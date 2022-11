Los 8 escalones: Guido Kaczka explicó las nuevas reglas pero dejó a todos mareados

escuchar

En la edición de Los 8 escalones de este martes por la tarde, Guido Kaczka se tomó un momento para explicar a los participantes y a la audiencia la nueva modalidad que adoptó el programa de entretenimiento a partir de esta semana. Con el motivo de ejercer un juego “más solidario”, según complementó el conductor, desde el martes a la noche y este miércoles a partir de las 14:30 h. existe la posibilidad de que el premio sea repartido de manera diferente.

Tras entregar en el horario de la tarde el pozo de un millón de pesos a Daniel, un jugador de San Luis, el conductor hizo un parate y explicó las reglas que entraron en vigencia en la última edición. Kaczka adelantó: “Si vos volvés a la noche, jugás por tres millones. Pero a la noche cambia la modalidad, y por eso te quiero contar, porque vas a jugar en un juego que la modalidad es distinta”.

Guido Kaczka da a conocer el nuevo reglamento de Los 8 escalones (Fuente: captura de pantalla de elTrece)

En medio de la felicidad del participante, el conductor ahondó en el desarrollo del reglamento: “Vamos a suponer que vos volvés y a la noche ganás los dos millones. Cuando termina, yo te voy a preguntar si querés volver. Pero ahora, si yo te lo pregunto y vos me decís: ‘No, yo no vuelvo, que vuelva Mariela’, vos te ganaste el millón”.

“A la noche, si vos me decís que no volvés, habiendo ganado los dos millones, no ganás esos dos millones. Si fuera Mariela quien está en la final y ella decide volver, los dos millones se los das a ella”, agregó Kaczka. “O sea, vos podés no volver, el tema es que perdés el premio, lo gana el otro”, reiteró. En tanto, Nicole Neumann intervino: “O sea, vos podés no volver, el tema es que perdés el premio, lo gana el otro”.

Ante la percepción de duda del ganador del millón de pesos, quien no se vio comprometido con la próxima modalidad, Kaczka comentó: “Le das todo. O sea, sos más solidario que solidario. Si antes era un tema de solidaridad, ahora le das todo, le das tu premio. Si ahora fuera la modalidad y vos decís ‘no vuelvo’, le das el millón a Mariela y vuelve ella por tres millones. Si vos ahora me decís que no volvés, te llevás tu millón, y vuelve Mariela”. De esta manera y en sintonía con lo que dijo el conductor, cada participante tiene la opción de no retornar a la competencia, pero su dinero será cedido al segundo participante.

Guido Kaczka revela la nueva modalidad de Los 8 escalones (Fuente: elTrece)

“Y algo más: desde hoy a la noche, el que gana a la noche vuelve a la noche. El que gana dos millones, vuelve por dos millones. El que gana a la tarde por un millón, vuelve por un millón a la tarde. Tarde con tarde, noche con noche”, continuó con el ejemplo Kaczka, a modo de dejar en claro el cambio que Los 8 escalones experimentó desde el martes por la noche, en el cual cada jornada ya no contará con los ganadores de horario anterior.

