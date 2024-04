Sorpresa en Gran Hermano: Coty Romero entró a la casa para reemplazar a Agostina

Escuchar

La casa Gran Hermano (Telefe) tuvo un revés inesperado. El Golden Ticket, finalmente, fue destinado para una participante que estuvo en la edición anterior, como lo es “Coty” Romero. Si bien se especulaba con el ingreso de un jugador eliminado o uno nuevo, la producción del programa más visto del país tomó la decisión de meter a una de las exparticipantes más polémicas y, a su vez, más estrategas de la edición anterior. A diferencia de otros exs, como Romina Uhrig, Walter Santiago “Alfa” y Ariel Ansaldo, la correntina ingresó como una participante más y no en condición de “invitada”.

Agostina tomó la decisión de abandonar la casa de Gran Hermano luego de haber recibido supuestas amenazas de Juliana. A pesar de que ya pasaron varias semanas desde su salida, la producción finalmente la reemplazó con una participante más y, para sorpresa de todos, fue la exjugadora “Coty” Romero, que estuvo en la edición 2022/2023.

Ante la pregunta de Santiago del Moro, la correntina contó cómo se preparó para esta nueva oportunidad. “No duermo hace cinco días. Estoy pensando estrategias todos los días. Si se da, se da. Si no también, voy a entrar a jugar. Esta es mi revancha”, indicó. Luego, Laura Ufbal anticipó que la jugadora tenía como objetivo “robarle” el novio a “Furia”, una de las candidatas de la actual edición, quien mantiene un affaire con Mauro.

Unos minutos después de las 23 horas, “Coty” Romero ingresó por la puerta de la casa y gritó: “¡Bienvenidos a Gran Hermano!”. La primera que reaccionó mal fue Juliana, quien no podía creer que se trataba de una figura pública, pero rápidamente los jugadores fueron a recibirla. Todos quedaron sorprendidos cuando comunicó que estaba en reemplazo de Agostina.

Juliana se fue al patio a conversar con Emma sobre este ingreso. “¿Sabés lo que hace? Entra y no me mira, y no me saluda. Ni me mira a los ojos. ¿Para qué traen a estos exs? Hubieran traído a alguien más copado”, indicó la favorita para ganar esta edición.

Cabe destacar que “Coty” podrá nominar desde este miércoles y podrá ser nominada por sus compañeros. Cuando Gran Hermano la llamó al confesionario para saber cómo fue su ingreso, la participante consultó si estaba habilitada la nominación espontánea. Lamentablemente, aún no lo estaba, pero su pregunta demostró cuánto está dispuesta a jugar. Con respecto a la primera apreciación de sus nuevos hermanitos, expresó: “Siento una falsedad de parte de Emma”.