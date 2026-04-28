Rating: cuánto midió la gala de eliminación de Gran Hermano con el ingreso de Gladys ´La Bomba´Tucumana

Ya pasaron dos meses desde que 28 participantes entraron a la casa de Gran Hermano. Una mezcla de famosos, influencers y personajes de todo tipo conviven dentro del reality más importante del país. En este tiempo, hubo nueve eliminados por el voto del público, cuatro abandonos por diferentes motivos y una expulsión. Hay dos grupos muy marcados, con valores, estrategias de juego y comportamientos completamente distintos. Y en la placa de nominados, dos referentes fuertes estaban en la cuerda floja. Por un lado, Brian Sarmiento, exfutbolista y líder agresivo; y por el otro, Yisela “Yipio” Pintos, standapera, la figura más importante de las mujeres que acompañaban a Andrea del Boca. Todas las fichas estaban puestas entre ellos dos, aunque la placa también estaba integrada por Solangel “Sol” Abraham, Danelik Star y Franco Zunino. Los tres son personajes polémicos dentro de la casa, pero el versus más esperado era el otro.

Nueva gala de eliminación de Gran Hermano

La competencia de la noche comenzó con Pasapalabra, en donde se enfrentaron Juariu, Gastón Edul y Stefano de Gregorio vs. Evitta Luna, Juli Savioli y Campa. El ciclo que conduce Iván de Pineda arrancó con un piso de 8,5 puntos que le dejó Telefe Noticias. Del otro lado, en Es mi sueño se lució Yamila Guida Osman, que interpretó “Proud Mary” de Tina Turner, conquistó a los cuatro jurados y logró el verde perfecto. Más de 200 participantes de todo el país se presentarán ante Abel Pintos, Jimena Barón, La Mona Jiménez y Joaquín Levinton, que los evaluarán según sus actuaciones. El voto de cada uno desbloquea un escalón, por lo que aquellos participantes que consigan los positivos suficientes accederán al “Palco del Ópera”. En esa instancia, el talent show de eltrece marcaba 7,6. Por su parte, LAM se ubicó tercero, con un pico de 3,7 puntos, y Bendita llegó a los 2,9.

Pasadas las 22.30 comenzó la gala de Gran Hermano, con un piso de 11,9 puntos que le dejó Pasapalabra, con toda la expectativa de la eliminación y el ingreso de un nuevo participante. El ciclo que conduce Guido Kaczka obtuvo una marca máxima de 8 puntos y le dio pie al comienzo de Otro día perdido, en su quinta semana al aire. Por su parte, BTV llegó a los 2,6 y Bienvenidos a ganar, a 2,3. En eltrece, Mario Pergolini recibió a Eleonora Wexler, a quien sorprendieron con un video de ella a los 11 años actuando. El pico del late show de eltrece fue de 4,9 puntos.

En el comienzo de la gala de Gran Hermano, Santiago del Moro adelantó que quien ingresaría era Gladys “La Bomba Tucumana”. La cantante participó de varios realities y siempre fue al frente, de manera muy polémica. El primero en salir de la placa fue Zunino, con el 2,3% de los votos, y en esa instancia el rating subió a los 13,3 puntos. La segunda participante que menos porcentaje sacó fue Danelik, con 5,2, y los números de audiencia treparon a 14,7.

La Bomba Tucumana hizo su entrada triunfal cantando “Vivir así es morir de amor”, con empanadas bajo el brazo. “Estoy emocionada, no puedo creer estar acá con ustedes. Son divinos, me encanta, los conozco a todos”, contó la cantante. Más tarde, la tercera en salir de la placa fue Sol, con el 25,1% de los votos. Como era de esperar, Yipio y Brian quedaron en la cuerda floja y, finalmente, el exfutbolista quedó fuera de juego con el 54,2%. La marca máxima de la noche fue de 14,9 puntos.