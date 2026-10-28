El Grupo Octubre compró la productora Mandarina Contenidos y el canal de streaming Bondi

El Grupo Octubre anunció que compró el 100% del paquete accionario de Mandarina Contenidos, que entre otros programas produce LAM y El diario de Mariana, ciclos que se emiten por América TV. La operación incluye también al canal de streaming Bondi, conocido por programas que conduce Ángel De Brito.

“La incorporación representa un nuevo paso en la estrategia de diversificación de Grupo Octubre, que continúa apostando a la producción de contenidos nacionales, el desarrollo de la industria audiovisual argentina y la evolución de los medios de comunicación”, informa el comunicado de la compañía que dirige Víctor Santa María.

En el marco de la operación, Mariano Chihade, fundador de Mandarina Contenidos, asumirá como director ejecutivo integral de Canal 9, emisora que también pertenece al Grupo Octubre.

Fundada en 2005 por Chihade, Mandarina Contenidos es una productora independiente con 21 años de trayectoria que desarrolló y produjo contenidos en múltiples géneros: documental, ficción, televisión abierta, programas de entretenimiento, magazine y reality. En mayo de 2024, Mandarina lanzó el canal de streaming Bondi.

Beto Casella y Ángel De Brito, en los estudios de Bondi Santiago Cichero/AFV

La compañía produce, entre otros ciclos, uno de los programas más exitosos de la pantalla de América, LAM, que conduce Ángel De Brito. Y también el magazine que lidera Mariana Fabbiani, quien además es la esposa de Chihade, El diario de Mariana. Otros dos envíos que están a cargo de la empresa son Sálvese quien pueda (SQP), que anima Yanina Latorre y BTV, que conduce Beto Casella.

Ante la noticia, y a la nueva función que tendrá el productor en Canal 9, ya empezaron las elucubraciones y rumores sobre el potencial destino de esos programas en la emisora del Grupo Octubre. Según pudo saber LA NACION, los empleados y conductores de los ciclos tienen contrato hasta el 31 de diciembre próximo.

Mariana Fabbiani, esposa de Chihade, está al frente de otro de los productos de Mandarina Contenidos para América TV: El diario de Mariana Fabián Marelli

En tanto, el Grupo Octubre es un ecosistema de medios que incluye señales de noticias (Argentina 12), radios AM (AM 750) y FM (FM 94.7 y Aspen), medios gráficos (Página 12, Caras y Caretas y El Planeta Urbano), plataformas digitales y desarrollos audiovisuales.

Víctor Santa María, quien está detrás del Grupo Octubre, es además, el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal y es un referente del PJ porteño.

En el corto plazo, se verán los efectos de la noticia en la pantalla, en un momento en que la TV abierta vive una de sus mayores crisis de audiencia.

La compra de Canal 9

El Grupo Octubre compró Canal 9 el 20 de noviembre de 2020. Ese día informó de la operación en un comunicado: “El Grupo Octubre (GO) culminó el proceso de compra de Telearte -la firma que controla Canal 9- y de FM Aspen, quedando de esta manera como su operador”.

Víctor Santa María Tomás Cuesta - LA NACION

El proceso comenzó en diciembre de 2019, cuando GO firmó acuerdos con Telearte para llevar adelante de manera conjunta la producción de contenidos y de nuevos proyectos audiovisuales. En mayo de 2020, la relación se afianzó con acuerdos para el desarrollo de IP, la nueva señal de noticias en el cable.

En junio de 2020, GO aceptó la propuesta para la adquisición de Canal 9 y FM Aspen, “sujeto a estrictas obligaciones de confidencialidad”, añadió el comunicado. “De esta forma, GO finalizó hoy [20 de noviembre de 2020] el proceso de compra de Telearte y FM Aspen, lo que llevará tranquilidad a las más de mil familias que trabajan directa o indirectamente en las emisoras”, señala el texto.

Por otro lado, el comunicado detallaba que se canceló la totalidad de los créditos del concurso preventivo de las entidades vendedoras de Telearte y se informó la operación al Juzgado interviniente y a las autoridades de aplicación.