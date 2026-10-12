Rating: cuánto midió la segunda gala de eliminación de Masterchef Celebrity

MasterChef Celebrity culminuyó su segunda semana al aire y en las cocinas más famosas de la televisión pasó de todo. Los participantes tuvieron que cocinar desde baguettes al mejor estilo francés hasta una tortilla en su punto, con algunas dificultades típicas del reality culinario, bajo la atenta mirada del jurado y de Wanda Nara.

Como el año pasado, el formato se basa tanto en la experiencia culinaria como en las chicanas mediáticas que rodean al mundo de Wanda. En la semana en que salió su sentencia de divorcio en Italia, la conductora volvió a chicanear a Josefina “China” Ansa por su apodo, en clara alusión a Eugenia Suárez, actual pareja de Mauro Icardi. Además, Grego Rosello y Alejandro Lerner volvieron a jugar a piropear a Nara. Por su parte, Rocío Robles y Edith Hermida ganaron las medallas de oro y plata, respectivamente, en la segunda gala de beneficios.

Tras la salida de Pachu Peña, los famosos que llegaron a la gala de eliminación con los peores platos fueron Paula Trapani, Alejandro Lerner, Martita Fort, Pablo Giralt, Grego Rosello, Campi, Julieta Nair Calvo, Pablo Migliore, Morena Beltrán, Hernán de Mala Fama, Mike Amigorena y Sebastián Presta, quien había presentado la peor opción en la gala de beneficios.

La noche arrancó con un piso de 9,9 puntos de rating, que le dejó Pasapalabra, liderando la franja. El desafío de este domingo consistió en realizar la mejor preparación con los elementos que encontraron bajo las dos campanas que les presentó el jurado: arroz y calamares. La máxima dificultad fue limpiar el molusco, tal como les explicó Damián Betular, y el objetivo, no quedar eliminado.

Los famosos tuvieron una canasta con varios ingredientes para cocinar el mejor plato con calamares y arroz en sesenta minutos. A medida que avanzaron las preparaciones y crecieron las dificultades, el rating fue subiendo hasta los 11,2 puntos. A la hora de las devoluciones, los resultados fueron dispares: hubo nueve risottos, una paella y un calamar relleno.

El primero en presentar su plato fue Mike Amigorena, quien preparó un risotto negro con calamares. El jurado lo felicitó por los sabores, pero criticó el punto del arroz. Luego llegó el turno de Pablo Giralt, que cocinó un risotto de calamares grillados con salsa, seguido de Julieta Nair Calvo, con una paella, y Morena Beltrán, con un risotto con tinta y calamares. Los tres recibieron elogios por sus preparaciones.

Más tarde llegó el momento de Hernán de Mala Fama, quien presentó un arroz con chimichurri que recibió fuertes críticas. “En resumen, le falta muchísimo, al arroz le falta onda”, le reclamó Betular. Pablo Migliore presentó un arroz con calamares llamado “El juego del calamar”, seguido de Grego Rosello, con un risotto de calamares al que bautizó “Pareja perfecta”.

Sebastián Presta entregó un arroz con calamares que, según Maru Botana, estuvo muy bien logrado. “Está bien condimentado, bien integrado el calamar. Está bueno que te estés enganchando así con la cocina”, lo felicitó la pastelera.

Luego, Paula Trapani presentó un risotto rojo con calamares que no logró convencer al jurado; Martita Fort cocinó un risotto azafranado con calamares; Campi, calamares rellenos de vegetales y arroz; y Alejandro Lerner, arroz con calamares. Estos últimos platos obtuvieron buenos resultados.

Finalmente, Paula Trapani y Mike Amigorena quedaron en la cuerda floja y la periodista fue eliminada del programa. A pesar del fin de semana largo, MasterChef Celebrity alcanzó una buena marca máxima de 12,4 puntos de rating y lideró la noche.

“Esperaba seguir, sinceramente. Cociné con amor el plato de hoy, pero bueno, es una competencia. Ojalá haya posibilidades de una revancha”, dijo Trapani antes de despedirse.