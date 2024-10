Rating: Susana ganó con Wanda Nara, en una semana en la que Fantino juega su prueba de fuego y Marley se despide

Escuchar

No es novedad que la televisión abierta sigue perdiendo encendido día a día. La falta de propuestas con ideas nuevas sumado a la crisis económica que no escapa a la pantalla chica, hace que el público elija otras opciones a la hora de entretenerse. Para muestra basta analizar los números de septiembre: los siete canales de aire acumularon durante todo el mes 16,3 puntos de encendido promedio, 9 décimas menos que en agosto y es el promedio más bajo en lo que va del año. Pero el panorama empeora frente a lo que fue 2023, el encendido de la TV abierta bajó 3,5 puntos con respecto al año pasado.

Este panorama obliga a los canales a sacar de donde no tienen para poder sobrevivir. La vuelta de Susana Giménez fue una bocanada de aire fresco para la pantalla chica, ya que debutó con un promedio de 16,3 puntos, con grandes invitados y el tradicional sketch. Tuvo una segunda emisión dividida en dos partes, que lograron 14,2 y 10,5 puntos respectivamente, que incluyó un reportaje al presidente Javier Milei y, este domingo, junto a Wanda Nara cosechó 12,2 puntos y fue lo más visto del fin de semana. El programa de la diva es un caso aparte en la TV: el ciclo de entretenimientos simboliza esos programas que ya no están, pero que conectan a la audiencia con los tiempos de oro de la pantalla chica. Si se tiene en cuenta que el target de gente que consume señales abiertas tiene más de cincuenta años y que en su mayoría son mujeres, esta propuesta es ideal.

Este domingo, volvió a quedar claro que la gente quiere ver a Susana, más allá de quién esté con ella. El mano a mano con Wanda arrancó con el perrito de la conductora de Bake Off Famosos haciendo pis en el living, mientras Lisandro “Licha” Navarro - el Susano que salió de Gran Hermano - con corte de pelo nuevo incluido secaba el sillón y la diva intentaba explicar el origen de su vestido, escena que si se quiere producir no sale.

En la charla, Wanda habló por primera vez de su enfermedad con lujo de detalles, reconoció que le molestó la famosa foto de L-Gante con la China Suárez y dio detalles de su separación de Mauro Icardi. La conversación, entre chicanas, risas y preguntas cruzadas obtuvo un pico de 13,1 puntos y fue el cuarto más visto del programa con 12,6. Luego llegó el turno de un juego preparado por la producción al que se sumaron los jurados de Bake Off, Damián Betular, Maru Botana y Christophe Krywonis. En una primera etapa debían adivinar qué objetos estaban hechos como una torta y luego, Susana y Wanda compitieron para decorar un pastel. Ninguna de las dos entendió el juego, la conductora no quiso ponerse el delantal por la cabeza para no despeinarse, se manchó con crema, se chupó los dedos e hizo todo lo que pudo para ganar la prueba. Una Susana auténtica, que el público agradece. Más tarde llegó el turno de Abel Pintos y Luciano Pereyra con 11 puntos y el llamado telefónico, en donde por primera vez en el año se escuchó el emblemático “Hola Susana”.

Una semana clave

Esta semana que comienza es clave para la televisión. El ciclo que conduce Alejandro Fantino, Por amor o por dinero, cambia de horario y arrancará 23.15, ya que eltrece decidió que vuelva a la pantalla Los 8 escalones... La primera semana del reality no obtuvo los números de rating que el canal esperaba con un promedio 4,3 puntos . Debutó el lunes con 5,2 puntos y el viernes cosechó su marca más baja con 3,3 puntos. El formato, una creación local, se volvió un poco complejo de entender desde un principio, sumado a que este tipo de programas necesitan de un tiempo para que el público se acostumbre a las caras y empiecen a empatizar con cada uno. Está claro que los próximos días serán claves para la continuidad de este ciclo.

Enfrente tiene a Bake Off Famosos que arrancó con 12,1 puntos y fue creciendo a medida que pasaron los programas, para cerrar con un promedio semanal de 14 puntos, que lo consagró como lo más visto de la TV. En este caso, en el debut logró su marca más baja, pero luego sumó interés gracias al acierto en el casting y al show que le da Wanda junto a los famosos, todo esto hizo crecer a la competencia de pastelería que tuvo una marca máxima de 15,2 puntos.

Por otro lado, este viernes se despide de la pantalla Survivor, Expedición Robinson, otro reality que sufrió varios cambios de días y horarios debido al rating que cosechó. El ciclo que conduce Marley debutó el 15 de julio con 13,1 puntos y un 63,49% de share, convirtiéndose en el programa más visto del día, pero con el correr de las emisiones fue bajando hasta promediar en su última emisión de la semana pasada 7,3 puntos, en su primera parte y 5,7 en la segunda. En estos tiempos, quedó claro que la audiencia se siente más identificada y disfruta más de los conflictos que de la destreza física.

Para la final, Telefe prepara un programa en vivo, que será el viernes 11, a las 22.30, con todos los exparticipantes, en el que se verá el capítulo final. De la competencia entre Aixa, Eugenia, Martina y Baltasar saldrán dos finalistas, Marley abrirá la urna con los votos de todos y se sabrá quién gana el reality. A pesar del complicado panorama que enfrenta la televisión, los canales siguen apostando, con los pocos recursos que tienen, a seducir a una audiencia que cada vez tiene más opciones para elegir. No es poco, considerando que la industria se enfrenta a uno de los peores años de su historia.