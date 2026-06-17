¿Por qué el vecino grita los goles antes? El “drama” que desvela a los futboleros durante el mundial

Ayer, martes 16 de junio, la Selección Argentina debutó en el Mundial 2026. Ocurrió, puntual, como estaba previsto, a las 22 horas. Sin embargo, el partido no comenzó al mismo tiempo en todos los televisores. Ni en todas las pantallas. Algunos hinchas ya habían visto el primer minuto de juego cuando otros recién escuchaban el pitido inicial.

El fenómeno, la falta de sincronía, se vuelve evidente cuando un televidente está viendo una jugada irrelevante, como saque de meta y, en ese preciso instante escucha a su vecino gritando un gol.

¿Qué sucede? Lo que ocurre “en vivo”, no llega al instante. La captura y codificación de la señal en la cancha, su transporte a través de los 9000 kilómetros que separan Kansas City de Buenos Aires, más la decodificación y exhibición en pantalla, requieren tiempo. Cada uno de estos pasos toma milisegundos o segundos. Y la suma del tiempo ocupado en cada uno de estos pasos puede alcanzar el minuto.

Ese tiempo de retraso entre el momento real y su emisión, que muchos en casa llamamos “delay”, tiene nombre técnico en la industria de la televisión: “latencia”.

Ahora, ¿por qué el vecino, si está prácticamente a la misma distancia que yo del origen de la señal, recibe las imágenes antes?

La respuesta es simple: la diferencia tiene que ver con el método utilizado para transmitir la señal.

El gráfico que se viralizó en redes sociales muestra con bastante precisión el impacto de la latencia en las distintas formas que será transmitido el Mundial 2026

Primero va a recibir la señal aquél que vea el mundial por canales de “televisión abierta” que recibe la señal por el cable coaxial sin decodificador (entre 2,5 y 8 segundos después del momento real). En segundo lugar, apenas milisegundos más tarde, quedarán los que tengan servicio de cable y la señal deba atravesar el decodificador (entre 5 y 9 segundos de latencia). Le siguen los que reciban la señal a través de una antena satelital (entre 7 y 10 segundos). Y, por último, relegados aparecen los servicios de streaming, que tienen distintas latencias (pueden variar entre los 6 y los 60 segundos). Aunque cada vez logran mejores resultados con tecnologías de low latency.

Es decir, paradójicamente, cuanto más antigua es la tecnología, menor suele ser la latencia.

En ese sentido, hay que destacar que la televisión analógica (la más antigua) tenía una latencia casi inexistente, de menos de 1 segundo. La señal viajaba por ondas de radio directas, por lo que todo el país veía el gol al mismo instante.

Más allá de la pantalla, el sistema de transmisión más rápido es la radio analógica, tradicional, que no tiene digitalización, compresión ni procesamiento complejo. El sonido se monta directamente sobre la onda portadora. Es imbatible para escuchar un partido de fútbol en tiempo real.

La diferentes latencias en las transmisiones se convirtieron en el drama de los hinchas que ven fútbol por tevé (imagen generada por IA)

El gran problema de la alta latencia: “El spoiler del vecino”

El impacto más claro de la latencia en la vida cotidiana ocurre con las transmisiones deportivas en vivo. Sí, el mejor ejemplo es la Copa del Mundo.

Si estás viendo un partido de fútbol a través de una aplicación de streaming (alta latencia) y tu vecino lo está viendo por televisión por cable tradicional (baja latencia), tu vecino gritará el gol unos 20 o 30 segundos antes de que el jugador de tu pantalla siquiera patee al arco.

Para eventos informativos o programas de entretenimiento, una latencia alta no afecta la experiencia, pero para el deporte en directo o las interacciones en tiempo real (como los chats de los streamers), reducir la latencia al mínimo es el mayor desafío técnico de la industria actual.

En concreto: el que mire los partidos por la Televisión Pública va a ver los goles entre 1,5 y 5 segundos antes de quien los mire por un canal de streaming de baja latencia como DAZN.