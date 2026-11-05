Rating: de la vuelta de Pasapalabra a la noche de Pergolini con un Stone

Si bien la televisión abierta enfrenta uno de los peores años en materia de rating, con el encendido total que viene en baja con respecto a 2025, los canales siguen proponiendo alternativas para recuperar al público perdido. Tras el final de Popstars, Telefe modificó su prime time y recurrió a uno de sus clásicos: Pasapalabra. El reality que buscó al nuevo grupo pop de la Argentina terminó promediando 8 puntos, en las cuarenta emisiones que estuvo al aire. Para la vuelta del programa que conduce Iván de Pineda, en formato diario, decidieron hacer un especial sobre Masterchef Celebrity.

Pasadas las 21.30 debutó una nueva temporada de Pasapalabra con un piso de 7,8 puntos, liderando la franja. En el programa se enfrentaron Pablo Giralt, Paula Trapani y Nazareno Casero versus Claudio ‘Turco’ García, Cae y Vicky Xipolitakis. Del otro lado, Es mi sueño se encuentra en la segunda etapa de la competencia. En este tramo del programa, los famosos están interpretando diferentes canciones con dos participantes por vez, en el camino de eliminar candidatos que no llegarán al palco del Ópera. En esta noche se destacó Viviana Saccone y Abel Pintos destacó su crecimiento como cantante.

La vuelta de Iván de Pineda lideró la franja con un pico de 10,6 puntos que le dejó a Masterchef, mientras que Guido Kaczka comenzó con 5,4 y llegó a los 6,9, con los que se mantuvo segundo en la franja. Tras la salida de Diego Ramos, en el reality de cocina comenzó una nueva semana con un piso de 11,1 puntos y el desafío de preparar un plato típico del norte argentino. Mike Amigorena, Sebastián Presta, Julieta Nair Calvo, Luciana Geuna, Luck Ra, Marta Fort, Juli Poggio, Karina Mazzocco y Campi estuvieron preparando sus platos bajo atenta mirada de Dolli Irigoyen, Maru Botana y Damián Betular. “Van a tener sesenta minutos para hacer un plato libre a la sal con una guarnición y una salsa. En síntesis, lo que tienen que lograr es un horno de sal dentro del otro horno. Hoy la sal es la gran protagonista de sus platos”, les adelantó el jurado.

A las 22.40 comenzó Otro día perdido, en una noche muy especial en la que Mario Pergolini conversó mano a mano con Ronnie Wood, con un piso de 5,8. El mítico miembro de los Rolling Stones fue recibido al grito de “¡Olé, olé, olé, Ron Wood! y ¡Vamos los Stones! de la tribuna. El músico se refirió a su carrera dentro de la banda, el vínculo con la Argentina y hasta tocó su armónica en vivo. El late show de eltrece llegó a una marca máxima de 6 puntos. Para destacar la manera en la que resolvieron la traba del idioma, con traducción simultánea y subtítulos para los televidentes que no truncó la entrevista.

En una noche donde a la mayoría se les complicó la preparación de los platos, se destacó Campi con un pollo bebé a la sal con papas hervidas con salsa andina y Karina Mazzocco recibió por primera vez el delantal gris. Masterchef Celebrity obtuvo la mejor marca del miércoles con un pico de 13,6 puntos, liderando la franja.