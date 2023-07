Pollo Álvarez y Chino Leunis: el desafío de levantar el rating de eltrece con Poco correctos y por qué de política prefieren no hablar

escuchar

A partir de hoy, una nueva producción habitará la pantalla de eltrece, Poco correctos, un magazine de actualidad , que irá en vivo de lunes a viernes de 17 a 18.30. Con la conducción de Joaquín “Pollo” Álvarez y Leandro “Chino” Leunis, en compañía de María Belén Ludueña, Ronnie Arias, Estefi Berardi y Agostina Scalise, el programa busca acaparar la audiencia de las tardes y levantar el rating vespertino ofreciendo actualidad, entretenimiento, espectáculos y deportes.

Para que Poco correctos desembarque con una hora y media diaria, el viernes pasado se despidieron ¿De qué signo sos? -el ciclo de citas conducido por Lali González- y Bienvenidos a bordo, el programa de entretenimientos con Laurita Fernández. Las expectativas son altas. La difusión, producción y voluntad del canal está abocada a este proyecto. Así lo percibe la dupla conductora que además de experiencia televisiva comparte una gran amistad. “Vamos a romper muchos mitos sobre los egos. Tenemos el desafío de ser juntos la cabeza del grupo”, esbozan casi a coro cuando reciben a LA NACION en el canal donde se emitirá su programa. El entusiasmo es de dos futbolistas precalentando antes de salir a jugar el superclásico. Saben que tienen la titularidad. Y también que tienen que salir a marcar la cancha y demostrar su destreza . “Sé que el Pollo siempre la va a devolver redonda”, dice Leunis en complicidad con su compañero. Hoy la dupla comprobará su química al aire, sostenida por sus trabajos individuales: Álvarez viene de estar al frente de Nosotros a la mañana y el Chino se lució en El hotel de los famosos, al lado de Carolina Pampita Ardohain. “Lo importante es que el camarín tenga buena energía” dispara el Pollo Álvarez, evidenciando las ansiedades lógicas previas al estreno. “Siempre ando con algunas virgencitas y amuletos para la buena onda”, agrega. “Va a estar todo bien porque nosotros tenemos muy buena energía”, completa Leunis. Con frescura y camaradería los dos conductores y amigos prometen invadir de “buena onda” a las tardes de eltrece.

El Pollo Álvarez y El Chino Leunis adelantaron para LA NACION los detalles del programa en la previa al estreno Hernan Zenteno - La Nacion

-¿Qué expectativas trae este nuevo programa a la pantalla del eltrece?

Pollo Álvarez:- Las expectativas son altas. Hay mucha voluntad del canal, mucha difusión y mucha producción. Tenemos un equipo hermoso. Creemos que tenemos un equipazo que tiene muchos matices. Y también, en lo personal creo mucho en nuestra dupla. Nos conocemos, somos amigos. Así como por separado le podemos llegar a gustar a la gente, creo que juntos podemos demostrar mucho más y romper un montón de mitos sobre los egos.

Chino Leunis:- Va a ser un lindo desafío para nosotros. Tenemos que confiar mucho en el otro para que dos personas con energía de conducción lleven adelante un mismo programa. Sé que nunca nadie va a tener una mala intención. Sabemos que tenemos un lindo grupo y que como cabeza de grupo tenemos que llevar la energía . Vamos a hacer las cosas con compromiso, con convicción y arrancamos con muchas ganas de que nos vaya bien.

Álvarez:- Vamos a estar a disposición de un montón de cuestiones que tienen que ver con el vivo. Si bien la actualidad no es el eje principal de este programa, cada vez que algo nos atraviese sea del espectáculo o de la actualidad lo vamos a contar. También va a haber notas muy lindas para que la gente se sienta cómoda. Queremos que reine un buen ambiente. Tenemos un equipo de producción que es espectacular y el respaldo del canal, que es un lugar donde la noticia está caminando por el pasillo.

El Pollo Álvarez y El Chino Leunis: "La idea es mostrarnos tal cual somos" Hernan Zenteno - La Nacion

-¿Cómo se sienten con el desafío de conducir en dupla?

Álvarez:-No hay rol. A ninguno de los dos nos gustan las cosas tan armaditas. Creo que nos vamos a sorprender mucho al aire. Dentro del respeto que nos tenemos seguramente fluyan las personalidades de cada uno. Nosotros no somos tan del personaje: lo que está en la calle es lo mismo que está en el programa. La idea es mostrarnos tal cual somos. Previo al programa lo único que planificamos es la producción sobre los temas que se van a tratar con el resto del panel.

-¿Participaron en la elección del equipo?

Leunis:-Fuimos escuchando distintas propuestas y estamos contentos con el resultado final. No es fácil hoy en día armar un equipo, por temas de agenda, viajes y demás y la verdad que cuando terminamos de definir nos miramos con El Pollo ¡y nos pareció espectacular! Contar con Belén que es una periodista muy creíble es algo muy valioso hoy en día. Estefi va a aportar eso de “poco correcta” porque es súper desfachatada. Y Agostina va a traer su mirada deportiva, tiene un timing excelente y sabe de todo. Ronnie va a ser como una especie de gran padrino del programa, tiene mucha experiencia y nos va aportar toda su energía y alegría. Creo que él va a ser un buen punto de partida de lo no correcto, aunque él mismo dice que él no es tan incorrecto es mucho más correcto lo que pensamos, pero creo que todos vamos a tener cierta libertad para mostrar un lado divertido.

"Vamos a tratar de informar realmente bien y de hacer las cosas con seriedad, con compromiso y también con cierta liviandad, para que la gente lo pueda disfrutar y descontracturar" Hernan Zenteno - La Nacion

¿Qué piensan del panelismo en la televisión de hoy?

Álvarez:-Lamentablemente el panelista está infravalorado. La verdad es que los que laburamos en tele sabemos que sin panelistas no hay programa. El panelista es el 80% de los programas y si ves los programas de tele todos tienen panelistas. Para mí, el panelista es fundamental para televisión y por lo menos en lo personal le doy un valor muy importante. Son los que hacen el programa. El conductor guía, la producción produce y el panelista arma el programa con su información o cuando se tiene que inmolar. Me parece que está infravalorado y que hay que valorar mucho más a todo el panelismo en líneas generales.

Leunis:-Totalmente de acuerdo, te apoyo y suscribo. Creo que me parece importante darle valor a lo que hacemos y darle valor también al mundo del que somos parte. Vamos a asumir con mucho compromiso y con muchas ganas lo que viene. Va a ser un programa de calidad. Vamos a tratar de informar realmente bien y de hacer las cosas con seriedad, con compromiso y también con cierta liviandad, para que la gente lo pueda disfrutar y descontracturar. Las 5 de la tarde es un horario en el que la gente llega a casa, se prepara el mate y la idea es que prendan la tele y disfruten de que estemos ahí informando, riendo y emocionándonos. Creo que ese es el espíritu.

-¿Creen que el público de hoy demanda la opinión de los conductores y de los periodistas en la televisión?

Álvarez:-Creo que hay gente a la que le encanta que no metas tu opinión. A mi me dicen mucho que soy tibio pero lo tomo como un elogio. Ahora bien, a mi no me gusta confrontar pero en algunos momentos hay cosas que merecen que vos alces la voz o pares el carro. Una cosa es que me guste ir por una senda tranquila, pero hay cosas que ameritan otro tratamiento. No podes dejar decir a un violador que está bien violar ¿no? Creo que podemos hablar un montón de cosas acá pero hay que ver que es lo que va a pasar en el vivo. Mientras tanto tenemos expectativas, deseos, intenciones. A veces me cuesta dormir a la noche pensando en la ansiedad que tengo que empiece el programa. Pero todo se va a desenvolver con la magia propia del programa, con una especie de coreografía energética de todo el equipo. De todo el panel, más los invitados. Vamos a tener que aprender a manejar esa energía como se maneja el tránsito: autos que van y que vienen y que no tienen que chocarse. El desafío va a estar en equilibrar nuestras energías. Momentos en que uno le va a ceder espacio al otro y al revés.

-Arrancan en plena previa de elecciones...

Leunis:-Es un programa donde va a circular mucha información pero no es un programa político. O sea, a mí no me interesa todo el día saber de política, pero sí me interesa saber cómo hay que votar, qué posibilidades tengo y saber quién ganó. Vamos a atender las cuestiones que son urgentes a la actualidad pero no será un programa político. No vamos a hacer editoriales. Es algo con lo que vamos a tener cuidado.

Álvarez:-Ninguno de los dos se expresa políticamente y no porque no tengamos opinión, sino porque no nos interesa expresarnos. Creo que somos conductores de entretenimiento y en definitiva decidimos no tomar una posición -al menos públicamente-. Mi decisión es dejar eso para el ámbito privado. También, obviamente, soy una persona que tiene criterio y que si un día observa algo que es injusto como que se baje una jubilación, sea el gobierno que fuere, eso me va a enojar. El programa en ese punto se va a hacer medio como una mesa familiar y vamos a ir aprendiendo a hablar sobre lo que vamos pensando y sintiendo.

El Pollo Álvarez y El Chino Leunis dieron su mirada sobre el panelismo y el rol de la televisión Hernan Zenteno - La Nacion

-¿Qué piensan sobre el rol de la televisión hoy como medio de comunicación?

Leunis:-Hoy hay más competencia pero la televisión atraviesa a todas las edades y a todos los estratos sociales como ningún otro medio en el momento. Creo que la tele se va aggiornando. Hay generaciones que siguen mucho a los streamers pero el resto de la gente no tiene idea de quiénes son. Eso con la gente de la tele no pasa. No significa que algo esté mal y lo otro bien, más bien que tenemos que estar atentos. Tenemos que ser creativos y desafiarnos pero para mí, la tele no va a morir jamás, porque tiene una esencia única. Eso sí, la tenemos que cuidar. Yo no creo que esté perdida la batalla y tampoco creo tampoco que sea un medio el que tenga que destruir a otro. ¿Cuántas veces dijeron que la radio se iba a morir? Y por más que ahora surgieron muchas radios con video yo prefiero consumirla solo en audio. Creo que en un momento se avanza y después eso se equilibra. En definitiva, lo esencial siempre vuelve.

Álvarez:-Me gusta mucho la tele, entonces me cuesta ser objetivo. Lo que tiene la tele es que tiene mucha variedad, igual festejo fuertemente que haya de todo. Siento que hay espacio para todo: para la tele, para la radio, para el stream. Festejo que un pibe pueda tener un espacio disponible para transmitir desde su casa. Pero la verdad es que eso de que la tele está muerta lo venimos escuchando hace un montón y no sucedió, no solo que no sucedió, sino que nos puso en un lugar más incómodo, pero mejor: tuvimos que ofrecer algo mejor. La tele es un gran lugar de encuentro, está en todos lados. No es la tele contra el stream: es uno más el otro. Coexisten.

-En el último tiempo se vació de ficción pero se apostó por otro tipo de contenidos, como los realities.

Álvarez:-Hay muchos programas de espectáculos a los que les va muy bien y los noticieros siempre funcionan. Nosotros confiamos en el contenido y en la calidad de nuestro programa.