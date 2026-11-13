Sting compró una finca abandonada de 350 hectáreas en Italia y la transformó en un paraíso ecológico que produce 150 mil botellas de vino

En 1997, Sting y Trudie Styler decidieron tener su lugar en el mundo a donde escaparse para estar en contacto con la naturaleza, el silencio y la armonía. Fue así que compraron Il Palagio, su villa en las colinas toscanas, al sur de Florencia.

La propiedad tiene 350 hectáreas (en general, bosques, viñedos, olivos y lagos) y un problema que, con el tiempo, la pareja se encargó de resolver. Sin embargo, eso viene al final...

El vino que lo llevó a comprar la finca

Cuenta la leyenda que Sting estaba compartiendo un almuerzo con el duque dueño de la propiedad. Le sirvieron una copa de vino y, al probarlo, enloqueció y quiso saber de dónde provenía. Le explicaron que se cosechaba ahí mismo y que era un primer cru de Burdeos. Fue el impulso necesario para comprar ese terreno y dar lugar a su sueño, aunque todo estaba por hacerse.

Il Palagio, el escondite de Sting en Italia

Una vez en el lugar, la pareja se dio cuenta del problema que tenían: el silencio era total. No se escuchaban pájaros ni abejas. ¿Dónde está la fauna? Fue entonces que decidieron ponerse en marcha y contactaron a Alan York, experto en agricultura biodinámica. York era famoso en su campo de trabajo porque hacía vino en Benziger, en Sonoma, una de las primeras bodegas californianas en adoptar la biodinámica.

Su primer consejo fue sugerirle a la pareja que instalara colmenas y que sumaran prácticas ecológicas al cuidado de las vides. De a poco, según Styler, los pájaros, las abejas y las mariposas empezaron a aparecer por su jardín.

“Eliminamos los pesticidas y rechazamos el monocultivo”, explicó Sting en 2009, en una entrevista con The Drinks Business. No era casual: él creció en la zona industrial de Newcastle en la década de 1960. “Creo que ya había pasado la adolescencia cuando comí algo que no fuera enlatado”, declaró en su momento.

Il Palagio produce 150 mil botellas al año

Más tarde, en 2013, el enólogo consultor Daniel O’Donnell transformó los viñedos de cultivo biodinámico a orgánico para aumentar la producción.

Hoy, renovados con 15 hectáreas de viñedos

De acuerdo con la propia bodega, Il Palagio produce vino desde mediados del siglo XVI, una tradición que Sting y Trudie Styler revitalizaron al replantar 15 hectáreas de viñedos bajo métodos orgánicos.

El debut de su etiqueta insignia, Sister Moon, se dio con la añada 2007, un corte elaborado íntegramente con uvas de la propiedad que combina Sangiovese, Cabernet Sauvignon y Merlot. Siguiendo esa línea personal, gran parte del catálogo rinde homenaje al repertorio musical del artista con nombres como Message in a Bottle, Sacred Love y When We Dance. En términos de escala, el crecimiento fue sostenido: mientras que The Drinks Business reportó en 2009 una tirada inicial estimada en unas 30.000 botellas, para 2021 la revista Decanter cifró la producción anual de la pareja en alrededor de 150.000 unidades.

Sting y su esposa apostaron a un proyecto orgánico

Más allá de la vitivinicultura, la finca diversifica su actividad agrícola con la producción de aceite de oliva, miel, frutas —como cerezas, damascos y duraznos—, vegetales de estación y conservas artesanales. Entre sus especialidades gastronómicas destaca también un salame elaborado a partir de cerdos Cinta Senese, una raza autóctona de la Toscana, según consignó Decanter en 2009.

En cuanto a sus estándares de sustentabilidad, Wine Review Online informó en 2019 que la totalidad de los vinos de Il Palagio poseía certificación orgánica emitida por BioAgricert; no obstante, si bien el portal oficial de la bodega detalla sus prácticas ecológicas, no hace mención expresa a dicha entidad certificadora en sus secciones públicas.