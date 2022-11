Ante todo, sincera: Susana Giménez confesó que no ve Gran Hermano, pero sí el programa de Guido Kaczka

escuchar

Con absoluto desparpajo y entre risas, Susana Giménez dejó en claro sus gustos televisivos. Luego de la fiesta de la revista Gente, la diva de los teléfonos habló con la prensa y, entre otras cosas, reconoció que no ve Gran Hermano, el programa insignia de Telefe en la actualidad, contó el motivo por el que prefiere por ahora no volver a vivir al país, se sorprendió por la situación actual de Antonio Gasalla y reconoció que habla todos los días con Mirtha Legrand .

Abordada por Alejandro Guatti, movilero de Intrusos en el Espectáculo, mientras se subía a su auto para retirarse del evento, Susana decidió charlar un rato con la prensa y no eludió ninguna de las preguntas que le hicieron. Luego de asegurar que todavía es muy pronto para hacer un balance del 2022, la diva de los teléfonos sí destacó su regreso a las tablas como uno de los momentos más importantes del año. “ Fue un año fabuloso para mí”, señaló. “Por el teatro, fue una gloria. Nunca pensé”, se sinceró. “Yo le decía a Gustavo [Yankelevich, productor de Piel de Judas]: ´¡No! ¿Cómo en invierno? No hay nadie en Punta del Este...’, y él me decía: ‘Vos esperá, esperá'. Y mirá lo que pasó ”, cerró.

Dentro de las preguntas que le hicieron a la diva, quien hoy se encuentra radicada en Uruguay, un periodista quiso saber si su regreso al país estaba ligado a quien gane políticamente en las próximas elecciones. “No”, respondió Susana con vehemencia. “ No, está ligada a que hay mucha energía mala, la gente se pelea, veo todos los noticieros y me largaría a llorar ”, confió.

“Además de los noticieros, ¿qué ves en tele?”, le preguntó entonces Guatti. “¿Realities? ¿Ves Gran Hermano?”, ahondó. “No, no, no. Veo Los 8 escalones”, contestó, y no pudo evitar reírse en medio de la frase, quizá consciente de que sin querer confesó, con su característico desparpajo, que no ve la programación del canal en el que es figura absoluta sino que mira a Guido Kaczka en la señal de la competencia. “Jugamos con mi hija, que le gano siempre”, agregó.

Sobre su amigo Antonio Gasalla y los rumores sobre sus posibles problemas de salud, Susana se mostró sorprendida ante cada afirmación del movilero. Cuando le preguntó por su salud, la conductora exclamó “¿Qué tiene?”, y cuando le mencionó que se rumoreó que personas de su entorno quisieron quedarse con sus bienes, nuevamente la diva puso cara de sorpresa. “¿Quiénes?”, gritó. En cambio, cuando le preguntaron por si estaba enojada con Fátima Florez fue tajante: “No, qué me importa”, exclamó, y dijo que es mentira que haya querido demandarla. “¡Eso lo decís vos, vos sos el peor. ¿Guachi se llama?!”, le retrucó al movilero con una clara indirecta.

Por último, Susana contó que con Mirtha habla todos los días, pero que sus problemas familiares no son tema de conversación entre ellas. “Ella no habla de esas cosas”, explicó cuando le preguntaron si estaba enojada con Nacho Viale, su nieto y el productor de su programa de televisión. Además, resaltó que Mirtha en la tele “es increíble”, y confirmó que viajará a Qatar en el marco del Mundial de fútbol.

Susana vs. Fátima

Hace unos días, un nuevo escándalo explotó en el mundo del espectáculo. Al parecer, la diva de los teléfonos estaría muy molesta con Fátima Florez por cómo esta la imita (o mejor dicho, por lo que dice de ella) en su espectáculo Fátima es Camaleónica, que estuvo de gira por Uruguay.

Quien comenzó a hablar de este posible enfrentamiento fue el periodista Juan Etchegoyen que, en sus habituales vivos de Mitre Live, advirtió que Susana Giménez estaba furiosa con Florez por algo que había llegado a sus oídos. El periodista relató con lujo de detalles lo ocurrido del otro lado del charco. “Al parecer, por lo que me cuenta una persona del círculo íntimo de Susana, hay un fuerte enojo por el guion que dice la imitadora en el show, una persona muy, muy amiga de Susana fue a ver la obra dos veces, dos días seguidos, y podría iniciar acciones legales en los próximos días ”, reveló.

Giménez _ Fátima Florez

No es ninguna novedad que Fátima incluya a un personaje como Susana en sus espectáculos. De hecho, en esta obra Florez aprovecha su performance lookeada como la diva para bajar a la platea y hacer diversos shows con los espectadores. En una de sus funciones en el país vecino, quien fue a verla fue Carlos Perciavalle (alguien que tiene una relación de idas y vueltas con la conductora), con quien intercambió halagos y bromas sobre la figura de Giménez.

Sin embargo, lo que más habría molestado a la conductora de Telefe no es su imitación, sino lo que dice sobre ella y su familia sobre el escenario. “ Hay un cuadro donde aparece primero Mirtha y después Susana, en esa parte Mirtha dice que Susana no paga los impuestos y que Patricio Giménez no labura, básicamente, y ahí se pudrió todo mal, se vivieron momentos de tensión con esta persona que asistió al show y que es de íntima confianza tanto de Susana como de su hermano Patricio ”, contó sin revelar la verdadera identidad de la persona por cuestiones legales.

Según Etchegoyen, esta persona grabó todo lo que ocurrió sobre el escenario sobre la familia Giménez y la diva estaría analizando si realiza acciones legales. “Acá me agregan un dato: me dicen que a Susana nunca le cayó bien que Fátima tenga la peluca de ella, la que usaba cuando Romano era su peluquero, Fátima le compró a Romano esta peluca para usarla en su show. Está todo mal me dicen, y puede terminar todo en la Justicia”, remató.

LA NACION