Rating: cuánto midió el reencuentro entre Georgina Barbarossa y Moria Casán

Cuando en noviembre del año pasado Moria Casán desembarcó en las mañanas de eltrece, en lugar de María Belén Ludueña, se recalentó la competencia en esa franja. Georgina Barabrossa, líder en el horario, recibió a la nueva contendiente de manera educada y profesional. Pero entre ambas hay una historia que las separó durante mucho tiempo, hasta que el lunes pasado, por pedido de Santiago del Moro, se juntaron ambas con Carmen Barbieri en el escenario de los Premios Martín Fierro.

Georgina y Moria tuvieron una histórica pelea hace veinte años, cuyo detonante fueron los dichos de la diva sobre las adicciones de Miguel “El Vasco” Lecuna, difunto marido de la conductora de Telefe. La actriz nunca la perdonó porque se sintió traicionada por quien consideraba su amiga. El distanciamiento duró hasta este lunes, cuando se abrazaron y Casán le pidió disculpas al oído a Barbarossa: “Me vas a hacer llorar”, le confesó. “Si querés llorar, llorá”, le contestó la diva.

Producto de esta reconciliación o a demanda del señor rating, las dos conductoras hicieron un dúplex, hecho inédito para la televisión de hoy, en el que hablaron de todo. Por primera vez, en mucho tiempo, Telefe y eltrece fueron testigos, junto a los televidentes, de la conversación entre las actrices a corazón abierto que marcó el reencuentro entre ambas.

A las 9:30 arrancó A la Barbarossa liderando la franja con 4,9 puntos, liderando la mañana, mientras que La mañana con Moria se ubicó segunda con 1,7 puntos, seguida de cerca por Telenueve con 1,6 y Desayuno Americano con 1 punto. “Somos mujeres del espectáculo que nos hemos roto el alma. A ninguna de las dos nos mantuvo un marido”, reflexionó Georgina en la previa con 5 puntos.

La conversación comenzó a las 9:50 con Telefe liderando con 5,1 puntos, Telenueve 1,9 y La mañana con Moria 1,7. “Nosotras vivimos en un estudio televisivo, te agradezco muchísimo que este dúplex haya salido de vos, más allá de que me perdones o no”, arrancó Casán.

“Yo he llorado sobre tu hombro”

Las actrices recordaron de manera graciosa momentos profesionales que compartieron en el teatro, sus amores y diferentes instancias tristes de la vida de ambas. Además limaron asperezas. “Yo recuerdo que cuando murió tu mamá, yo te iba a ir a consolar a Córdoba y vos te fuiste al teatro”, recordó Barbarossa y admitió: “Yo he llorado sobre tu hombro porque nadie sabía que Vasco estaba internado en una clínica de alcoholismo y drogadicción”.

“Fue muy duro porque yo estaba muy triste y no conseguía trabajo. Fueron años complicados porque tenía que mantener a los chicos y la casa. Uno puede actuar cuando está triste, pero no conducir así”, admitió Georgina.

A las 10 de la mañana, Telefe se mantenía en 4,8 puntos y eltrece en 1,3. El canal líder se quedó con casi toda la audiencia y la señal de Constitución estuvo con marcas más bajas de lo habitual. Antes dos propuestas con el mismo contenido, ¡Qué mañana! capitalizó y se ubicó segundo en la franja con 2,4 puntos.

“Nunca te dejé de querer”

Por otro lado, repasaron el encuentro del lunes y ambas admitieron que se quedaron conmovidas. “Sentí abrazarte, me salió abrazarte y ahí me di cuenta de que nunca te dejé de querer”, admitió Moria entre lágrimas. “Fuimos muy felices, yo después me enojé tanto porque estaba muy dolida. Llegué a odiarte, me hiciste llorar mucho”, le contó Barbarossa.

Asimismo, la exvedette habló de su relación actual y sus parejas: “He tenido muchos hombres, pero no sé si me enamoré. Yo estoy enamorada de mí. Ahora me siento muy bien con Galmarini, tiene un sentido de la lealtad, no se quiere colgar de mí”, reconoció Moria sobre su presente amoroso. “Yo tuve un par de hombres en mi vida, los tengo que admirar; el último me duró dos años y medio”, se sinceró Barbarossa.

Georgina es la dueña de la mañana, hace pocos días cumplió mil programas en el aire liderando ese horario. A la Barbarossa logró conjugar la rigurosidad de los temas de actualidad y policiales con la calidez y el humor necesarios para el inicio del día. Con un panel sólido y toda la cobertura del espectáculo, el programa se instaló en ese horario. Moria le dio ese toque “Casanezco” al segmento que conduce en eltrece, le puso glamour a una franja que, por lo general, es más informativa que otra cosa. Con estilos diferentes, las dos se destacan dentro de una televisión que últimamente da pocas sorpresas. La marca máxima del encuentro en Telefe fue de 5,3 puntos y eltrece llegó a 1,8.