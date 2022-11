Rating: Gran Hermano logra números récords y arrincona a Guido Kaczka y a Marcelo Tinelli

escuchar

Canta conmigo ahora (eltrece) es una de las grandes producciones del año. La versión local de All Together Now, traída al país por Marcelo Tinelli, ocupa la última parte del prime time de su canal apostando por un certamen artístico que dejó atrás la tónica más explosiva y picante de programas como “Bailando por un sueño” o Cantando 2020, también de la factoría Tinelli. Sin embargo, y más allá de los loables méritos de la propuesta y del indiscutible rango estelar de su conductor, a la segunda temporada de Canta conmigo ahora le tocó enfrentarse con Gran Hermano, el reality de Telefe que mantiene sus números en torno a los 20 puntos de promedio, performance muy difícil de alcanzar .

Así las cosas, este miércoles, Canta conmigo ahora hizo 6,3 puntos de promedio , en una emisión que comenzó a las 23 y culminó dieciséis minutos después de la medianoche. A quince minutos de comenzado, el programa alcanzó su mejor audiencia cuando tocó los 6,7 puntos.

Cuando Canta conmigo ahora se inició, Gran Hermano ya llevaba una hora y cuarto en el aire con números por encima de los 20 puntos, lo cual le dejó poco margen de maniobra a Tinelli para robarle audiencia . El reality de Telefe promedió 21,7 puntos y escaló a un pico de 23,1 puntos, cifra a la que arribó a las 22.30.

Previamente al aire de Canta conmigo ahora, Los 8 escalones de los dos millones (eltrece) promedió 7,9 puntos y trepó a un pico de 8,6 puntos. Curiosamente, y a pesar que a los veinticinco minutos de iniciado comenzó a competir con Gran Hermano, el programa de juegos a cargo de Guido Kaczka subió sus números con el correr de los minutos y su pico de 8,6 puntos se dio cuando el formato liderado por Santiago del Moro ya estaba en el aire . Pero, igual, quedó muy lejos de su competencia directa.

Guido Kaczka y Marcelo Tinelli lograron los mejores números de eltrece en un miércoles donde las cifras del canal fueron algo frías durante toda su programación.

El noticiero más visto del día fue Telefe Noticias (Telefe) con un promedio de 11,6 puntos. Telenoche (eltrece), su competidor directo, marcó 5,4 puntos.

Rodolfo Barili y Cristina Pérez, un dúo exitoso al frente del noticiero principal de Telefe

En elnueve, Bendita lideró con 3,5 puntos y en América, en la misma franja, LAM hizo 3 puntos de promedio y también fue lo más visto de su señal.

Rumbo a Qatar con 1,3 de promedio marcó la mejor audiencia de la TV Pública, mientras que en Net TV encabezó El señor de los cielos con 0,4. Con una décima menos, Los herederos del monte lideró en Bravo TV.

Momentos destacados

Las conversaciones entre los participantes de Gran Hermano no suelen caracterizarse por la profundidad de sus contenidos. En un alarde de ociosidad, y con relativo buen gusto, se pudo observar a las integrantes femeninas del staff reflexionar sobre la carencia de aseo de sus compañeros .

Tinelli se conmovió ante la improvisada performance de un integrante de la tribuna de su programa. La interpretación de “La malagueña” de un joven de 16 años recibió una ovación .

Susana Giménez fue entrevistada por el periodista de Intrusos Alejandro Guatti. Con su habitual simpatía, la diva hizo un balance de su año y, fiel a su estilo, evitó involucrarse en polémicas a partir de las atinadas preguntas del cronista que buscó pasearla por los temas de actualidad. El histórico ciclo de América, este año conducido por Flor de la V, marcó un promedio de 2,2 puntos.

La conductora Diana Zurco presentó el informe de TV Pública Noticias que dio cuenta de la desaparición de una mujer en Moreno . Se trata de Susana Cáceres, madre de cuatro hijos, de la que no se tiene información sobre su paradero. El noticiero midió 0,1 de promedio.

Los 5 más vistos

1. Gran Hermano (Telefe) 21,7 puntos de rating

2. Pluto TV Presenta (Telefe) 14,7 puntos

3. Telefe Noticias (Telefe) 11,6 puntos

4. Zuleyha (Telefe) 9,6 puntos

5. Amor de familia (Telefe) 8,9 puntos

Datos de Kantar Ibope Media.