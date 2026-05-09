La maldición de Gran Hermano: las tragedias y escándalos que rodean a la “generación dorada”

Cuando Telefe proyectó esta nueva temporada de Gran Hermano: Generación Dorada, nombre que le dieron para celebrar los 25 años del programa, le dio pie a la producción para sumar muchos personajes conocidos, exparticipantes, tiktokers e influencers de redes sociales. Si bien en un comienzo hubo quejas de los televidentes por la cantidad de famosos que ingresaron a la casa, con el correr de los días los conflictos de la convivencia, las historias personales y los enfrentamientos lograron atrapar el interés del público.

Fueron 28 los participantes que ingresaron hace casi tres meses pero, como nunca, esta edición está signada por una cantidad de tragedias y hechos desafortunados que llevaron a los seguidores del reality a hablar de “la maldición de Gran Hermano”. Muertes, enfermedades y problemas judiciales se multiplicaron con el correr de las semanas.

Todo comenzó en los primeros días cuando Divina Gloria se fue sorpresivamente de la casa por problemas de presión alta. La actriz, recordada por su paso por los programas de Alberto Olmedo, entró a la casa con el objetivo de divertirse, presentándose como una “rockstar” y una “diosa”, pero un cuadro de hipertensión la dejó fuera de juego. Estuvo internada bajo observación, y 48 horas después los especialistas brindaron un parte en el que determinaron que no regrese al ciclo de convivencia de Telefe.

Durante el tercer día al aire, Daniela de Lucía, la coach con recorrido como panelista, tuvo que irse de la casa por la triste noticia de la muerte de su padre. La participante fue notificada en el confesionario y en ese momento decidió partir. “Me voy, es un tema con mi papá”, les dijo a sus compañeros. La noticia causó un tremendo shock entre todos los jugadores que quedaron muy angustiados.

Luego de acompañar a su madre en Tandil, a los pocos días, regresó. “Volví para quedarme. Estoy bien. A ver, triste, obviamente, cuando uno pierde a un ser querido está triste. Eso creo que es algo que nunca se va, pero bueno, ya fui a despedirme de mi papá, acompañé a mi mamá. Vengo por ellos (los hermanitos), que también me hacen bien y los quiero. Ustedes también me hacen bien”, confesó.

Esta edición también se caracterizó por tener varias expulsiones, algo que no fue demasiado frecuente en la historia del reality. Carmiña Masi, conductora paraguaya de afilada lengua, fue separada del juego por sus comentarios discriminatorios y racistas hacia Mavinga, la participante nacida en el Congo. A los pocos días, la jugadora congoleña decidió dejar el reality después de vivir con mucha angustia todo lo que pasó y de una seguidilla de peleas con sus compañeros.

La preocupación por la imagen que le daban a sus hijas los distintos conflictos de los que formó parte fue el detonante para tomar la decisión de irse del juego. “Te voy a extrañar Gran Hermano. Gracias por la oportunidad. De verdad, hice todo el esfuerzo por seguir, pero mi cabeza y mi emoción no es lo mismo. De verdad estoy feliz de haber formado parte y de haber compartido con los chicos acá en la casa. Gracias por la forma en que nos cuidaste y de verdad solo les quiero decir chicos que los quiero a todos”, dijo al irse por la puerta giratoria.

Jessica “La Maciel” Eli ingresó a Gran Hermano: Generación Dorada a mediados de marzo como reemplazo de Carmiña Masi. La participante, muy conocida en redes sociales, ingresó a la casa con una máscara de perro y contó que se autopercibía therian. “Voy a estar acá bien con todos porque yo al estar acá ya gané, no me importa si la semana que viene me voy porque ya estoy acá. No vine a competir con nadie porque ya gané. Quiero conocerlos a todos, hacerlos reír a todos. No vine a jugar, vine a conocerlos, vine a vivir con ustedes. Esta es mi postura, voy a estar con todos”, expresó frente a sus nuevos compañeros.

Pero con el correr de los días, como suele suceder con los participantes que entran a este reality, una polémica noticia de la vida privada de la influencer salió a la luz. En diferentes medios se dio a conocer una denuncia en su contra por explotación sexual y trata, algo que no había contaminado su juego ya que la gente la salvó de varias placas negativas. Pero cuando recibió una notificación policial por modificaciones dentro de la causa, la participante colapsó y luego de un ataque de pánico decidió irse del reality.

Sin lugar a dudas, el ingreso de Andrea del Boca fue la gran sorpresa de esta edición. La actriz no pasó inadvertida dentro de la casa y desde el primer día despertó amores y odios. Primero se adueñó de la cocina, armó su grupo de pertenencia e impresionó a todos con varias confesiones sobre su vida privada. Pero la protagonista de Celeste siempre Celeste no tuvo una estancia plácida dentro del reality. Primero tuvo que salir para hacerse unos estudios médicos luego de que sufriera de presión alta. Tras cuatro días fuera volvió y contó que tuvo problemas gastroenterológicos y que debía cuidarse. “Primero quiero agradecer a la producción porque la verdad es que el otro día me asusté mucho y me protegieron. Me preguntaron si quería volver y les dije que quería seguir con el protocolo para poder volver”, confesó.

Pero este no fue el único escollo que tuvo que superar, ya que además de sufrir a la mitad de sus compañeros en su contra, que le hicieron la convivencia muy complicada, se resbaló en el piso de la cocina y cayó de frente, golpeando su cara y su cabeza contra el piso; este violento episodio la dejó fuera de juego. Horas después de este accidente, Santiago del Moro anunció que no volvería pero ahora se rumorea que será parte del repechaje de los próximos días.

Sol Abraham, una de las líderes más notorias de la casa, fue expulsada por el “Big” de manera sorpresiva ya que “extrañaba a su hija”. En el mismo momento que se fue por la puerta giratoria, casi sin despedirse, apareció Cinzia Francischiello que volvió en su lugar, tras ser eliminada semanas atrás. La comunicadora venezolana recibió el Golden Ticket que le permitió el regreso, pero a los pocos días sufrió un accidente doméstico muy doloroso. Mientras Juanicar guardaba los platos, uno de ellos se cayó y una astilla fue a parar directo al ojo de la joven que tuvo que salir en ambulancia para ser asistida por los médicos. Luego de un tratamiento corto, logró reponerse.

Esta última semana fue muy difícil para la casa porque dos jugadores se vieron muy golpeados por noticias dolorosas. Manuel Ibero se quebró cuando en el confesionario le notificaron la muerte de Ámbar, su perra de 6 años de edad. La familia tomó la decisión de comunicárselo y el “Big” le dio la noticia. Este protocolo se aplica siempre y cuando los seres queridos decidan que el participante esté al tanto de alguna información importante de su vida cotidiana. En medio de la angustia. Manu les contó a sus compañeros que la perrita murió mientras dormía y sin sufrimiento alguno. “Tenía que estar yo, no la pude despedir tampoco. De todas las cosas que podía pensar acá, lo único que no pensé fue en esto. No se tenía que ir. Hace 70 días que no estoy con ella, no quiero estar sin ella. ¿Qué mier… voy a hacer cuando vuelva a mi casa?”, se lamentó.

Por último, Yisela “Yipio” Pintos recibió una inesperada noticia sobre la salud de su madre. En el confesionario, Gran Hermano le contó que su pareja pidió que salga del reality para que pueda asistir a su madre, que está enferma. Visiblemente conmocionada, la participante uruguaya decidió irse, sin dudarlo. “No tengo otra opción, porque mi mamá está sola y está mi novio haciéndose cargo de esta situación. Decido irme con todo el dolor del mundo, pero sí. Gracias por la oportunidad, pero tengo cosas más importantes afuera y mi madre es una de ellas”.