Qué prepara Nicolás Repetto para su regreso y MasterChef Junior, listo, para su debut en Telefe

Luego de apostar por caras como Guido Kaczka, el gladiador del canal, o lograr el regreso de Mario Pergolini, eltrece ahora está poniendo todas sus fichas del prime time en otra figura exitosa de la pantalla chica: Nicolás Repetto. El conductor volverá a la pantalla con un nuevo ciclo de entretenimientos, luego de su paso por El noticiero de la gente de Telefe entre 2017 y 2018. El programa ocupará el horario de las 21.15, de lunes a viernes, espacio que dejará vacante Es mi sueño durante el verano.

El programa originalmente se iba a llamar Clink Clank, pero tras una pequeña disputa que se dio con Juan Pablo Varsky, dueño del nombre Clank, finalmente optaron por bautizarlo sólo Clink, por la famosa frase de Repetto “¡Clink, caja!”

La estructura será la del típico programa de entretenimientos con juegos de ingenio para toda la familia. Repetto supo triunfar en los mediodías de Telefe con un ciclo similar, en los años noventa, que tenía un poco de todo, pero por sobre todas las cosas, estaba basado en el carisma del conductor. El mismo que llevó adelante ciclos exitosos como Fax y Sábado Bus, entre otros.

Nicolás Repetto. Hernan Zenteno - La Nacion

Repetto vuelve a un formato que conoce como pocos y además no estará solo. Contará con una tribuna de cincuenta participantes de todas las edades que serán elegidos para que bajen a jugar con diferentes propuestas. Desde juegos de ingenio hasta los clásicos que alguna vez el conductor tuvo en varios de sus programas. Además, LA NACION pudo saber que no estará entre las opciones de juego el corchito que se hizo tan famoso en el final de Sábado Bus.

Por otro lado, el conductor tendrá otra tribuna más pequeña con más de diez talentos desconocidos, que fueron elegidos de un casting, e interactuarán con él todo el tiempo. Serán cantantes, humoristas y bailarines que pasaron por el ojo experimentado del productor ejecutivo del programa, Claudio Brusca, y de Pablo Graziano y Juan Manuel Méndez, autoridades de Kuarzo, productora que realiza Es mi sueño, La cocina rebelde y Bienvenidos a ganar, entre otros ciclos. Clink contará además con una orquesta en vivo, dirigida por el maestro Nicolás Posse, que le dará un clima especial a cada envío. También habrá lugar para que una figura famosa sea parte de los juegos en representación de algún participante de la tribuna. Todos los programas tendrán como premio mayor un auto 0 km y millones de pesos en efectivo.

Repetto tiene una extensa carrera dentro de la pantalla chica llena de éxitos, fracasos y polémicas, como toda figura que se precie de tal. Luego de su participación en La noticia rebelde, su gran salto fue con Fax en 1991 en la pantalla de Canal 13. En 1994 arrasó en los mediodías de Telefe con Nico, un ciclo de entretenimientos en vivo que logró cifras históricas de rating. En 1999, debutó con Sábado bus, programa donde convocaba a famosos alrededor de una mesa con diferentes secciones que tuvo dos temporadas con mucha aceptación en el público. Luego tuvo un traspié con Domínico, un envío que se emitía los domingos y que marcó su regreso al país, tras años de vivir en el exterior. Tampoco tuvo una buena performance al frente de El noticiero de la gente en Telefe, en donde enfrentó varias polémicas que lo dejaron fuera del informativo que hoy conduce Germán Paoloski.

Pero todo esto forma parte de su pasado; en la actualidad, Repetto en persona está trabajando en la conformación de los juegos y ensaya a diario en los estudios lo que será este big show al que apostará eltrece durante el verano. Sabe cómo hacerlo y por sobre todas las cosas, durante años, supo leer lo que la audiencia esperaba del otro lado. No todos en la televisión tienen ese don. Con Martín Kweller a la cabeza, la productora Kuarzo apuesta a la vuelta del exitoso conductor, después de 8 años fuera de la pantalla. Como siempre, el que dirá que sí o que no será el público.

Llega Masterchef Celebrity Junior

Tras los buenos números de rating de MasterChef Celebrity, Telefe decidió reflotar la versión con niños del reality. La cocina más famosa de la televisión se prepara para recibir a una nueva generación. Desde este viernes a las 21.30, MasterChef Junior debutará con una edición llena de emoción, creatividad, desafíos y mucha diversión. Con Vero Lozano en la conducción, doce niños y niñas fanáticos de la cocina se convertirán en los grandes protagonistas de los desafíos más sorprendentes que serán evaluados por un estricto jurado integrado por Maru Botana, Germán Martitegui y Ian Lucas, ganador de la temporada 2025.

El programa será semanal y en tiempos de multiplataformas se podrá ver también por HBO Max y al día siguiente del estreno por TNT. Además, la experiencia también se vivirá en el universo digital. Streams Telefe acompañará cada emisión en vivo con un react especial junto a Juli Castro y Mernuel, todos los viernes desde las 21.00, para comentar y reaccionar en tiempo real a todo lo que suceda en la cocina más famosa.

El canal ya tuvo dos ediciones de este formato que condujo Mariano Peluffo, en 2015 y 2016, en las que María Sassola de 13 años y Sebastián Flores, de 12, se consagraron campeones respectivamente.