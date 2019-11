Pequeña Victoria: Emma y Antonio pasaron su primera noche juntos

Emma y Antonio sellaron su historia de amor. Crédito: Prensa Telefe

Ir contra el mandato social que dicta la heteronorma, apostar al amor como único camino sincero a seguir sin pensar en la mirada del otro, ni en las consecuencias de ese dedo normativo y acusador. De eso se trata el arco argumental de Pequeña Victoria, que tiene como protagonistas a Emma ( Mariana Genesio) y Antonio ( Facundo Arana).

El pediatra de linaje conservador y la chica trans en busca de alguien que la quiera y la respete se encontraron gracias a la beba, y pasó mucha agua bajo el puente antes de poder consumar el amor. Aunque fuera de manera tácita estaba todo dicho, no era necesario dilatar más un encuentro que ambos querían tener, habían soñado, y postergaban frente a sus propias inseguridades.

El encuentro de la pareja se dio en el entorno de Casa Diana. Allí llegó Antonio con las vacunas que tenía que darle a Vicky. La rivalidad entre Barbi ( Natalie Pérez) y Jazmín ( Julieta Díaz) mientras se resuelven las dudas sobre la maternidad biológica de Victoria, hizo que la beba comience a dividirse entre el departamento de Jaz y Casa Diana.

"Creo que voy a llorar y no quiero que la beba absorba mi angustia. Llamo a Pía para que se la lleve", le dice Emma a Antonio antes de quedar solos. Por la duda sobre el origen de la beba, y la posibilidad de perderla para siempre, Emma quedó sumida en su momento más vulnerable. "Todo va a estar bien", la consoló Antonio. "¿Y si no?" se quebró ella; "si no... yo voy a estar con vos".

Las palabras dieron pasos a los besos, a las caricias, a la desnudez. Emma y Antonio se fundieron en el primer encuentro íntimo, por primera vez libre de la mirada inquisidora de su entorno.

Un momento de pasión, la confirmación de los sentimientos, del amor mutuo. Pero ahora todavía queda por saber qué pasará con los demás, y Antonio lo sabe. "¿Vos creés que nunca vamos a tener una vida normal?", le preguntará a Emma, verbalizando un interrogante que todavía no tiene respuesta.