Rating: cuánto midió la gala de eliminación de Gran Hermano

Gran Hermano entró en su último mes al aire y de aquí en más cualquier paso en falso dejará a un jugador fuera de la casa. Tras la salida de Sebastián Cola, las peleas entre mujeres se intensificaron ya que solo quedan dos varones en competencia. La mayoría de los participantes apuntan contra Solange Abraham que se convirtió en poco tiempo en la “malvada” del reality. Su juego quedó expuesto por sus compañeros que la acusan de victimizarse todo el tiempo, cuando en realidad ataca a sus pares.

Agosto arrancó con una nueva competencia durante la tarde con la vuelta Historias de corazón con Avenida Brasil, de la mano de Virginia Lago, con muy buenos resultados en materia de rating con picos de 8,2. Pero por los cambios de programación de Telefe también creció Darío Barassi con ¡Ahora Caigo! que se impuso frente a Esperando la casa con picos de 8,5.

El prime time comenzó con los cuartos de final de Es mi sueño con 7.2 puntos. En eltrece, el nuevo programa de Guido Kaczka, donde se busca a la nueva estrella que brille en todo el país, sigue conmoviendo por las historias de los participantes y el talento que tienen. En esta cuarta instancia, todos los concursantes que fueron pasando de etapa tienen que superarse, en una nueva actuación, ganando la mayor cantidad de puntos para seguir el camino hacia “El Palco del Ópera”. Más de 200 intérpretes de todo el país se presentaron ante Abel Pintos, Jimena Barón, la “Mona” Jiménez y Joaquín Levinton, que los evaluaron según sus actuaciones. Por su parte, en Pasapalabra se enfrentaron Anita Espósito, Romina Uhrig y Miguel Ángel Cherutti versus Viviana Saccone, Laura Azcurra y Soledad Villarreal con 8.5, liderando la franja.

Es mi sueño se ubicó segundo en la franja con un pico de 7,9. Esta noche se lució Ángel Raschella que interpretó “Y qué”, conquistó al jurado y recibió una devolución de lujo de Abel Pintos. Por su parte, LAM se mantuvo tercero con 4 puntos y Bendita lo siguió con 2,6.

Pasadas las 22.35 comenzó Gran Hermano con un piso de 12,2 puntos que le dejó Pasapalabra. Originalmente fueron nominados nueve concursantes. Alejandra Majluf, Matías Hanssen, Steffany “Campanita” Pereira, Sol Abraham, Juan “Juanicar” Caruso, Yanina Zilli, Cinzia Francischiello, Luana Fernández y Mariela Prieto. El jueves bajaron de la placa Zilli y Mariela pero además el viernes la jugadora venezolana tuvo un accidente mientras estaba jugando con un fuerte golpe en la espalda por el que se lesionó una vértebra y tuvo que abandonar la casa. En el comienzo de la gala de eliminación, Santiago del Moro anunció que Luana bajó de la placa con el 0.1 % de los votos. Luego llegó el turno de Juanicar con el 0.3 %, seguido de Hanssen con el 0.5% y Majluf con el 0.9%. Finalmente, Sol y Campanita quedaron en la cuerda floja y la joven paraguaya quedó fuera de juego con el 53.3%. El reality de Telefe lideró la franja con una marca máxima de 12,6 puntos, en medio de una insólita situación en que la participante eliminada no quería irse hasta que sus compañeros la acompañaron.

En cuanto al resto de los canales, Mario Pergolini se mantuvo segundo en la franja con un pico de 5,5 puntos durante el monólogo inicial, en el que el conductor anunció la sorpresiva vuelta de Pache y Plumis. Por su parte, BTV con el resumen del día quedó tercero con un pico de 2,7 puntos y Bienvenidos a ganar con Hernán Drago llegó a los 1,8. Más tarde, Pasó en América con 1,5 y TL9 Denuncia con 0,9, quedaron tercero y cuarto respectivamente.