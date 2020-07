Quién es Brandon, el youtuber que se peleó en vivo con Germán Paoloski

El conductor tuvo un fuerte cruce con un youtuber que entró a un zoológico en plena cuarentena Crédito: Captura de video

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 8 de julio de 2020 • 15:29

El miércoles al medio día Germán Paoloski tuvo un fuerte cruce "en vivo" con un youtuber llamado Brandon , durante la emisión de El Noticiero de la Gente (Telefe). El conductor charló durante media hora con el joven y dejó en claro que está en desacuerdo con el accionar del muchacho: él y sus amigos entraron a un zoológico en plena cuarentena .

Se trata del ex Zoológica de La Plata , que cerró sus puertas definitivamente el 4 de Junio de 2018, y pasó a ser un Bioparque. El joven habló desde un móvil desde el predio al que entró con sus amigos y se defendió de las críticas: "Ojalá se concentren en lo importante, que es la realidad de estos animales, que no tienen agua, se están muriendo y yo vine a dejarles agua".

Paoloski fue crítico al respecto y le recordó los videos que se viralizaron del momento en que ingresaron al lugar. "En las grabaciones yo no veo tu conciencia animal, veo que te estás burlando de todo, y decís que vas a agarrar un huevo de ñandú, y que estás 'de vacaciones en el Zoo", sentenció el conductor.

"Bueno, si vos te querés quedar en esa broma que hice y no en lo importante, no nos estamos entendiendo", le contestó el muchacho. Los constantes entredichos duraron treinta minutos, pero hubo una frase particular del joven que luego fue tendencia en las redes sociales: "Germán, te la agarraste tanto conmigo, ¿qué pasa? ¿te gusto? ".

El conductor hizo caso omiso a esa pregunta y más adelante cerró el tema: "Estamos hace media hora con este tema y no nos entendemos. Sigue sin parecerme correcta la manera en que vos manifestás tu buena intención hacia los animales, los videos muestran otra cosa".

"Ojalá que estos sirva para que las autoridades del lugar tomen las medidas necesarias para ayudar a los animales. No tiene sentido seguir con el tema, dándole vueltas a algo que para mí no está bien", concluyó Paoloski.

¿Quién es Brandon, el youtuber que discutió con Paoloski?

Mientras toda la discusión ocurría en la pantalla, en las redes muchos se preguntaban quién era el tal Brandon, que dijo en televisión que por ser youtuber cuenta con un permiso que lo habilita a circular, para justificar que "no rompió la cuarentena".

El joven tiene una cuenta de Instagram "@ibrandonhit ", donde se apoda como "Brandon Vives", y en su descripción escribió: "Vive rápido, muere joven". También tiene una cuenta de YouTube a donde sube sus videos, llamada " Elquechuga ", donde se bautiza a sí mismo como "el caza pedófilos", porque publica distintos clips donde muestra "supuestos arrestos a abusadores de menores".

Además cuenta con una cuenta en Facebook donde da a conocer su verdadero nombre, Brandon Maldonado, pero es la red social que menos utiliza. En las últimas horas usó sus historias de Instagram para mostrar los comentarios de apoyo que recibió después de ser entrevistado por Paoloski.

Por el momento, el muchacho enfrenta una posible denuncia penal que ya fue informada por las autoridades de la Municipalidad de La Plata por haber ingresado ilegalmente al predio del Bioparque, y haber filmado el lugar, violando normas sobre animales y el aislamiento social, preventivo y obligatorio por la pandemia de coronavirus .