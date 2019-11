Patricia Sarán habló de todo en su paso por Intrusos Crédito: Instagram

4 de noviembre de 2019 • 18:46

Tras sus polémicas declaraciones contra Juana Molina, en las que aseguraba que fue hostigada mediáticamente por la comediante por haberla rechazado, Patricia Sarán pasó por el piso de Intrusos y habló de todo: los motivos por los que se alejó del medio durante tantos años, su romance oculto con Luis Miguel y Ricardo Arjona y hasta le tiró un palito a Jorge Rial en vivo.

"Juana es una persona complicada. La conozco poco. Lo que hizo conmigo no sería un caso de bullying pero si de mobbing (acoso laboral). Me molestó más eso que el acoso en sí. De hecho creo que fue consecuencia (...). Yo me fui de eltrece y a los meses empezó a hacer este personaje", comentó Sarán respecto a "Marcela Balsam", uno de los personajes más recordados del ciclo Juana y sus hermanas, supuestamente inspirado en ella.

Y casi con lujo de detalles, contó lo sucedido. "Yo conducía Estudio 13. Por contrato me tocaban las notas más importantes; a mí no me tocó entrevistarla a ella. Después de una reunión de producción, me estaba esperando en el bar del canal. Parecía una hippie que vendía mostacillas. Se me acerca, me agarra la mano y me dice: 'Vos me gustás'. Yo pensé que me lo decía por admiración. Me vuelve a agarrar y me dice: 'No, no. Vos me gustás como mujer'. La zafé como pude y me fui", relató la conductora.

A partir de este hecho, y como consecuencia de su rechazo, Sarán asegura que la comediante empezó a ridiculizarla en un sketch en el que interpretaba a una "modelo, rubia y tonta" en el programa de humor de eltrece. "Su venganza fue: 'Te voy a destruir con ese personaje'. Es una ridiculización lo que hizo. Yo venía de ser la sex symbol y ella viene a destruir ese mito", señaló Sarán, quien asegura que a partir de eso, empezó a taparse, a vestirse con ropa más grande y a rechazar papeles "de linda".

Y si bien todos imaginaban que el papel de "modelo rubia y tonta" era en alusión a Patricia, la primera que lo puso en palabras fue Mirtha Legrand en uno de sus almuerzos. "Un día voy a lo de Mirtha y me preguntó: 'Vos cuando la ves a esta chica, ¿te vas a tu casa a llorar?' Eso me lastimó mucho, no fue ingenua su pregunta", reveló la actriz, que dijo estar decepcionada por muchos de sus pares que se prestaron para ir al programa de Molina y se dejaron entrevistar por este personaje.

Sus amores ocultos

Luego de confesar que Cacho Castaña le tiro onda varias veces, la "chica del ascensor" que arrancaba suspiros en la década del '80, sorprendió a todos al confesar que tuvo romances secretos con Luis Miguel y Ricardo Arjona. "Salí con los dos, pero nunca me intereso hacerlo público", señaló Sarán.

"A Arjona lo conocí en Mar del Plata. Yo estaba comiendo con mi papá y él se acerco a nuestra mesa y pregunto si éramos pareja. Me llevó afuera y me empezó a cantar. El estaba haciendo teatro allá. Mirá si seré ingenua que le pregunté: '¿A vos también te gusta Arjona?", contó entre risas, dando a entender que no lo había reconocido.

Con respecto a Luis Miguel, Sarán tiene un particular recuerdo del músico: "Es un chico tan triste. Te dan ganas de adoptarlo. Me contó todo sobre su vida. Quería me fuera a vivir a México con él. Tenía como angustia de abandono por el tema de su madre pero, a la vez, pensaba que su padre la había hecho desaparecer", recordó.

Sus roces en el pasado

Tras una larga trayectoria como modelo, actriz, cantante y conductora, Sarán recordó sus épocas sobre las tablas y aseguró que, si bien Nito Artaza la convocó para a hacer teatro de revista, ella no aceptó por culpa de Graciela Alfano. "Es una mina insegura, competitiva. Si hubiera hecho revista con ella me la hubiera hecho pasar mal", disparó la rubia.

Frente a la mirada atónita de los panelistas del ciclo, explicó el por qué de su decisión. "Un día fui a entrevistar a Nito y me pidió que le haga una nota a Graciela. Yo acepté con todo gusto. Recuerdo que tenía un jean y una remera blanca. Graciela en cambio estaba con eso que usan las vedettes, las pezoneras. Antes de empezar la entrevista, me piden que me saque los zapatos. Yo ingenua pensé que era porque había alfombra y no se podía pisar. Cuando termino la entrevista, digo: ¿Pero por qué me hicieron descalzar si no hay nada? Y ahí me doy cuenta que era porque yo era más alta que ella", relató.

Más explosiva que nunca, la cantante también le tiró "un palito" a Jorge Rial en plena entrevista. "Creo que sos una persona totalmente distinta ahora de la que eras hace 10 años. Creo que creciste, evolucionaste, maduraste, hacés un mejor programa. Antes no sé si hubiera venido", disparó ante la mirada silenciosa del conductor.

Sin embargo, y luego de limar asperezas del pasado, su crítica continuó con elogios hacia el periodista de América. "La gente me decía que no venga. Me decían: 'Rial es terrible, te va a hacer llorar'. Me preguntaban si tenía miedo antes de entrar. Quiero desmitificar eso porque para mí fuiste un dulce de leche, tuvimos una época complicada pero quedó atrás", concluyó.