Rating: cuánto midió el primer partido amistoso de la Selección argentina sin Messi

En un año donde el encendido de la televisión abierta se pelea minuto a minuto, sólo el fútbol marcó la diferencia en materia de rating. Y si bien el Mundial de fútbol FIFA 2026 logró atraer muchísimo público a la pantalla chica, así como llegó se fue. Telefe transmitió el primero de los dos últimos dos amistosos de la Selección argentina, en una nueva etapa, sin Lionel Messi. En la Bombonera se enfrentó a Uruguay y la semana que viene se enfrentará a Costa Rica. La albiceleste llegó luego de vencer a Benín por 3-0, exhibiendo solidez en su última actuación. Por su parte, la celeste arribó victoriosa, tras imponerse ante India con una contundente goleada de 6-1.

Desde las 19.40 comenzó la previa de la transmisión especial del clásico rioplatense en vivo desde La Bombonera, con un piso de 8,6 puntos que le dejó el flash de noticias del canal. A las 20 arrancó el partido con 10.5, con relatos y comentarios de Juan Pablo Varsky y Pablo Giralt, y Sofi Martínez y Maxi López, desde el campo de juego. El equipo de Lionel Scaloni tuvo casi el 60% de la posesión de la pelota, aunque le costó encontrar pases filtrados para llegar con claridad al área uruguaya. A pesar de eso, la primera etapa terminó con un empate sin goles y pocas situaciones de peligro. La marca máxima de la primera etapa fue de 16.2 puntos, liderando la franja.

El segundo tiempo arrancó con un piso de 13,2 puntos. Tras un tiro libre, Lisandro Martínez intentó despejar de cabeza el centro al área, pero la pelota rebotó en Leonardo Balerdi y terminó dentro del arco argentino y Uruguay se puso 1 a 0. Minutos después llegó el segundo gol de la Celeste, Giorgian De Arrascaeta envió un centro al área y Maximiliano Araújo conectó un cabezazo de espaldas, con la pelota sobre la parte posterior del cuello, que terminó en el segundo palo de Gerónimo Rulli. En esta instancia el rating tocó los 15,8 puntos. Argentina descontó con gol de Julián Álvarez. El equipo de Scaloni cayó en su primera gran prueba desde el retiro de Lionel Messi y Uruguay sacó una ventaja decisiva al comienzo del segundo tiempo. La Albiceleste cerrará el año el martes ante Costa Rica, en Córdoba. La marca máxima del encuentro fue de 18,3 puntos liderando la noche.

¿Qué pasó con el resto de la televisión?

Como suele suceder cada vez que juega la Selección, los demás programas se vieron afectados en su performance de rating. Pasadas las 21 arrancó Es mi sueño, en una nueva etapa, con un piso de 4,4 puntos. En esta instancia ya están establecidos todos los dúos de famosos con artistas amateurs y llegó el momento de la eliminación porque sólo ocho de ellos serán parte del palco de Ópera. Esta noche se destacó el influencer Lizard, el Puma Rodríguez se volvió su fan, lo elogió y defendió su particular estilo en el escenario.

El ciclo de Guido Kaczka se mantuvo segundo en la franja con un pico de 6,1 puntos. Detrás quedó LAM con 3,1 y Bendita con 2 puntos. Por su parte, Masterchef Junior, en horario especial de las 22.10, comenzó con el buen piso de 12,8 puntos que le dejó el partido. Los jóvenes cocineros tuvieron que elaborar un crepe dulce grande que incluya fruta salteada con manteca y azúcar, un relleno de al menos dos ingredientes como dulce de leche y queso crema, un ingrediente crocante y una presentación impecable. Una noche dulce que terminó con una definición llena de emociones cuando se anunció que Ámbar era la eliminada.

Más tarde, Mario Pergolini recibió a la cantante Marilina Bertoldi como invitada central. El late show de eltrece llegó a una marca máxima de 6,3 puntos, cuando en el monólogo central el conductor se refirió a un presunto posteo de Luck Ra para La Joaqui.