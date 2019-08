Martín es pediatra desde hace veinte años.

Martín Gruenberg es pediatra desde hace casi 20 años. Y aunque por su consultorio pasan una gran cantidad de chicos, desde el comienzo de sus estudios algo le quedó resonando en la cabeza: "Hace mucho, cuando recién empecé la carrera, fui a una jornada de Estadística. El profesor que daba la charla mostró con números que Tita Merello había salvado más vidas de mujeres en 10 años que todos los ginécologos de Buenos Aires, diciendo en televisión 'Nena, hacete un Papanicolau'. Eso me pegó muy fuerte asi que decidí empezar a divulgar mi conocimiento".

Siendo los pediatras, a decir del participante de Quién quiere ser millonario, "los médicos más preventivos, porque hablamos de vacunas, de cuidados", Martín no solo escribió los libros ¡Vamos a dormir! (2012) y El pediatra en tu casa (2018), sino que desde hace muchos años encontró en Internet el mejor vehículo para transmitir sus conocimientos.

"Me dí cuenta -le explicó el médico a Santiago del Moro- de que yo puedo ver a mucha gente en mi consultorio, educo, enseño pero no es suficiente. Entonces hice una página de Internet, que llegaron a leer por mes más de 50 mil personas".

El siguiente paso fue incorporar las redes sociales: "Como empezó a rotar el mundo virtual, se sumó Facebook, YouTube, Instagram. Actualmente hago videoconsejos que ven más de 300 mil personas por mes. Y además recibo entre 200 y 300 consultas por día. Contesto algunas en el desayuno, otras entre paciente y paciente". En su canal de YouTube, Martín tiene más de 45 mil seguidores.

De esta manera, y en línea con lo que aquel profesor de su juventud le había revelado, Martín comenzó a frecuentar programas como Cortá por Lozano o Morfi. todos a la mesa, para difundir ahí consejos sobre su especialidad". Y si en Quién quiere. se sacó por un rato el guardapolvo fue solamente para invertir los 300 mil pesos ganados en "dedicarle más tiempo a mi trabajo digamos 'no redituable'. Me ha pasado de gente que vivía en un pueblo y tenía que trasladar a toda su familia a un hospital, y gracias a mis consejos no tuvieron necesidad de hacerlo, o gente a la que la puedo acompañar con un diagnóstico. De esa manera se puede ayudar mucho".