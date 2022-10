Qué pasó con Tomás Holder, tras querer abandonar el ciclo de Georgina Barbarossa: escándalo, retos y pedido de disculpas

escuchar

“Quiero retirarme, no me siento cómodo”, dijo Tomás Holder ayer en A la Barbarossa mientras la conductora lo estaba entrevistando, tras su salida de la casa de Gran Hermano . ¿Qué había pasado? El tik toker de 21 años amagó a irse del programa en vivo, luego de varios encontronazos con los panelistas del matutino, quienes cuestionaron su juego y el personaje que el participante decidió mostrar dentro del reality.

“¿Cómo es tu nombre?”, preguntó en varias oportunidades el invitado ninguneando a Nancy Pazos y Analía Franchín. Para calmar el tenso clima, Georgina Barbarossa fue hasta el living, donde él estaba sentado, para tener una charla a solas. Allí repasaron los videos de Tik Tok del jugador, charlaron de su relación con su mamá y lo sorprendieron con un móvil desde Rosario con su novia Paula.

Tomás Holder quiso retirarse de una entrevista con Georgina Barbarossa

Sin embargo, allí ocurrió otro momento de gran tensión en el estudio. Visiblemente molesto e incómodo, Holder blanqueó su intención. “Quizás estaría bueno terminar la charla que estamos teniendo, estoy incómodo porque estoy escuchando comentarios de la mesa”, le dijo en un tono monocorde a la conductora. Tras afirmar que escuchó un “idiota” por parte de Pazos, luego apuntó contra Franchín: “Recién escuché que dijeron ‘en tres meses se pelean’, siento que me siguen faltando el respeto”, dijo en referencia a la relación que mantiene con su novia.

“Muchas gracias por invitarme, por el espacio, pero quiero llegar hasta acá” , insistió mientras Barbarossa lo atajaba antes de que pudiera ponerse de pie: “No te vayas, un segundito”. “Igual, Georgina, no quiero hablar más, quiero retirarme, no me siento cómodo ¿Me sacan esto?”, le pidió Holder a la producción al tiempo que la conductora pedía ir a un corte. La tanda publicitaria fue más larga de lo habitual pero alcanzó para convencer al invitado de que se quede y termine la entrevista.

¿Qué pasó entre bambalinas?

Según Intrusos, el episodio de Holder dejó un fuerte reto para el exparticipante, tras el programa de Barbarossa. Mientras Florencia de la V opinaba que en el canal están realizando un operativo -al que denominó “lavandina”- para limpiar la imagen del influencer, Pablo Layus reveló que desde la gerencia del canal le pusieron los puntos al tik toker. “Estuvo reunido ahí unos 40 o 50 minutos y estaba también la gente de prensa del canal. Entonces le pegaron una lavadita (de cabeza)… Un reto se ligó ahí”, dijo el periodista cordobés.

Sin embargo, y según pudo saber LA NACION, el reto no fue solo para Holder sino que habría llegado hasta todo el equipo de A la Barbarossa. Una vez que terminó el programa, también hubo una larga reunión con los panelistas del matutino, inclusive con Georgina Barbarossa. No solo les pidieron que bajen los decibeles y las opiniones personales sino que les dijeron que, de ahora en más, las preguntas solo debían referirse a cuestiones del juego y no de la vida personal del invitado.

Ante este “llamado de atención”, Nancy Pazos se defendió aclarando que cuando ella pronunció la palabra idiota se estaba refiriendo a su estrategia de juego y no a su persona. “Si contratás a Nancy Pazos, bancate a Nancy Pazos”, dijo la periodista de actualidad ante las cámaras de Intrusos al retirarse del canal. “No sabemos exactamente qué le pasó”, agregó mientras fiel a su estilo filoso lanzó: “Como no tiene tanta cultura televisiva, no sabe de estilos”.

El otro comentario que habría enojado al invitado fue el de Analía Franchin, quien puso en tela de juicio su noviazgo con la rosarina. “Qué se yo lo que pasó. No debe tener un buen día Holder. Está cansado”, expresó la panelista mientras defendía a su compañera: “Nancy hablaba del juego, no se excedió en lo absoluto. Él ya entró mal, bardeando. Raro . Con nosotras no quiere hablar porque somos personas grandes, personas mayores”, ironizó cuando le preguntaron si habían podido hablar con él luego del programa.

Asimismo, según pudo saber este medio, ambas panelistas se acercaron a pedirle disculpas a Tomás Holder, luego del reto de la producción, pero para sorpresa de éstas, el influencer no las aceptó y se retiró del piso molesto.

