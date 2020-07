Crédito: Instagram

31 de julio de 2020 • 01:12

Desde que se puso al frente de Pampita Online, Carolina Ardohain aprendió rápidamente los códigos de la tele. No es lo mismo estar de un lado del mostrador que del otro, y detalles que en una vereda se sienten íntimos, en la de enfrente son terreno fértil para germinar un momento televisivo.

En el más reciente de sus análisis (luego de sus picantes episodios con Ingrid Grudke o Hernán Drago), Pampita arremetió contra Nicole Neumann. A esta altura del partido, cuesta creer que la conductora no sea consciente del antagonismo en el que están colocadas ambas y que, por lo tanto, cualquier referencia a la rubia no sea pasible de segundas lecturas.

El tema en Pampita Online era los rumores de romance entre Nicole y el abogado Rafael Cúneo Libarona. A partir de un vivo que la modelo hizo el fin de semana para su ciclo, Nicole en casa. Quienes vieron el ida y vuelta creyeron advertir cierta corriente de seducción entre ambos, y sobre el tema se refirió Pampita a partir del pie que le dio su panelista, Barby Franco: "¿Pero la onda nació ese día o se hicieron los que no se conocían?", pregunto Pampita con calculada ingenuidad para enseguida conjeturar: "O a lo mejor en el antes. Ella lo llamó y le dijo 'Te quiero entrevistar' y qué se yo".

Y mientras sus panelistas analizaban su postura de galán y su éxito con las mujeres, en la pantalla gigante apareció el posteo de agradecimiento de Cúneo Libarona a su entrevistadora: "Gracias @nikitaneumannoficial por la nota. Linda charla. Muy buenas tus preguntas. Gracias y abrazo de oso".

"¿Abrazo de oso? ¿Cómo 'abrazo de oso'? -se pregunto sorprendida Pampita-. Yo entrevisto un montón de gente y nunca me mandan 'Abrazo de oso'. La dejó picando con ese comentario. Hace mucho que Nicole no cuenta nada de sus parejas, es como que cerró esa puerta hasta que no sea algo serio, formal". Más claro, imposible.