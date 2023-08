escuchar

En el programa Poco Correctos (eltrece), la modelo Zaira Nara fue la invitada para dialogar con los conductores Joaquín “Pollo” Álvarez y Leandro “Chino” Leunis, sumado a un staff periodístico que abordó su carrera profesional, su actualidad y también sus gustos personales a la hora de comenzar con una relación sentimental.

En una entrevista extensa donde no faltaron sonrisas de ambos lados, los presentadores televisivos abrieron el juego para saber los gustos de Zaira a la hora de elegir un hombre. Quien rompió, rápidamente, el hielo fue sorpresivamente la hermana de Wanda quien interpeló al Pollo Álvarez: “¿Tenés a alguien para presentarme?”.

A raíz de esa consulta, Álvarez le siguió el juego para conocer una faceta desconocida de la modelo, quien siempre prefirió el perfil bajo a la hora de hablar de su intimidad. “Seguramente por tu laburo, por tu personalidad, ya sos una mina de 35 años y debes tener tu carcasa armada, debe ser difícil entrarte”, manifestó. Del otro lado, la respuesta fue afirmativa y argumentó: “No es que salgo con alguien así random, a ver qué onda. No, no me arriesgo”.

Zaira Nara habló sobre su situación sentimental en el programa Poco corectos

Tras un viaje laboral a Bangkok, donde una empresa de joyas reunió a ella y a Carolina “Pampita” Ardohain, Zaira retornó al país para ponerse al tanto del estado de salud de Wanda, quien empezó a realizarse los estudios pertinentes en el país antes de volverse a Turquía.

Con un ida y vuelta constante entre Zaira y los panelistas del programa, ella aclaró que “aceptaría” una cena con alguna personalidad conocida del espectáculo, lo que motivó a la periodista Estefanía Berardi a ahondar en el tema: “¿Te escriben muchos famosos por Instagram?”. Sobre ello, sin esquivar el bulto, dijo: “Te voy a contar: ahora que entré en esta faceta de soltera, descubrí que el famoso no te escribe en la foto que estás sexy o linda, te escribe en una foto que estás con tus nenes y te dice ‘qué lindos que están’, ahí es cuando te entra la duda. El famoso no se expone, entiende la estrategia”.

Zaira Nara participó de un evento en Bangkok Instagram: @zaira.nara

Sorprendidos por el modus operandi, Ronnie Arias tocó un punto débil de Zaira: “¿Alguna vez tomaste la iniciativa?”. Sobre ello, contestó: “No, eso me falta, nunca tomé la iniciativa. Capaz porque soy chapada a la antigua. Pero si te puedo dar un indicio, una mirada, a mí me gusta que me seduzcan”, soltó.

Por último, Álvarez, para darle un cierre al tema, fue punzante en cuanto al pasado amoroso de la modelo: “¿Hay algún rubro que tachás, sabés que no va más? Es una pregunta con pasado”. Sobre ello, Leunis no perdió la oportunidad: “Algún deportista, tenista, futbolista”, remarcó ante las risas de los presentes por Diego Forlán y “Pico” Mónaco, sus ex parejas.

“Soy cero deportes, lo máximo que hago es ir al gimnasio. Pero, sí, la vida de los deportistas es similar a la mía, porque son chicos sanos, no están de joda, salvo cuando están fuera de temporada. Por ahora no tengo tachado nada”, afirmó, contundente, Zaira, quien se mostró abierta a encarar una nueva relación.