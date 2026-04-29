Qué rating hizo el partido de Boca vs. Cruzeiro y cómo le fue al estreno del programa de Fabián Doman

La competencia en el prime time del martes se vio modificada por el encuentro que jugaron Boca vs. Cruzeiro por la tercera fecha del Grupo D de la Copa Libertadores 2026. El partido se disputó en el Mineirao de Belo Horizonte y fue transmitido por Telefe, razón por la cual ni Pasapalabra ni Gran Hermano salieron al aire. Desde hace tiempo, de la mano de la baja del rating en general, el fútbol es una de las pocas propuestas que sigue concentrando gran cantidad de audiencia.

El prime time arrancó con la previa del encuentro pasadas las 21.10 con el piso de 8.6 puntos que le dejó Telefe Noticias. Boca llegó a la cancha con el anhelo de lograr el tercer triunfo en el certamen, continuar en la cima de la zona D y encaminar su pasaje a los octavos de final de la Conmebol Libertadores. Con los relatos y comentarios de Juan Pablo Varsky y Pablo Giralt y Nicolás Haase en el campo de juego, la pelota empezó a rodar a las 21.30 con 12,4 puntos de rating liderando la franja. Cruzeiro se mostró más activo en el comienzo de un partido que tuvo muchas interrupciones, lleno de tarjetas amarillas. En una primera etapa sin sobresaltos, la pantalla de Telefe llegó a los 15,0.

Desde ya que el resto del prime time se vio afectado por el partido que también se transmitió por Fox Sports, en el cable. En Es mi sueño se lució Carla Oyola que interpretó “Amor a la mexicana” de Thalía, conquistó a los cuatro jurados, hoy con Carlos Baute, y logró el verde perfecto. Más de 200 participantes de todo el país se presentarán ante Abel Pintos, Jimena Barón, La Mona Jiménez y Joaquín Levinton, que los evaluarán según sus actuaciones. El voto de cada uno desbloquea un escalón, por lo que aquellos participantes que consigan los positivos suficientes accederán al “Palco del Ópera”. En esa instancia, el talent show de eltrece marcaba 6,1. Por su parte, LAM se ubicó tercero con un pico de 4.6 puntos, y Bendita llegó a los 3,1.

Pasadas las 22.30 comenzó Otro día perdido de la mano de Mario Pergolini. El ciclo que conduce Guido Kaczka obtuvo una marca máxima de 6.7 puntos y le dio pie al comienzo del late show del eltrece que tuvo de invitado a Gastón Dalmau. El actor repasó gran parte su carrera y destacó su trabajo en Hollywood como asistente de efectos visuales. La marca máxima fue de 5,5.

Por su parte, BTV con el resumen del día llegó a los 2,8 y Bienvenidos a ganar a 1,8 con la súper final en la que se consagró campeona Florencia Cabral y ganó una moto. A las 23 arrancó una nueva competencia con el estreno de Código Doman en El Nueve que debutó con un piso de 1.3 puntos y se mantuvo cuarto en la franja. Fabian Doman se sumó a la tira periodística de unitarios que lanzó el canal que comanda Diego Toni y tuvo de primer invitado a Miguel Ángel Pichetto. El periodista estuvo acompañado por Melisa Molina y Leandro Renou. Del otro lado, en Polémica en el bar, Silvina Escudero dio detalles de su separación con 1,5.

El segundo tiempo del partido arrancó con 12,6 puntos liderando la franja. Si bien el partido no tuvo demasiadas jugadas de gol, Kaio Jorge controló largo y definió casi sin ángulo al primer palo, pero Leandro Brey respondió con una gran atajada. Minutos después, Neyser Villarreal convirtió el 1-0 ante Boca. En esta instancia, el rating trepó a los 15.1 puntos, la marca máxima de la noche.