Rating: Gran Hermano recuperó la punta mientras Guido Kaczka y Marcelo Tinelli resisten en eltrece

escuchar

Luego de los números récord que cosechó el debut de la Selección Nacional en el Mundial de Qatar, este miércoles Gran Hermano (Telefe), conducido por Santiago del Moro, volvió a recuperar la punta con un promedio de 21,3 puntos y un pico de 23 puntos, cifra alcanzada a las 22.45.

En tanto, en eltrece, Guido Kaczka y Marcelo Tinelli, sus conductores estrella, resisten ante el embate del reality de encierro de Telefe, que se convirtió en un fenómeno de audiencia . Ayer, Los 8 escalones de los dos millones marcó un promedio de 8,4 puntos y escaló hasta los 9,7 puntos , números nada despreciables teniendo en cuenta la competencia y este período de cifras bajas por las que atraviesa eltrece , luego de haber transitado una mitad de año muy buena.

En cuanto a Canta conmigo ahora, ayer arrancó a las 23.01, cuando Gran Hermano estaba muy instalado marcando 22,5 puntos. El promedio de este formato, versión local de All Together Now, fue de 6,7 puntos y escaló hasta un pico de 7,6 puntos, marca obtenida en el inicio y traccionada por Los 8 escalones de los dos millones, el programa que lo precede. El nivel de producción del ciclo de Marcelo Tinelli merece un mejor nivel de audiencia. Con todo, ya se está grabando una tercera temporada, pero con Manuel Wirtz en la conducción.

En cuanto al rubro de los programas sobre farándula y espectáculos, que ocupan buena parte de la programación diaria, LAM, lo más visto de América, hizo 3 puntos de promedio, mientras que, en el mismo canal, Intrusos y A la tarde marcaron 2,1 y 1,8, respectivamente, con una tendencia a la baja. En eltrece, Socios del Espectáculo hizo 2,2 puntos de promedio, teniendo que competir con dos ciclos fuertes de Telefe: A la Barbarossa (Telefe) y Ariel en su salsa (Telefe), espacios que marcaron 6 y 6,4 puntos, respectivamente. Y por supuesto, con los partidos del Mundial.

Ariel Rodríguez Palacios y Mica Viciconte y Nico Paralta, dos de sus colaboradores en Ariel en su salsa

Mientras que en elnueve, lo más visto fue Bendita con un promedio de 3,8 puntos, el Mundial que se está disputando en Qatar le sigue rindiendo a la TV Pública , a la espera del segundo encuentro del próximo sábado que tendrá como protagonista a la Selección Nacional. Este miércoles, España vs. Costa Rica promedió 7 puntos y Bélgica vs. Canadá sumó un punto más.

En Net TV, Editando tele y Reperfilar lograron la mejor audiencia con 0,5 de promedio. En Bravo TV, Avenida Brasil y Destilando amor encabezaron con una décima menos.

Momentos destacados

Lucila “La Tora”, participante eliminada de Gran Hermano, visitó A la Barbarossa. En la charla con la conductora Georgina Barbarossa, reflexionó sobre el momento más doloroso y traumático de su vida .

Una de las participantes de Los 8 escalones de los 2 millones confesó que su pareja le lleva 35 años . Como cada noche, las historias de vida de los concursantes permiten reflexionar sobre diversos temas, más allá del juego.

En Telenueve al mediodía, Marisa Andino y Alejo Rivera mostraron cómo festejó la comunidad japonesa afincada en Buenos Aires la participación del seleccionado de su país en Qatar 2022 . Este noticiero promedió 2,2 puntos, algo afectado por la transmisión del Mundial que hizo la TV Pública a esa misma hora.

Aníbal Pachano visitó Intrusos y dedicó un momento de la charla con Flor de la V y el equipo de periodistas que la acompaña a recordar a Sandra Guida . La actriz, referente del teatro musical argentino, falleció ayer luego de varios años de padecimiento de una enfermedad .

Los 5 más vistos

1. Gran Hermano (Telefe) 21,3 puntos de rating

2. Pluto TV Presenta (Telefe) 12,9 puntos

3. Telefe Noticias (Telefe) 11,5 puntos

4. Zuleyha (Telefe) 8,9 puntos

5. Amor de familia (Telefe) 8,7 puntos

Datos de Kantar Ibope Media.