Eliana perdió la vista a los 15 años.

La entrada de Eliana Manzo a Quién quiere ser millonario fue la de una persona que conoce el medio. Sin la timidez de muchos participantes, con una sonrisa encantadora que mantuvo durante la hora que participó y la simpatía de estar disfrutando y haciendo disfrutar, la participante conquistó a Santiago del Moro y a todos los presentes en el estudio.

Pero Eliana no es una desconocida. Los amantes del teatro seguramente la recuerdan de La otra, la puesta de Lito Cruz sobre texto de Javier Daulte, que ella protagonizó en 2011. Y es que, desde que perdió la vista a los 15 años, buscó reinventarse para poder seguir adelante.

"Haber perdido la visión fue un obstáculo, pero también un desafío. Para mí fue clave tener presente lo que me hacía feliz. Actriz quise ser siempre pero de chica era atleta, entrenaba en el CeNARD ocho horas, iba a ir a las olimpíadas en Atenas. Pero un día dije 'no quiero ser más atleta, quiero ser actriz', así que dejé el deporte y empecé a estudiar danza. La adaptación luego de perder la vista fue exitoso por esto, porque siempre quise ser bailarina y actriz", dice Eliana quien a los tres años le decía a su mamá que la llevara a Telefe para actuar en Chiquititas.

La decisión de darle un vuelco profesional a su vida, al mismo tiempo que dejaba de ver no fue fácil, pero la participante no dudó: "No puedo leer el texto, no hay problema, que alguien me lo lea. Para bailar, tampoco tuve problema. Mi hermana es parte del grupo en el que estoy, y todo el tiempo me va guiando, me va hablando bajito para orientarme en el escenario. Siempre digo que el cuerpo es híper inteligente, cuando te suceden las cosas. desarrollás las herramientas para hacer lo que querés. Lo único importante es saber qué te hace feliz".

Luego de escuchar a la madre, presente en el estudio, que se emocionó al hablar de la fuerza imparable de su hija, Eli le agradeció: "Fue importante la función de mis papás. Caer en la sobreprotección inhibe a que uno pueda desarrollarse por sí solo".

Luego de llegar a los 100 mil pesos sin utilizar comodines, y ante la duda sobre el nombre de la hija del director inglés Alfred Hitchcock, Eliana Manzo decidió irse con 300 mil pesos.

El conductor resumió el espíritu de la participante: "te escucho hablar y sos positiva, brillante, tenés una energía hermosa. Sos un canto de esperanza". Y tuvo razón.