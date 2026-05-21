Rating: cuánto midió el repechaje de Gran Hermano

Este semana Gran Hermano cumplió tres meses al aire y el reality más famoso del país se prepara para ingresar en una nueva etapa. En este período pasó de todo: quince jugadores fueron eliminados por el voto del público, Carmiña Massí y Sol Abraham fueron expulsadas por diferentes motivos y Divina Gloria, Jenny Mavinga, Andrea del Boca, Jésca La Maciel y Yisela ‘Yipio Pintos, abandonaron la casa. Asimismo, dos ingresos llamaron mucho la atención: el de Grecia Colmenares, la estrella de telenovelas ya fue parte de la edición italiana de GH y Gladys la ‘Bomba’ Tucumana, que desde el primer día, fiel a su estilo, fue contra varios.

A diferencia de ediciones anteriores, en donde se premiaba el juego por sobre todas las cosas, en esta Generación dorada, los participantes son valorados de otra manera. Basta ver cómo Carmiña fue muy castigada por la audiencia, en redes sociales, cuando tuvo comentarios racistas y xenófobos contra Mavinga que le costaron la expulsión del programa o la polémica salida de Brian Sarmiento, uno de los líderes de uno de los grupos, por sus deudas alimentarias en el afuera. El televidente de esta temporada no sólo observa lo que sucede dentro de la casa, sino que toma nota de la historia de cada uno de los “hermanitos”.

Los nuevos participantes de Gran Hermano

Desde el domingo, Tomy Riguera, Nazareno Pompei, Franco Poggio, Nick Sicaro, Martín Rodríguez, Carlota Bigliani, Carmiña Masi, Jenny Mavinga, Lolo Poggio, Kennys Palacios, Brian Sarmiento, Yisela “Yipio” Pintos, Grecia Colmenares, Lola Tomaszeuski y Jesica La Maciel estaban en carrera para entrar por el voto del público, en la instancia del repechaje. Las que se negaron a volver fueron Daniela de Lucía porque necesita hacer estudios médicos y decidió priorizar su salud y Sol Abraham que prefirió no revelar los motivos. Solo adelantó: “Mi juego no termina acá”. Pero además, Santiago del Moro adelantó que llegarían nueve jugadores nuevos a la casa.

La competencia de la noche comenzó con un nuevo Pasapalabra con 8,2 puntos en el que se enfrentaron Ginette Reynal, Cristina Alberó y José María Muscari versus Carolina Papaleo, Judith Gabani y Marta Albertini. Del otro lado, en Es mi sueño se lució Joaquina Carruitero que interpretó Skyfall de Adele, conquistó al jurado y logró el verde perfecto. En esta instancia, el talent show de Eltrece marcaba 8 puntos. El programa que conduce Guido Kaczka entró en una nueva etapa, ya que todos los participantes que fueron pasando a esta segunda instancia tiene que superarse, en una segunda actuación, para seguir el camino hacia “El Palco del Ópera”. Más de 200 intérpretes de todo el país se presentaron ante Abel Pintos, Natalie Pérez, Carlos Baute y Joaquín Levinton, que los evaluaron según sus actuaciones. Por su parte, LAM quedó tercero en la franja con un pico de 3.0 y Bendita llegó a los 2,7.

Pasapalabra llegó a los 11,6 puntos y Amor Prohibido, la ficción vertical de Wanda Nara y Maxi López subió a 11,8. Pasadas las 22.30 comenzó una nueva gala de Gran Hermano con un piso de 12,1 puntos, por la expectativa por saber quiénes entrarían a la casa. Tras la salida de cuatro participantes en la última semana, se sabía que este miércoles ingresarían trece jugadores por el beneficio que les otorga el repechaje. El ciclo que conduce Guido Kaczka obtuvo una marca máxima de 8,2 puntos y le dio pie al comienzo de Otro día perdido. Por su parte, Bienvenidos a ganar y BTV compitieron por el tercer puesto con picos de 2,4 y 1,7, respectivamente. En eltrece, Mario Pergolini recibió a Adrián Suar y Carla Petersen que adelantaron todo sobre el estreno teatral de Sottovoce y bromearon sobre el pase de canal de la actriz. El pico del late show de eltrece fue de 5,4 puntos.

En la pantalla de Telefe, la primera en ingresar a la casa fue Charlotte Caniggia. “Me contaron que en la casa están re locos”, dijo la hija del Pájaro. Luego entró Matías Hanssen que se definió muy competitivo, seguido de Nenu López, exbailarina de Showmatch. Mientras los nuevos jugadores llegaban a la casa, los que están desde el comienzo podían verlos desde el SUM pero sin contacto alguno.

Sebastián Cola fue el cuarto en ingresar y admitió: “Soy un montón pero vengo a romperla”, se define como artista y director creativo y según trascendió es un muy amigo de las hermanas Maradona. Desde Uruguay llegó Tati Luna, futura abogada, empresaria y comunicadora. “No soy ni buena, ni mala, soy justa”, dijo antes de entrar.

Juan Carlos López es bailarín y contó que construyó su carrera “sacándose la ropa”. Steffany, paraguaya, es una influencer que no soporta no llamar la atención. Leandro Nigro, influencer de la provincia de Buenos Aires, reconoció que es fanático de Gran Hermano y que desde chico utilizó las redes para llegar al reality y por último, ingresó Mariela Prieto, esposa de Claudio Turco García. El rating en esta instancia subió a los 12,7 puntos.

Finalmente, Yipio, con el 35.6% de los votos, y Lola, con el 30,6%, reingresaron por el voto del público, mientras que Brian lo hizo por el Golden Ticket. El Big le dio la posibilidad a Carmiña de volver pero solo si Mavinga lo autorizaba pero la exparticipante del Congo se negó. Cerca de la medianoche Gran Hermano llegó a los 13,3 puntos con la sorpresiva vuelta de Andrea del Boca, en la franja en la que el partido de River vs. Bragantino, por la Copa Sudamericana, se llevó parte de la audiencia al cable.