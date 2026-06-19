Rating: cómo los números del Mundial revirtieron un preocupante panorama

Ya no es novedad que el encendido de la televisión abierta baja año a año. Solo en 2025 hubo un descenso de 2,5 puntos con respecto a 2024. Esta tendencia confirmó una caída histórica con la marca más bajo de los últimos 20 años. Pocas cosas mueven la aguja del interés de las audiencias dentro de la pantalla chica: eventos en vivo, alguna noticia impactante o partidos de fútbol. Como muestra basta recordar que los 20 primeros puestos, de los ciclos de mayor rating de 2025, fueron ocupados por el Mundial de Clubes, la Copa Conmebol Libertadores y las Eliminatorias del Mundial.

Hace una semana comenzó el Mundial de Fútbol FIFA 2026 y la expectativa de la mayoría de los canales estaba puesta en las coberturas y el rating de los partidos. Más de 200 profesionales, entre talentos, productores y técnicos, fueron enviados por los medios audiovisuales argentinos a cubrir el mayor evento del año. El único canal que emitirá los 104 encuentros es DSports, la señal deportiva del grupo Waiken ILW, que cerró acuerdos de distribución de larga duración con casi la totalidad del mercado de TV paga y esto permite que se pueda ver en los principales cable operadores. Ellos, sumados a TyC Sports, ESPN, Telefe y el grupo América, son los que más enviados especiales tienen entre Estados Unidos, México y Canadá.

La apertura del Mundial 2026 en México marcó 11,6 puntos en la pantalla de Telefe Ricardo Mazalan - AP

Desde que comenzó el Mundial, el jueves 11 de junio, los números de rating de la televisión abierta subieron considerablemente. No sólo por la transmisión de la mayoría de los partidos que emite Telefe, sino que todos los canales, en mayor o menor medida, tienen enviados especiales que, durante toda la programación, van dando cuenta del mayor evento del año y, por supuesto, del minuto a minuto de la Selección nacional.

Una apertura austera y bastante criticada por diferentes razones promedió 11,6 puntos, sólo en la pantalla de Telefe, y fue el presagio de lo que iba a vivir la televisión abierta en los próximos días, en materia de rating, Y así fue, el partido debutante en el que México le ganó 2 a 0 a Sudáfrica logró la interesante marca de 21,3, en la tarde del jueves. Como dato, si se suman todos los canales de aire, durante ese horario, en un día cualquiera no logran juntar esa misma cifra. Ese día y gracias al comienzo del Mundial, el canal que comanda Federico Levrino con 12,5 superó la suma de los promedios diarios del resto de sus competidores. La primera jornada dejó el segundo encendido más alto de la televisión abierta en lo que va de 2026 con 20.3 puntos. El viernes 12, el duelo entre Estados Unidos y Paraguay fue lo más visto con un promedio de 15,2 puntos.

El viernes 12, el duelo entre Estados Unidos y Paraguay fue lo más visto con un promedio de 15,2 puntos Jae C. Hong - AP

Durante el fin de semana largo también hubo fútbol y allí la diferencia fue mayor: Brasil vs Marruecos fue lo más visto del sábado con 21.9 puntos. Fue, además, el segundo partido más visto del Mundial FIFA 2026 hasta el momento. Con el partido de Costa de Marfil vs. Ecuador Telefe alcanzó un promedio de 18.6 puntos de rating y el ciclo de mayor rating del domingo. Mientras que el partido de la tarde entre Países Bajos vs. Japón marcó 11,8.

El lunes 15, el debut de Uruguay vs. Arabia Saudita, que ocupó parte de la tarde y el prime time, alcanzó un promedio de 18,8 puntos y fue el ciclo de mayor rating de la jornada. Lógicamente, el resto de los canales se vieron muy perjudicados. Por su parte Telefe Noticias, en el horario especial de las 21.15 hs. y con el piso de 19.1 puntos que la transmisión mundialista, cosechó su medición más alta en lo que va del año, 12.4 puntos y fue lo tercero más visto del día.

El lunes 15, el debut de Uruguay vs. Arabia Saudita, alcanzó un promedio de 18,8 puntos y fue el ciclo de mayor rating de la jornada ALEX SLITZ - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Lo mismo pasó el miércoles 17, el partido de Inglaterra vs. Croacia, que se emitió durante la tarde por Telefe, promedió 11,6 puntos y fue lo más visto del día. Ayer, Suiza versus Bosnia y Herzegovina promedió 8,8, hasta ahora, el encuentro con el menor rating desde que comenzó esta etapa mundialista.

El récord de la Scaloneta

Obviamente que todas las miradas estaban puestas en qué pasaría con el primer partido del campeón del mundo. Y la Argentina no defraudó, con tres goles de Lionel Messi y un partido que revivió la emoción de los mundiales, obtuvo un promedio de 38,1. Sólo en Telefe, el primer encuentro de la Selección contra Argelia promedió 34.8 puntos y fue lo más visto del día. Es la medición más alta de la pantalla chica desde la final del Mundial Qatar 2022, que emitió la TV Pública.

El partido entre Argentina y Argelia obtuvo un promedio de 38,1 Aníbal Greco - La Nación

En el canal estatal, el partido de la albiceleste cosechó 3.3 puntos y quedó segundo en su franja. A esto hay que sumarle los números de TyC Sports en el cable. El encuentro batió todos los récords y perjudicó al resto de los canales. Gracias a esta transmisión, Telefe lideró en las tres franjas con una programación especial y ganó el día con una marca de 14 puntos. En el prime time, el canal sacó un diferencial de 24.2 puntos sobre eltrece. Esta es la marca más alta del canal desde la transmisión del Mundial de Clubes en junio de 2025

Otro dato relevante que demuestra el impacto de los partidos es que DGO triplicó su consumo desde que inició el Mundial. El 70% del visionado de la plataforma está dado por partidos, coberturas y análisis de la Copa Mundial. Además, la Cámara Argentina de Internet (Cabase) anunció que durante el duelo de la Selección nacional con Argelia, el tráfico de Internet alcanzó un pico de 4,15 Tbps (Terabits por segundo), una cifra que significa un 30% de aumento con respecto a la media de tráfico de un día normal a esa misma hora.

El próximo desafío será el próximo lunes frente a Austria que seguramente revivará aún más el rating de una televisión abierta que estaba necesitando este oxígeno.