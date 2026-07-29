Rating: mientras Gran Hermano sigue bajando peligrosamente su promedio, un clásico no deja de sorprender en eltrece

Tras el veranito que dejó el Mundial de fútbol en materia de rating, la televisión abierta se enfrenta al desafío más complejo de este año. Y si bien este evento único no tiene comparación con la programación local, dejó una enseñanza: cuando el contenido es atractivo el público aparece. Si algo caracterizó a este año fue la baja constante del encendido con respecto a 2025. A pesar de las grandes apuestas que hicieron cada uno de los programadores, la audiencia parece no convalidar algunas de las propuestas.

Gran Hermano: Generación Dorada, la gran apuesta de Telefe para la temporada alta, no está logrando los números que espera el canal y este martes tocó uno de los promedios más bajos desde que arrancó el ciclo a fines de febrero. El reality de convivencia no pasa por su mejor momento en materia de rating, y su último promedio lo confirma. En la noche donde hubo dos “Congelados”, con la visita de la madre de Campanita y la hija de Alejandra Majluf, cosechó 8,8 puntos en la primera parte, y 7,9 en la segunda. Matemática de por medio, la cifra final fue de 8,4. Lo más preocupante es que el ciclo que conduce Santiago del Moro era el único bastión de la pantalla chica que podía hacer alarde de los dos dígitos. De hecho, bajó 3,3 puntos con respecto a la buena perfomance del lunes con la gala de eliminación.

Probablemente la emisión diaria del reality, producto de los costos, no termina de atraer a un público que no respeta el famoso ritual de sentarse a ver un determinado programa en vivo, a la misma hora. El ingreso de famosos, lejos de agregarle picante o generar escándalos, solo provocó enojo en la gente. Las permanentes entradas y salidas de jugadores no gustaron. Las modificaciones constantes de las reglas, en lugar de atraer generan descontento. Este combo hizo que la Generación Dorada se convirtiera en la edición menos vista de esta nueva etapa. A pesar de esto, Gran Hermano sigue siendo el programa más visto de la televisión abierta.

Pero no todas son malas noticias para la televisión abierta: Es mi sueño, el talent show de Guido Kaczka, entró en cuartos de final y está cosechando muy buenos números en la pantalla de eltrece. Este martes midió 7,2 puntos y se ubicó quinto, entre los más vistos del día. El ciclo donde se busca a la nueva estrella que brille en todo el país sigue conmoviendo por las historias de los participantes y el talento que tienen. En esta cuarta instancia, todos los concursantes que fueron pasando de etapa tienen que superarse en una nueva actuación, ganando la mayor cantidad de puntos para seguir el camino hacia “El Palco del Ópera”. Más de 200 intérpretes de todo el país se presentaron ante Abel Pintos, Jimena Barón, la “Mona” Jiménez y Joaquín Levinton, que los evaluaron según sus actuaciones. Solo cuatro de ellos pasarán, noche a noche, a la semifinal. En la gala de anoche se lució Ornella Corei que interpretó “Puerto Pollensa”, de Marilina Ross, conquistó al jurado y recibió una gran devolución del jurado.

Kaczka quedó a una décima de su competencia directa, Pasapalabra marcó 7,3 y Mario Pergolini, por su parte, obtuvo 5 puntos. Con respecto al resto de los canales, LAM fue lo más visto de América TV con 3,3, y Telenueve al mediodía, con 2,7, fue el ciclo de mayor audiencia de elNueve. El día lo ganó Telefe con un promedio de 6,6 puntos, seguido de eltrece con 5,0, América TV quedó tercero con 2,6, mientras que elNueve obtuvo 1,8 y la Televisión Pública 0,2. Por su parte, Net TV y Bravo, que no logran despegar, marcaron 0,1.

El batacazo que dio El Zorro

Mientras que los ciclos locales luchan por no perder audiencia, nuevamente El Zorro sorprende por sus buenos números de rating. El héroe enmascarado cosechó un promedio de 5,7 puntos y fue lo más visto de toda la mañana de la televisión abierta. Lideró en su franja superando a Ariel en su salsa, que marcó 4,2 en la primera parte y 4,7 en la segunda. Y un dato más preocupante aún: se impuso al 70% de los programas que están por debajo de los tres puntos.

El Zorro no dejar de sorprender

Una serie producida en 1957 y con pocos capítulos que el canal repite hasta el cansancio, sigue siendo elegida por el público que está mandando un claro mensaje a los programadores. Algo parecido pasa con la maratón de todos los sábados de La Familia Ingalls que cosecha buenos índices de audiencia y, durante el último fin de semana, fue lo más visto de eltrece con 4 puntos, junto con la mesaza de Mirtha Legrand. Con una diferencia mínima sobre Telefe, el canal que comanda Adrián Suar ganó el sábado con 4 puntos

En agosto llegarán cambios para inyectarle un poco de oxígeno a una pantalla chica alicaída: el próximo lunes debuta Virginia Lago en la pantalla de Telefe para conducir Historias de Corazón, que emitirá nuevamente Avenida Brasil a las 16.45. Un ciclo que se ganó el corazón de los televidentes en cada una de sus temporadas como introducción de las novelas más queridas, vuelve apelando a la memoria emotiva. También elNueve realizará modificaciones en sus mañanas: Telenueve al amanecer se extenderá hasta las 10.30, horario en que arrancará ¡Qué mañana! para finalizar a las 12.30; luego llegará Telenueve al mediodía, hasta las 14, y seguirá Con Carmen hasta las 15.30, para dar paso a Los profesionales con Flor hasta las 17, que perderá media hora de aire. En este mes también retorna Andy Kusnetzoff con PH: Podemos Hablar, llegará la final de Es mi sueño y, luego de 25 años, regresará Popstars a la pantalla de Telefe.