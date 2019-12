Mariana Genesio participó de Quién quiere ser millonario y contó cómo sus padres pasaron de no aceptarla a estar orgullosos de ella

12 de diciembre de 2019

La del miércoles fue una noche especial para Mariana Genesio. Apenas una hora antes de que Telefe emitiera el último capítulo de Pequeña Victoria, la tira en la que compartió protagonismo con Julieta Díaz, Inés Estévez y Natalie Pérez, la actriz participó de Quién quiere ser millonario y le regaló a Santiago del Moro algunas anécdotas poco conocidas sobre su vida y precisiones sobre su presente sentimental.

En principio, Genesio se refirió a Emma, su personaje en la tira. "Para mí significa el papel soñado. La verdad es que no esperaba tener un protagónico tan rápido en mi corta carrera como actriz, y este año se me dio de protagonizar con unas bestias. Además, mi personaje tiene una responsabilidad social muy grande, que la estoy viendo ahora, después de haberla actuado. Viéndola al aire me doy cuenta la repercusión que tiene en la gente, y es realmente emocionante", explicó.

Pero a pesar de que a nivel laboral el 2019 fue para ella un año único, la actriz dejó en claro que no siempre fue así. "Cuando llegué de Córdoba a Buenos Aires estuve viviendo en una pensión, no conseguía trabajo y llegué a no tener para comer, es bastante humillante eso", contó. Sin embargo, dejó en claro que su gran deseo de convertirse en actriz la ayudó a sobrellevar esos momentos difíciles: "Tuve muy claro lo que quería y nunca dejé de luchar por eso. Todavía me veo en las tapas de revistas y digo '¿soy yo esa?'. No lo puedo creer, porque yo cuando me vine a vivir a Buenos Aires con todas estas ilusiones pasé unos meses terribles, de mucha soledad, sin trabajos, sin esperanzas. Pensé que no iba a llegar", reveló.

Con respecto a cómo su familia tomó su condición de chica trans, Mariana explicó: "En mi infancia, lo vivía a escondidas. Mis padres me tuvieron cuando eran adolescentes, mi mamá tenía 15 años, mi papá 19, y lo loco es que siguen juntos, se aman. Por eso, mi abuela paterna fue como una segunda madre que, además, cumplió el rol de abuela al mimarme y dejarme hacer lo que yo quería".

" No me aceptaron de entrada, costó. Al principio, cuando yo empecé a dar mis primeros pasos como una chica fue como medio raro para la familia, medio incómodo no saber cómo tratarme. Mis padres, a pesar de que son jóvenes, son de una generación que no esta acostumbrada. Hoy en día ya está un poco más visibilizado el tema de las infancias trans, pero en esa época fue difícil, y tuvimos un período medio de rispidez", continuó.

Ahora, con el paso del tiempo, todo cambió. "Ahora son famosos en el barrio. Mi mamá me dice que está cansada de que la paren para felicitarla por mí. Le muestran las vecinas mis tapas de revista. Están muy orgullosos. A mí me llena de emoción que ellos ahora no sólo me aceptan sino que además se sienten orgullosos de mí", explicó, emocionada.

Por supuesto que Del Moro quiso saber si eran ciertas las versiones que indican que se encuentra separada del guionista Nicolás Giacobone. Y ella no se anduvo con vueltas a la hora de responder: " Estamos transitando un momento especial. Es una persona que siempre va a ser el gran amor de mi vida, pero en este momento estamos viendo para dónde van nuestras vidas. Fue una historia de amor única, hermosa. Todavía no me siento cómoda para hablar de eso. Él tiene un perfil muy bajo y no le gusta que se hable de estas cosas".

Mariana contó con la ayuda de sus compañeras de elenco María Sofía Diéguez, Romina Escobar y Julia Amore, a quienes asegura que hoy considera sus amigas. Pero más allá de ahondar en su historia, la actriz se prestó, claro, al juego de las preguntas. Su desempeño fue tan bueno que llegó a la instancia de responder por 500 mil pesos, pero ante la pregunta "¿Por cuál de los siguientes motivos se conoció al argentino Emilio Palma?", decidió plantarse y llevarse la nada despreciable suma de 300 mil pesos.