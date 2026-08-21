Rating: cómo fue la competencia del partido de Rosario Central y Corinthians de la Copa Libertadores versus Es mi sueño

Luego de la audiencia superlativa que trajo el Mundial de fútbol FIFA 2026 a la televisión abierta, en agosto volvió todo a la normalidad. Todos los canales tienen que seguir batallando por una décima más de rating, en un momento bastante complejo para la industria. De hecho, este miércoles, ningún programa logró llegar a un promedio de dos dígitos. Frente a este panorama tan complejo, los programadores siguen apostando al entretenimiento.

Telefe transmitió el partido en el que Corinthians y Rosario Central se enfrentaron en el Estadio Neo Química Arena por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores 2026. Tras el 0 a 0 de la ida, el canalla tenía que imponerse en San Pablo para seguir con su sueño internacional. En el encuentro disputado en Rosario, el equipo que dirige Jorge Almirón tomó la iniciativa frente a un rival que tuvo un juego mucho más conservador.

Por su parte, Guido Kaczka acaba de estrenar la segunda temporada de Es mi sueño. En esta nueva etapa tiene muchas modificaciones y se llenó de famosos. Guillermo Andino, Nati Pastorutti, Miguel Ángel Rodríguez, Leticia Brédice, Maju Lozano, Emilia Attias, Viviana Saccone, Gastón Angrisani, Bambino Pons, Yayo, Barbie Simons, Martín Souto, Jonás Gutiérrez, Iván Ramírez, Dante Ortega, Lío Ferro, Antonio Occhiato, Michelle Masson, Anaís Castro, Pipino Cuevas y Lizard se animarán a competir por el premio mayor. También hay cambios dentro del jurado, esta vez, Abel Pintos, José Luis “El Puma” Rodríguez, Jimena Barón, Joaquín Levinton, Ángela Leiva serán los encargados de evaluarlos.

Pero en este nuevo formato no serán sólo los famosos los encargados de interpretar, la competencia comenzará con la formación de dúos integrados por una figura y un artista amateur. Para ello, cada personalidad deberá cantar junto a distintos concursantes, para obtener tres luces verdes. Aquellas parejas que las consigan, avanzarán; y el participante no famoso del dúo que no las alcance, quedará eliminado. Luego vendrá la etapa de eliminación de parejas hasta que cada estrella quede en un único dueto.

A las 21 comenzó el segundo programa de Es mi sueño con un piso de 6,6 frente a los 8 puntos de Telefe Noticias. La primera famosa que abrió la pista de eltrece fue Viviana Saccone que junto a Simón Condez cantaron “Tan enamorados” de Ricardo Montaner y lograron el verde perfecto de los cuatro jurados. Pasadas las 21.15 arrancó la previa del partido con la cobertura desde el campo de juego a cargo de Sofí Martínez con un piso de 8,1 puntos que le dejó el noticiero. En eltrece llegó el turno del influencer Lizzard que interpretó “Chipi Chipi” de Charly García , junto a Anastasia Besler. En esta instancia, Es mi sueño pasó a liderar con 9,0.

A las 21.30 con relatos y comentarios de Juan Pablo Varsky y Pablo Giralt, la transmisión del encuentro empezó con 5,8 puntos, segundo en la franja. En un primer tiempo sin demasiadas sorpresas, el Corinthians manejó más la pelota pero no generó peligro. Si bien el canalla tuvo varias llegadas al arco, no logró mover el marcador. La marca máxima de la primera etapa fue de 7,3. La pelota comenzó a rodar nuevamente pasadas las 22.30 con 5,8 puntos. El equipo brasileño se quedó con un jugador menos por la expulsión de Raniele, sin embargo, minutos después puso el partido 1 a 0, de la mano de Breno Bidón que apareció en el área chica y abrió el marcador para el Timao. Finalmente, Rosario Central quedó fuera de la Copa Libertadores con un pico de 8,0.

La marca máxima del segundo programa de Kaczka fue de 9,6 puntos y lideró la franja. En esta noche se presentaron Miguel Ángel Rodríguez, Barbie Simons, Dante Ortega, Jonás Gutiérrez y Anaís Castro. Por su parte, LAM quedó tercero con 4,2 y Bendita 3,8. Más tarde, BTV con el resumen del día con Beto Casella y Bienvenidos a ganar con Hernán Drago compitieron por el tercer puesto con picos de 3,2 y 2,0, respectivamente.

Mario Pergolini llegó a una marca máxima de 8,1 puntos liderando la franja durante el monólogo inicial, en el que el conductor contó la experiencia que vivió en un restaurante y lo fastidió. En Otro día perdido recibieron como invitada central a la actriz Marilú Marini con la que recorrieron su carrera. Más tarde, Pasó en América con 2,2 puntos y el ciclo que conduce Viviana Canosa en elNueve con 1,7 quedaron tercero y cuarto respectivamente. En cuanto a la Copa Libertadores, el Corinthians será rival de Estudiantes de La Plata, que eliminó a Universidad Católica de Chile (4-1 en el resultado global). Cabe aclarar que el partido también se transmitió por Fox Sports y que parte del rating se fue a la señal de cable.