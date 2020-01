La familia de Cacho Castaña, a través de un comunicado, salió al cruce de la denuncia de fraude que hizo el actor Matías Santoianni contra los premios Estrella de Mar Fuente: Archivo - Crédito: Gerardo Viercovich

A tres días de la entrega de los Estrella de Mar en "la feliz", un nuevo escándalo explotó por las polémicas declaraciones de Matías Santoianni, quién apuntó directamente contra los premios marplatenses e involucró al fallecido Cacho Castaña en su denuncia. Muy molesta por esta situación, la familia del cantante salió a responderle a través de un comunicado.

Tras tildar a los legendarios Estrella de Mar como premios de "plástico" y de "balneario", el protagonista de Mi mujer se llama Mauricio hizo una grave acusación, dejando entrever que hay fraude tanto en las nominaciones como en los ganadores. "A Cacho se lo dieron por hacer dos shows, el premio de oro se lo dieron por hacer dos shows cuando a lo mejor otras personas venían haciendo temporada del 15 de diciembre al 15 de marzo. El criterio no lo entendés. ¿Y el productor que puso cinco o seis millones de pesos? Cacho vino, cantó y se fue", señaló el actor hace unos días en una entrevista radial, en referencia a la estatuilla de oro que el cantante recibió en 2017.

Si bien el actor aclaró que fue muy amigo de Castaña y que su critica no fue dirigida al músico (de hecho, esa noche estuvo junto al cantante y lo acompañó a recibir su premio), Matías puso en tela de juicio la transparencia del premio y cuestionó a los organizadores por no medir con la misma vara a aquellos productores que, temporada tras temporada, apuestan a la ciudad marplatense e invierten en sus espectáculos; de hecho, muchos de ellos ni siquiera están ternados, como es el caso de su productor teatral Aldo Funes.

"Si estaba Cacho ahí evidentemente era porque se lo daban, ¿o te pensás que Cacho con un tubo de oxígeno va a ir al Estrella de Mar para que le digan que lo gana Ciro y los Persas? Yo estuve ahí con él ese día, lo acompañé arriba del escenario", recordó Santoianni, dando a entender que ya estaba todo arreglado de antemano.

"Cada uno tiene su negocio. Yo trabajo para el reconocimiento de la gente y ganar plata en la boletería. El compromiso es con eso. Yo no vengo acá para que me den un premio, no trabajo para los premios. Hay gente que le encanta recibir premios y viene en la temporada para ver si gana un Estrella de Mar", aseveró luego el actor.

Enseguida, Adrián Pallares habló del rumor que está circulando por estas horas, que indica que el municipio declararía "persona no grata" a Santoianni. "Ojalá que eso no suceda porque es horrible", comentó. Y tras contar que intercambió algunos mensajes con el actor, el periodista de Intrusos reveló que "Matías está muy arrepentido por sus dichos. De hecho, tenía varias notas pautadas pero las suspendió".

Minutos después, el panel del ciclo de América contó que la familia de Cacho Castaña está muy molesta por estas declaraciones e hizo referencia al comunicado, a través del cual salió a repudiar los dichos del actor. "De parte de la familia de Cacho Castaña queremos aclarar que para Cacho fue un honor y un orgullo haber sido reconocido en el verano del 2017 con el Estrella de Mar de Oro, premio que siempre valoró de una ciudad que amaba y en la que se presentaba siempre que podía", comenzaba el descargo de la familia del músico, difundido por Leticia Gourdin, su jefa de prensa durante años.

Y enseguida, la familia explicó los motivos por los cuales se le avisó por anticipado al cantante sobre este premio."Por supuesto que a una figura como el Sr. Cacho Castaña se le avisó horas antes que iba a ser merecedor de ese premio (como a la mayoría de las figuras importantes de este país) por varias razones. Primero y principal, para que pueda organizarse para poder asistir debido a sus temas de salud y así poder diagramar cómo se iba a hacer la entrega del premio. Segundo, para que se haga presente y lo reciba en mano si él así lo deseaba. Por lo tanto no hubo ningún tipo de fraude en la entrega ni en la elección del mismo", concluyó el texto, desterrando así las versiones que ponen en duda la transparencia del premio.