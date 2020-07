El cruce de Gernán Paoloski con un youtuber que ingresó sin permiso a un zoológico Crédito: Capturas

Este mediodía, en El noticiero de la gente, se vivió un tenso momento entre el conductor del ciclo de Telefe, Germán Paoloski, y un youtuber llamado Brandon.

Todo comenzó a partir de un móvil que se hizo en el predio del Bioparque de La Plata, donde el joven se encontraba para dar su versión de por qué se grabó en ese lugar con amigos en sus redes sociales violando el aislamiento social, preventivo y obligatorio, dispuesto por el Gobierno nacional ante la pandemia de coronavirus.

"De vacaciones acá en el zoo, papá", se escucha decir a un joven en Tik Tok, antes de ingresar a la jaula de un ñandú y robarle su huevo, mientras el resto del grupo reacciona riéndose. Brandon, principal protagonista del hecho, confesó al aire que fue él quien grabó los videos en cuestión, pero justificó su ingreso al lugar alegando que lo hizo para "mostrar cómo están los animales, en cuarentena, sin poder salir, sin agua, y al alcance de cualquier nene que pase".

Cuando Paoloski comenzó a cuestionar su proceder, el joven lo interpeló duramente. "Si a vos te parece más importante decir 'me llevo un carpincho' que decir la realidad de las cosas, que es que a los animales les falta agua... M e parece que sos una mala persona", le dijo Brandon, luego de que se emitiera otro video en el que, entre risas, él y sus amigos comparaban al lugar con el film Jurassic Park.

"¿Yo soy mala persona o vos sos mala persona que entrás a un lugar que no corresponde y te mofás de los animales, y le querés sacar un huevo a un ñandú?", respondió Paoloski. "¿Vos estás a favor de que los animales estén presos y encerrados hasta que se mueran? Porque ya se hicieron muchas denuncias", le retrucó el joven, a lo que el conductor le solicitó que haga un reclamo "como corresponde", y que no vio a una persona preocupada realmente por los animales en los videos que trascendieron. "Tu intención podrá ser buena, pero no justifica que entres al lugar; hay cosas que están mal y que hay que decirlas", añadió. "El reclamo de los activistas está hecho y nadie hizo nada, yo soy un simple pibe que vino a filmar lo que está pasando acá", señaló el youtuber.

"Pero por más que sea buena tu intención, no está bueno que entres al lugar, después viene lo otro, pero estás violando una propiedad privada y eso es un delito", apuntó Paoloski. Su interlocutor, sin embargo, se mantuvo firme en su postura. "Vos te estás quejando de lo que yo hago pero poné énfasis en esto [dijo el joven, mostrando el lugar], esto ya es parte de mí; ¿Qué? ¿Te la agarraste conmigo? ¿Te gusta? Si no, no entiendo", dijo el joven con ironía.

"Sí, la verdad que sí, es una tomada de pelo", concluyó el conductor, no sin antes remarcar que hay dos temas para analizar: el estado de los animales de dicho parque, y el modo en el que Brandon y sus amigos buscaron arrojar luz sobre el tópico.