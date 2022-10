“Me gustaría estar de novia…”. Mónica Gonzaga nos recibe en su dúplex de Recoleta y habla de su miedo a la soledad

Comenzó a los 13 a trabajar como modelo [le sacaron una foto en la playa para Miss Bikini]. Y a los 65, Mónica Gonzaga asegura que siempre supo adaptarse en su profesión y, como dice Chiquita Legrand, “el secreto es no parar de trabajar”. “Si tengo que filmar doce horas seguidas no me importa. Si es un papel protagónico bien, si es un papel secundario, también. Siempre estoy aggiornándome para ver por dónde va la cosa. Pasar mucho tiempo con mi hijo y sus amigos, o sea rodeada de gente joven, me ayuda a estar actualizada. Así empecé a hacer castings para series y películas en diferentes plataformas”, nos cuenta sentada en uno de los cómodos sillones del living de su dúplex de Recoleta. En Uruguay filmó la serie Barrabrava, junto a Gastón Pauls, Miguel Ángel Rodríguez y Gustavo Garzón. Acaba de terminar su participación en el film Pensamiento lateral junto a la actriz española Itziar Ituño (quien hizo de Lisboa en La casa de papel), en febrero de 2023 comenzará con el rodaje de una película en Paraguay y en abril volverá a instalarse unos meses en Montevideo para hacer la segunda temporada de Barrabrava (emitida por Amazon Prime).

“Lo que le pasó a mi amiga Pata Villanueva me destruyó. Ese día habíamos hecho gimnasia juntas y por una caída estúpida en la escalera de su casa, la está pasando muy mal”, dice. foto: Matias Salgado

–¿Sentís que por tu pasado actoral más ligado a las comedias o por tu physique du rol de “señora bien”, fueron prejuiciosos a la hora de contratarte?

–Es verdad que siempre me dan personajes de cheta por mi tono de voz o mi estilo. Pero las producciones de las plataformas no tienen esos prejuicios. De hecho, en Barrabrava hago de mamá de un chico de bajos recursos, filmamos en la Villa 31. Me dejé las canas, engordé 8 kilos y acentuamos las arrugas. Fue un desafío, pero debo haberlo hecho bien, porque ya nos preparamos para la segunda temporada. Lo que pasa es que si un director no tiene presupuesto para hacer casting, apuestan a lo seguro, como Mercedes Morán o Cecilia Roth.

–¿Cómo hiciste para engordar 8 kilos y luego recuperar tu figura?

–Engordar es fácil: te entregás a todas las harinas, los dulces y les das vía libre a los tragos. [Se ríe a carcajadas]. Después viene la parte difícil: pasar hambre durante tres meses. Comía sólo 100 gramos de carne con un tomate, cero dulces, cero alcohol y mucha agua. Costó, pero recuperé mi figura.

Cuando se le pregunta qué hace para mantenerse fabulosa, ella confiesa que su entrenamiento es algo demodé, pero que a ella le funciona. “Desde joven que hago el mismo video de gimnasia de Jane Fonda. Sí, el de los 80, ¿te acordás? Ahora que estoy unos meses en casa quizás vaya al gimnasio que tengo acá al lado a hacer un poco de baile. También salgo a caminar con Lola [su Jack Russell Terrier]. La piel, de vez en cuando me hago un pulido, uso cremas a la mañana y a la noche porque de joven me mandé muchas macanas con el sol. Tomo dos litros de agua por día, más porque me lo pidió mi nefrólogo que porque me guste.

–¿Te da temor el paso del tiempo?

–Me asusta el tema de la soledad en la vejez. La pérdida de tus seres queridos, la de tus pares… Las balas pasan cerca. En pandemia murieron muchos amigos y eso me afecta. Te das cuenta de que la vida cambia de un segundo a otro. Lo que le pasó a Pata Villanueva, por ejemplo, me destruyó [se refiere al accidente que sufrió en su casa de Punta del Este y que la dejó postrada]. Ese día habíamos hecho gimnasia juntas en casa. Y por una caída estúpida en la escalera, la está pasando muy mal.

–Vos también estuviste al borde de la muerte cuando tuviste neumococo hace unos años. ¿Hiciste un quiebre después de eso?

–Al principio sí. Cuando salí de terapia intensiva, miraba por la ventana desde el cuarto donde estaba internada y me quedaba embelesada mirando las flores del árbol que daba a mi ventana. Me parecía el paisaje más lindo del mundo. Pero el ser humano es muy complejo y se olvida. Al tiempo te volvés a quejar de las mismas cosas o te preocupás por las mismas pavadas. Yo estuve con respirador y volví a fumar, por ejemplo. Uno debería levantarse todos los días con el mantra “Voy a aprovechar el día todo lo mejor que pueda”.

“Desde joven que hago el mismo video de gimnasia de Jane Fonda como entrenamiento. El de los 80”, cuenta. foto: Matias Salgado

EL ESCÁNDALO EN URUGUAY Y LA RELACIÓN CON SU HIJO

Cuando empezó la pandemia, Mónica se encontraba junto a su hijo Adriano (24) y tres amigos de él en su casa de Punta del Este. Fue entonces que sin trabajo y con el confinamiento estricto decidieron quedarse todos en dulce montón. Los chicos se encargaban de la cocina, ella de la limpieza, veían películas y series, leían y todo marchaba genial. Pero una fiesta clandestina en marzo de 2021, supuestamente organizada por su hijo, terminó en un escándalo.

–¿Cómo lo viviste? ¿Cómo está la situación judicial?

–Me afectó mucho. Primero porque lejos estaba en nosotros, con el dolor que atravesaban muchas personas entonces, que sucediera algo así y después porque en realidad la Justicia uruguaya se ensañó con Adriano. Todo se desmadró. Yo estaba mirando una serie y mi hijo con sus sobrinos y unos amigos de ellos estaban comiendo un asado. Fueron los más jóvenes los que decidieron armar un fogón en la playa y a través de un flyer invitar a chicas y chicos de dos colegios de allá. Como el parlante daba al mar, yo ni escuchaba la música. En poco tiempo había como trescientas personas, entraban por la casa de mi vecino, que estaba en Miami. Hasta jugadores de Peñarol había. Pero no era en mi casa, estaban en la playa. Llegó la policía, todos se fueron corriendo por la playa y quedó Adriano solo, muerto de miedo y firmó un acta sin leer. Puede entrar a Uruguay, pero hay una causa porque la multa que piden es desmedida. ¡Yo lo quería matar! Me comí un garrón. Espero que todo se esclarezca pronto.

Adriano es el único hijo de la actriz, fruto de su matrimonio con el director y productor de cine Alejandro Sessa, que murió en 1998, a los 60 años. Adriano tenía 6 meses cuando su padre murió. “Fui mama full time, me ayudó mucho mi suegra porque mi mamá ya era muy mayor. Por eso ahora que Adriano se fue a vivir solo, me cuesta. Voy a tener que armarme una vida más allá de lo laboral. Además, está con la idea de que cuando se reciba, se muda a Roma”.

–¿Cómo te pega esa decisión?

–Para el cu… Ya decidí que, si se muda, alquilo todo y también me voy allá. Total los castings se hacen online. Si me sale un laburo, viajo.

–¿Sos celosa de tu hijo?

–No, para nada. Sí soy estricta con el tema del estudio. Le falta un año para recibirse de ingeniero. Con eso no transo. También trabaja en el mundo audiovisual. Y también es mi representante. Los pibes de hoy incursionan en varias cosas Pero que termine la carrera y después que se vaya, si quiere. Es lo mínimo que le puedo dejar. Una base profesional. Porque eso lo va a parar distinto en la vida. Lamento mucho que en Argentina no haya posibilidades para los jóvenes. Les cuesta mucho mantenerse, les es difícil proyectar.

Mónica en el living de su departamento junto a Lola, su inseparable Jack Russell Terrier. Dice que trabaja bastante, que viaja y pasa largas temporadas en Uruguay. foto: Matias Salgado

–Tuviste grandes amores además de Sessa: Cacho Castaña, Julio Iglesias, Rosendo Fraga… ¿Te dan ganas de estar en pareja?

–Sí, pero no hay nada, che. Imaginate que mi última pareja fue Rosendo y terminamos en 2011. La mayoría de los tipos argentinos de mi edad están achacados o no se arreglan nada. Cuando estaba en Roma, veía los hombres mayores coquetos, con ganas de disfrutar la vida. Están buenos los tanos.

–Si apareciera el indicado, ¿te animarías a la convivencia?

-Ahora que Adriano no vive conmigo, sí. Porque hay otro cuarto y otro ropero. [Se ríe]. No me imagino yéndome de mi casa para vivir en la casa del otro. Me gustaría pasarla bien, salir, divertirme...

–¿Hoy qué te divierte?

–Me gusta ir al teatro, tomar un cafecito, pero con lo caro que está todo, tampoco salgo mucho. Estamos medio bajoneados, ¿no? Salimos de la pandemia, empezó la guerra, la crisis económica mundial. Pero hay que obligarse a hacer, verse con la gente que uno quiere porque eso hace bien al bocho.

La actriz posa en la escalera que lleva a la segunda planta de su casa. foto: Matias Salgado

Con su hijo Adriano Sessa, de 24 años, que estudia Ingeniería, trabaja en proyectos audiovisuales y es su representante.