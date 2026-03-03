Rating: cuánto midió la primera gala de eliminación de Gran Hermano

Gran Hermano concluyó su primera semana al aire y pasó de todo. Del ingreso de 28 participantes a la inesperada salida de dos personas por motivos sorpresivos, el reality que conduce Santiago del Moro reavivó los números de rating de la televisión abierta.

La Generación dorada, nombre que le dieron a esta edición para celebrar los 25 años del programa, le dio pie a la producción de GH para sumar muchos personajes conocidos, tiktokers e influencers de redes sociales.

El lunes ingresaron Andrea del Boca, Emanuel Di Gioia, exparticipante de GH; Lolo Poggio, hermana de Julieta, Carmiña Masi, Tomy Riguera, Pincoya, ganadora de GH Chile, el futbolista Brian Sarmiento, Danelik Galazan, Manuel Ibero Durigón, Catalina Tcherkaski, Yisela Pintos, el actor Juani Car, Daniela de Lucia, Nicolás Sicaro, Divina Gloria, Gabriel Lucero, Jenny Mavinga y Eduardo Carrera, otro de los exhermanitos. Al día siguiente, Solange Abraham, exparticipante de 2011, Yanina Ziili, Kennys Palacios, peluquero de Wanda Nara, Martín Rodríguez, representante argentino de crossfit; desde Venezuela, Cinzia Francischiello; Franco Zunino, la influencer Lola Tomaszeusky, el exfutbolista Nazareno Pompei, la modelo Luana Fernández y Franco Poggio, pareja del panelista Lizardo Ponce, completaron la lista.

Si bien en un comienzo hubo quejas de los televidentes por la cantidad de famosos y personajes conocidos que ingresaron a la casa, con el correr de los días los conflictos de la convivencia, las historias personales y los enfrentamientos lograron atrapar el interés del público. Al menos eso dicen los números de rating: en la primera semana el promedio de Gran Hermano fue de 14.2 puntos. En esta edición, dos participantes se fueron del juego en los primeros días, pero no por decisión propia. Daniela de Lucía se enteró dentro de la casa que su padre había muerto repentinamente y esto la llevó a irse. Por otro lado, Divina Gloria tuvo que ser hospitalizada para hacerle controles por un cuadro de hipertensión y los médicos decidieron que no podría volver al reality.

La noche de nominados dejó en placa a Carmiña, Emanuel, Brian, Emanuel, Pincoya, Lucero. Zilli y Solange. Pero a diferencia de ediciones anteriores, Gran Hermano dejó en claro que el público sería el protagonista desde el primer momento, ya que durante un día todos estuvieron en placa positiva y pudieron ser salvados por sus fans. Así las cosas, la periodista paraguaya, la ganadora de GH Chile y el exnovio de Zoe Bogach salieron de la cuerda floja por decisión de la gente. Pero si algo le faltaba al reality fue el ingreso de dos participantes para conflictuar aún más la convivencia. Por un lado llegó Carlota Bigliani, reconocida por su impronta emprendedora y carisma en redes sociales, y por el otro, Dani de Lucía volvió por la puerta giratoria, tras la muerte de su padre.

La noche comenzó con uno de los últimos capítulos de MasterChef Celebrity en el que los participantes tuvieron que preparar una tarta banoffee ayudados por varios famosos. Wanda Nara colaboró con Maxi López y quien la reemplazó en la conducción del concurso culinario fue Migue Granados. Telefe lideró con un pico de 16.2 puntos, frente a los 3.8 de Hija del fuego, la ficción de Eugenia ‘China’ Suárez. A las 22.20, arrancó una nueva semana en Gran Hermano con 14.4 y la expectativa por la primera eliminación. A los pocos minutos, Del Moro anunció que el primero en salir de placa fue Emanuel con el 8.4 % de los votos. El joven fue participante de la edición del 2011, donde protagonizó uno de los enfrentamientos más recordados con Jorge Rial.

La competencia con GH quedó complicada para el resto por la gala de eliminación: el cine de eltrece con el film “Inquebrantable” con Jack O’Connell y Domhnall Gleeson cosechó 3.2 puntos, Bienvenidos a ganar con Hernán Drago obtuvo un pico de 2.3 y BTV de Beto Casella llegó a 2.0 en América TV. La segunda en bajar de placa fue Sol con el 19.4 % de los votos, seguida de Brian con el 29.8%. Gran Hermano se mantuvo entre los 13 y 14 puntos y tuvo una marca máxima de 14.9, en la noche en la que Lucero y Zilli quedaron en la cuerda floja y, finalmente, el joven humorista quedó eliminado con 54.8%.