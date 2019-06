Qué pasó realmente con la fallida entrevista a Mario Pergolini

Desde la producción del programa de Luis Novaresio le explicaron a LA NACION qué sucedió con el "desplante" al conductor y director de Vorterix Fuente: Archivo

28 de junio de 2019

Mario Pergolini hizo ayer público su enojo porque lo "plantaron" en una entrevista pautada con Luis Novaresio . La nota iba a grabarse en el estudio de A24 e iba a emitirse en el ciclo que conduce el periodista rosarino, LNE, pero el director de Vorterix se cansó de esperar y, ante la falta de explicaciones, se retiró del lugar indignado. "Esto es mi declive. No tengo que venir más a la tele", decía en uno de los videos que subió a su cuenta de Instagram.

Desde la producción del programa se le explicó a LA NACION que Novaresio se encontraba en ese mismo edificio como invitado de PH - Podemos Hablar, el programa de Andy Kusnetzoff que se verá este sábado pro la noche. Debido a que la grabación se dilató más de 15 minutos, el periodista no llegó a la cita con Pergolini.

"No hubo un desencuentro entre ellos, hubo un error de planificación de producción", explicaron, y especificaron: "La técnica del programa venía de otro equipo de producción, que no es el nuestro. Se retrasó mucho más de lo que pudimos prever. Nos habían dicho que terminaban 17.30 y terminaron alrededor de 18.50. Habíamos citado a Pergolini 18.30; cuando vimos que se atrasaba todo, le avisamos a su secretaria, pero ella no pudo dar con él".

El empresario de medios, en uno de los videos que más tarde borró, decía: "Esperé 25 minutos, creo que es un buen tiempo de espera". Al respecto, la producción del programa de Novaresio dijo: "No es lo mismo esperar rodeado de gente en un estudio en actividad, que solo en un estudio apagado".

Rafael Di Bello, productor ejecutivo de A24, le dijo a LA NACION: "Más adelante lo volveremos a invitar. Si él quiere venir será bienvenido. No fue un desplante ni un desencuentro personal entre Mario Pergolini y Luis Novaresio".