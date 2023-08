escuchar

Después de pasar por la pantalla grande, Casi muerta llega a la plataforma de HBO MAX. Dirigida por Fernán Mirás y protagonizada por Natalia Oreiro, esta película -que habla de disfrutar de la vida hasta las últimas consecuencias- llegará a la famosa plataforma de streaming el próximo 1 de septiembre para que los espectadores puedan disfrutar de esta comedia desde el sillón de su living.

Basada en la comedia vasca Bypass (nominada a 15 premios Goya), esta historia habla del amor y el drama de la muerte a través de un guion con mucho humor. María y Javi, amigos inseparables de toda la vida, están distanciados desde hace tiempo. Hasta que un día él recibe un llamado de los otros dos compinches del grupo, Paula y Lucas, con una noticia devastadora: a María le queda sólo un mes de vida. Su fecha de vencimiento es Año Nuevo.

Ante semejante situación, Javi decide dejar atrás su nueva vida en Montevideo y volver a Buenos Aires para reencontrarse con su vieja amiga, por la que siempre sintió un gran amor. Ella le pide que la acompañe en sus últimos y locos 30 días de vida, donde intentará no dejar nada pendiente. Entre ello, su amor por Javi. Sin embargo, todo estallará en Nochebuena.

Antes de sumarse al gran catálogo, la plataforma organizó un mega evento en Puerto Madero, donde celebró el éxito del film junto a todo el elenco y algunos invitados especiales. La cita fue este lunes al atardecer en Osten, un exclusivo restó del bajo porteño, a la que nadie quiso faltar. Natalia Oreiro, Fernán Mirás, Ariel Staltari, Alberto Ajaka y Mariana Genesio Peña fueron algunos de los que dijeron presente.

Natalia Oreiro es la protagonista de este film dirigido por Fernán Mirás; la actriz interpreta a María, quien cae desmayada mientras se encuentra en una concesionaria a punto de comprar su primer auto. ¿El diagnóstico? Una miocarditis viral que la deja con las horas de vida contadas Gerardo Viercovich

Como en cada presentación, Oreiro deslumbró con su look; la uruguaya eligió un traje íntegramente confeccionado en paillettes con transparencias Gerardo Viercovich

La actriz sumó un accesorio colorado en forma de corazón en su cabello para contrarrestar con su atuendo monocromático Gerardo Viercovich

Natalia acompañó su propuesta con el pelo recogido en una cola baja con ondas y un make up donde los labios colorados tomaron un gran protagonismo Gerardo Viercovich

Al enterarse de este proyecto de Mirás, el segundo que lo tiene como director, la actriz uruguaya no dudó en sumarse a su elenco. “Estábamos rodando Reloca, donde con Fernán hacíamos de pareja, y él acababa de estrenar su ópera prima, El peso de la ley. Es un drama con mucho humor y me encantó. Y pensé: ‘Este tipo es re buen actor, re buena persona y re buen director’, así que le dije que contara conmigo para su próxima película para el personaje que sea. Cuando me llamó le dije que sí antes de leer el guion”, contó recientemente Natalia Oreiro en una entrevista con El País de Uruguay.

Fernan Mirás, el director del film, optó por un look total black de pies a cabeza Gerardo Viercovich

Jean gastado, camisa negra y zapatillas para Ariel Staltari Gerardo Viercovich

Alberto Ajaka fue otro de los que recurrió al traje, sin corbata, para la gran noche de presentación Gerardo Viercovich

Mariana Genesio Peña también eligió un conjunto de dos piezas en una tela rasada Gerardo Viercovich

Protagonizado por Natalia Oreiro, Diego Velázquez, Paola Barrientos, Ariel Staltari, Alberto Ajaka y Violeta Urtizberea, este film se ríe de cosas serias. Su inteligente guion logra momentos de una inmensa ternura seguidos del más fino humor negro, con los mejores ingredientes de las comedias de enredos. “Es un film sobre el valor de la amistad, el amor como fuerza vital y la risa como mejor salida ante lo que no podemos cambiar”, dice su sinopsis.

Fernán MIrás, Natalia Oreiro y Alberto Ajaka Gerardo Viercovich

Fernán Mirás, Natalia Oreiro, Ariel Staltari y Alberto Ajaka Gerardo Viercovich

Sonrisas cómplices en la presentación de Casi muerta Gerardo Viercovich

Según Oreiro, lo que más le gustó de este proyecto fue que se trate de “una comedia negra para reírse muchísimo” y con la que la gente pueda identificarse, ya que habla de cosas que son inevitables como la muerte. “Reírse del miedo que te causa la muerte me parece que es un punto de vista bastante particular en una comedia que tiene todos los ingredientes para que la gente se mate de risa y al mismo tiempo vaya por situaciones muy profundas. Pero es muy simple porque habla de cosas esenciales: el amor, la amistad, la vida y la muerte y cómo se replantean estos cuatro amigos el tema en relación a la posible pérdida de uno de ellos que, justo, es mi personaje”, comentó en el medio uruguayo.

Abel solidario

Continuando con la iniciativa de colaborar con el medio ambiente y los ecosistemas, este sábado fueron plantados 2000 árboles nuevos en La Matera, el campo que Abel Pintos tiene en la ciudad de Mercedes junto a sus socios Marcelo González y Jorge Quinteros.

El cantante volvió a ser parte de esta iniciativa que tuvo su primera etapa hace un año, cuando se plantaron los primeros 1500 ejemplares de nuez pecan. La actividad fue llevada adelante en conjunto con su productora Plan Divino y sus familias, pero a diferencia de la vez anterior esta jornada tuvo un color especial: más de 300 alumnos de distintas escuelas rurales de la zona fueron invitados a compartir junto al artista este hermoso día.

Así, cada niño vivió la mágica sensación de plantar un árbol, una experiencia única e inolvidable que quedará marcada en sus memorias y corazones para el resto de sus vidas.

Cerca de las 10 de la mañana, La Matera empezó a recibir a cada uno de los convocados; luego de unas palabras de bienvenida a cargo de Marcelo González, los presentes compartieron el izamiento de nuestra bandera Argentina, acto que se coronó con la voz de Abel entonando Aurora y el Himno Nacional Argentino Prensa Martina Valía

Abel Pintos junto a sus socios de La Matera, Marcelo González y Jorge Quinteros; esta iniciativa tiene como objetivo final la plantación total de 12000 arboles, los cuales permitirán generar oxígeno para 5000 personas Prensa Martina Valía

Pasado el mediodía y habiendo finalizado la plantación, todos los presentes compartieron una rica choripaneada antes de regresar a sus hogares con la enorme satisfacción de saber que este no habrá sido un día más en sus vidas, sino que cada uno habrá aportado su granito de arena para que el mundo que habitamos sea cada día un poquito mejor.

Aromas en la noche

Hace unos días, Givenchy presentó su nueva fragancia, Gentleman Society, con una fiesta exclusiva llena de música, arte y celebrities. Cande Ruggeri, Leandro “Chino” Leunis, Julián Cerati, Vic Saravia, Gastón Edul, India Ortega, Cami Mayan, Santiago Artemis y Nicolás Odetti fueron algunos de los que probaron el nuevo aroma y se animaron a ser parte de varias experiencias como crear un mural colaborativo propuesto por Clara Wall, tatuarse en una estación liderada por el artista Matías Bustamante y disfrutar de un show protagonizado por el freestyler Frescolate.

Cande Ruggeri y el Chino Leunis fueron las grandes atracciones de la noche; con un look total black, la modelo y el conductor posaron juntos ante los flashes Gerardo Viercovich

La modelo e influencer asistió al evento nocturno junto a su hermano Stephan Ruggeri; Cande aprovechó para dejar un mensaje de "Amor propio" en el inmenso mural en blanco y negro Gerardo Viercovich

La mamá de Vita lució un diseño de Marian Saud, que se destacó por su escote strapless, su profundo tajo y las transparencias Gerardo Viercovich

Man in black. El conductor de Poco correctos fue uno de los más elegantes de la noche Gerardo Viercovich

El Chino posó con Nai Awada, quién acompañó su discreto look con un peinado recogido Gerardo Viercovich

Josefina Scaglione deslumbró con un top tipo moño y un pantalón de cuero; la actriz de comedia musical acompañó su osada propuesta con stilettos de diseño Gerardo Viercovich

Julián Cerati, el sobrino del líder de Soda Stereo que triunfa en el exterior también dijo presente; el actor de Palpito sorprendió con un jean ancho y un saco de vestir que combinó brillos y flecos Gerardo Viercovich