

Donald Trump pidió que despidieran a Jimmy Kimmel

Ayer, Melania Trump acudió a su cuenta de X para condenar el sketch humorístico que se había hecho al aire de Jimmy Kimmel Live!: “La retórica de odio y violencia de Kimmel pretende dividir a nuestro país. Su monólogo sobre mi familia no es comedia; sus palabras son corrosivas y profundizan la enfermedad política que impera en los Estados Unidos”.

“Personas como Kimmel no deberían tener la oportunidad de entrar en nuestros hogares cada noche para sembrar el odio. Kimmel, un cobarde, se esconde tras ABC porque sabe que la cadena seguirá protegiéndolo. ¡Ya basta! Es hora de que ABC tome una postura. ¿Cuántas veces más permitirá la dirección de ABC el comportamiento atroz de Kimmel a costa de nuestra comunidad?”, sentenció.

El posteo de Melania Trump en X contra Jimmy Kimmel

Horas más tarde, Donald Trump hizo lo propio a través de su red social Truth Social. “Jimmy Kimmel, que no tiene ni pizca de gracia como demuestran sus pésimos índices de audiencia, hizo una declaración en su programa que es realmente impactante. Mostró un video falso de la primera dama, Melania, y nuestro hijo, Barron, como si estuvieran sentados en su estudio, escuchándolo hablar, cosa que no era cierta ni lo sería jamás. Luego dijo: ‘Nuestra primera dama, Melania, está aquí. Miren a Melania, qué hermosa. Señora Trump, tiene un brillo como el de una viuda embarazada’”, relató el mandatario.

“Un día después, un lunático intentó entrar en el salón de baile de la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca, armado con una escopeta, una pistola y varios cuchillos. Estaba allí por una razón muy obvia y siniestra. Entiendo que tanta gente esté indignada por el despreciable llamado a la violencia de Kimmel y que normalmente no reaccionaría a nada de lo que dijera, pero esto es algo que va mucho más allá de lo aceptable. Jimmy Kimmel debería ser despedido inmediatamente por Disney y ABC“, remató, pidiendo por la cabeza del conductor.