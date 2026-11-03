A Evangelina Anderson le preguntaron quién fue el hombre que más amó en su vida y su respuesta fue contundente

En medio de sus vacaciones en París, Francia, Evangelina Anderson decidió interactuar con sus seguidores de Instagram y abrió una caja de preguntas para que pudieran hacerle consultas. Como era de esperarse, su vida sentimental fue tema de conversación. Quisieron saber quién fue el hombre que más amó en su vida y ella se mantuvo firme en su respuesta.

“¿Cómo se llama el hombre que más amaste en tu vida?”, quiso saber uno de sus seguidores el lunes 2 de noviembre. “Bastian”, aseguró junto a una foto de ella y su hijo mayor. Su respuesta no pasó inadvertida y, aunque quizás algunos esperaban que mencionara a Martín Demichelis —de quien se separó en agosto de 2025 tras 18 años juntos y tres hijos en común—, ella dejó en claro que el adolescente de 17 años ocupa y ocupará por siempre el lugar más importante dentro de su corazón.

Evangelina Anderson dijo que el hombre que más amó en su vida es su hijo Bastian (Foto: Instagram @evangelinaanderson)

Asimismo, otra seguidora le reveló que su hijo también tenía el mismo nombre, dando a entender que fue su inspiración, y esto la conmovió. “Todos los Bastis que hay en la Argentina por mi Basti, me muero de amor”, expresó.

La modelo se conmovió porque otras personas también eligieron el nombre Bastian para sus hijos (Foto: Instagram @evangelinaanderson)

Anderson reveló que duerme con su hija Emma (Foto: Instagram @evangelinaanderson)

Los seguidores de la modelo aprovecharon la oportunidad para seguir indagando en su situación sentimental, pero, fiel a su estilo, ella siempre estuvo preparada para responder. “¿Con quién duerme la mujer más hermosa de la Argentina?“, quisieron saber. “La mujer más hermosa, no sé, yo duermo con abrojito”, sostuvo junto a una tierna foto de ella y Emma (9), su hija menor.

El video que compartió Evangelina Anderson por el Día de la Madre

Lo cierto es que para Anderson, sus tres hijos, Bastian, Lola y Emma, son el centro de su vida. Justamente, para el Día de la Madre subió un video musicalizado con “Desde que te tengo” de Carín León que incluyó una recopilación de imágenes familiares para representar no solo el paso del tiempo, sino también los momentos que compartieron juntos. “Y así empezó a sonar mi vida desde que los tengo”, escribió emocionada.