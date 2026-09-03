Rating: cuánto midió la gala de eliminación de Gran Hermano

Gran Hermano está llegando a su fin y ya se sabe que el 14 de septiembre se develará quién será la ganadora de la generación dorada. La salida de Jennifer ‘Pincoya’ Galvarini marcó un antes y un después dentro de la casa. Y es que la participante chilena era una de las favoritas para llegar a la final pero la polarización de los votos, la dejó fuera de juego. Ahora, Charlotte Caniggia, Luana Fernández, Mariela Prieto, Solange “Sol” Abraham, Yanina Zilli y Yisela “Yipio” Pintos son las candidatas a ganar el reality.

Después de haber triunfado en el versus, Yipio quedó fortalecida frente a Solange que llegó a esta misma instancia sin pasar por el voto del público, gracias a que Pincoya la bajó de la placa anterior usando el beneficio que le dio el liderazgo. En esta instancia, los votos son todos positivos y en la gala de este miércoles una de las seis mujeres, la menos votada, quedaría fuera del programa.

La gala comenzó pasadas las 22.40 con un piso de 8,9 puntos con la expectativa de saber quién quedaría fuera de la final de Gran Hermano. Santiago del Moro recordó que de ahora en más los votos no solo son positivos sino también acumulativos. De manera aleatoria fue anunciando quienes continúan en carrera: el primer nombre fue de Zilli, seguida de Charlotte, Yipio y Solange. Finalmente, Mariela y Luana quedaron a un paso de irse y fue la esposa de Claudio ‘Turco’ García quien quedó en el camino. La participante quedó en sexto lugar con el 0.6% de los votos. El reality de Telefe lideró la franja con un pico de 11 puntos.

¿Qué pasó con el resto de la televisión?

La competencia del prime time arrancó a las 21 con una nueva edición de Es mi sueño con un piso de 6,1 puntos, segundo en la franja. En esta segunda temporada los famosos asumieron el desafío de cantar y darlo todo sobre el escenario para hacer realidad los deseos de quienes llegan al programa con una ilusión. Para ello, cada personalidad está cantando junto a distintos concursantes, para obtener tres luces verdes. Aquellas parejas que las consigan, avanzarán; y el participante no famoso del dúo que no las alcance, quedará eliminado. Esta noche se presentaron Nati Pastorutti, Miguel Ángel Rodríguez, Michelle Masson, Gastón Angrisani, Barbie Simons, Pipino Cuevas y Lío Ferro junto a Camila Godoy que lo dieron absolutamente todo pero fue poco y se quedaron en el camino. El talent show de eltrece tocó una marca máxima de 7,1.

A las 21.40 llegó una nueva edición de Popstars en donde sigue el camino para encontrar a las nuevas estrellas del pop. En este episodio se supo quiénes son las sesenta jóvenes que continúan en competencia. Nicolás Vázquez, los jurados y los coaches visitaron sorpresivamente en sus hogares a las participantes para anunciarles en persona si lograron avanzar a la etapa de “Talleres Intensivos”. El talent show de Telefe arrancó con un piso de 6,9 puntos y lideró la franja con un pico de 9.1

Atrás quedaron LAM con 4,3 y Bendita con 2,7 puntos. En la franja de las 22, BTV con el resumen del día y Bienvenidos a ganar con Hernán Drago pelearon por el tercer lugar en la franja con un pico de 2,1 y 2,3, respectivamente. Durante agosto el ciclo de Beto Casella logró cerrar el mes con 2,1 de promedio, tras la polémica que generó su debut, y se consolidó tercero en la franja. Desde su estreno, en febrero, subió 0,2 décimas mes a mes.

Pasadas las 22.40 arrancó Mario Pergolini con un piso de 4,9 puntos. Otro día perdido recibió al cantante Agustín Bernasconi como invitado central y logró una marca máxima de 5,2 con el monólogo del conductor donde se refirió de manera jocosa al comentario de Fabián Doman sobre el programa de eltrece. Más atrás se ubicó Pasó en América con 1,1 y Opinión Pública conducido por Romina Manguel con 0,8.

Cabe destacar que gran parte de la audiencia se fue al cable a ver el partido de Boca Juniors vs. Vélez Sársfield con más de 15 puntos por la Copa Argentina, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, transmitido por TyC Sports. Como suele suceder cada vez que hay fútbol, el prime time de la televisión abierta se ve muy afectado.