Los medios públicos también presentaron su ambiciosa cobertura para el Mundial

Bajo el lema “La Copa del Mundo Multiplataforma”, los Medios Públicos lanzaron oficialmente su programación para el Mundial que se disputará en los Estados Unidos, México y Canadá entre el 9 de junio y el 14 de julio. Con un despliegue que integra a la TV Pública, Radio Nacional AM 870 y plataformas de streaming, el objetivo es acompañar a la Selección Argentina en cada paso del torneo.

El evento de lanzamiento contó con la conducción de Gabriel Corrado y Guillermo Andino, y presencia de Carlos Curci, interventor de los Medios Públicos, quien brindó detalles de este proyecto que busca llevar la competencia a todos los rincones del país.

La pantalla estatal tendrá un equipo liderado por el exfutbolista de la Selección, Jonás Gutiérrez, quien aportará su visión técnica y mundialista. Junto a él, la cobertura contará con el análisis y la conducción de Greta Rodríguez, Alejandra Martínez y Gabriela Previttera, conformando un equipo sólido para las transmisiones y los programas satélites.

Por su parte, la radio de bandera ofrecerá una grilla de análisis exhaustivo y transmisiones en vivo con los relatos de Martín Perazzo y Nicolás Álvarez, acompañados por un equipo integrado por Daniel Mollo, Fabián Codevilla, Eladio Arregui, Sergio Zarratea y Santiago Lucía. La programación destacada incluye: Pasión Mundial, la tira diaria de lunes a viernes (13 a 15 y 19 a 20) con información directa desde las sedes y Fútbol Show Mundial, el ciclo de fin de semana (15 a 22) dedicado a los encuentros más destacados.

El gran diferencial de esta edición será la consolidación del streaming a través de Stream Room. El programa insignia será Leo Tour, que transmitirá y relatará todos los partidos. Gracias a un acuerdo estratégico entre YouTube y FIFA, la plataforma podrá transmitir los primeros 10 minutos de cada encuentro, sumando reacciones en vivo.

El staff de Leo Tour y los talentos digitales incluyen a Agostina Scalise, Pablo Giraldes, Fede Russo, Sabrina De Nicola, Facundo Ventura y Jonatan Conde. Junto a ellos estarán Renzo Pantich, Lauti Mármol, Pato Perrota, Santi Emanuel Wasem Toledo, Benjamín Calero, Sebastián Bresler y Martín “Chuky” Acerbi. Además, se suma Palmito (Pablo Quintana), creador de La cuarta estrella.

Matías Bagnato desembarcó en Bondi con Después de todo

El canal de streaming Bondi (@Bondi_liveok), que recientemente celebró sus dos años, continúa fortaleciendo su grilla. Desde hace unas semanas, sumó a su programación Después de todo, un ciclo de entrevistas profundas conducido por Matías Bagnato.

El reconocido sobreviviente de la masacre de Flores y ex participante de Gran Hermano se pone al frente de un formato que busca distanciarse del ruido mediático para dar lugar al testimonio genuino. El programa, que se emite bajo demanda (on demand), se propone como un espacio de reflexión donde el dolor, la transformación y la resiliencia son los ejes centrales.

Tras haber recibido en su primera emisión a Romina Orthusteguy —ex mujer de Eduardo Carreras (actual participante de GH Generación Dorada)— junto a su hija, el ciclo ya se prepara para su próxima entrega. La próxima semana , el programa contará con la presencia de María Luján Rey, madre de Lucas Menghini Rey y referente de la lucha por justicia tras la Tragedia de Once.

Esta nueva etapa de Después de todo en formato audiovisual no es una improvisación, sino la evolución de un proyecto con historia. Entre 2017 y 2018, el ciclo tuvo un exitoso paso por Radio Rivadavia, donde Bagnato compartió la conducción con la periodista y productora Mariana Montero.

Matías Bagnato prensa

Se lanzó oficialmente 2 Reyes Stream

El ecosistema digital continúa expandiéndose con el lanzamiento oficial de 2 Reyes Stream (@2ReyesStream), un nuevo canal que desembarcó con una propuesta multiplataforma centrada en el entretenimiento, las entrevistas y la actualidad. Su programación cubre la franja de lunes a viernes, de 12 a 0.

Entre los ciclos más fuertes de su grilla se encuentran: Los Iúdica (viernes de 20 a 22): Mariano Iúdica se une a sus hijos, Bernarda y Salvador, en un formato que combina gastronomía, música en vivo y juegos; Adriana Salgueiro (martes y jueves de 19:30 a 21) un espacio dedicado a emprendedores y talentos emergentes, Sin Editar (viernes de 14 a 15): un ciclo de entrevistas conducido por Claudio Rígoli, quien busca entablar conversaciones auténticas y profundas, y Más Moranza (lunes a viernes de 12 a 14): a cargo de Diego Moranzoni, acompañado por Gonzalo Rocca, Camila Cancino y Mario Solís.