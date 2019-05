Pese a iniciarle una demanda por los años que estuvo a su lado, la joven dijo tener un contacto fluido con el astro Crédito: Instagram

24 de mayo de 2019 • 17:49

Rocío Oliva dejó atrás el silencio y en diálogo telefónico con Intrusos se despachó contra todos. Separada desde hace algunos meses de Diego Maradona , la joven futbolista que inició una demanda contra su ex solicitándole una compensación económica por los seis años de relación, fue contundente al referirse a su ex: "Seguimos en contacto permanente".

"No creo que sea necesario verlo, sé que está bien, cada tanto hablamos un 'hola, ¿cómo estás?' y punto", aclaró la joven, que fue señalada como la tercera en discordia y el motivo por el cual Verónica Ojeda y el pequeño Dieguito Fernando volvieron a Buenos Aires. "Yo hablé cuando estaba en México, no sabía quién estaba allá con él. Me enteré después por Twitter que ella se fue de México por mí y ahí le pregunté a Diego. Él fue clarísimo, me dijo: 'es que ella (por Ojeda) no entendió nada, no tengo nada con ella, puedo hablar con Rocío, Florencia, Marta o Gimena'. Así que si se enojó porque habló conmigo, problema suyo, no es mi tema. Él dijo en todos los medios que estaba solo", aseguró.

Jorge Rial quiso saber de qué hablaban, si se enviaban fotos hot y si el astro pedía un encuentro: "No mandaría fotos intimas jamás porque en el mundo Diego, agarran una foto mía y la publican en todos los diarios. Además estoy separada. Pero tenemos un buen diálogo, me dice '¿Cómo estás, flaca? Quiero saber de vos'. Y yo le cuento sobre mi vida, que tengo una escuela de fútbol, que hago radio y él se alegra. Pero hoy no es mi prioridad".

"Rocío, ¿se te acabó el amor?", quiso saber Marcela Tauro. "Eso prefiero guardarlo para mí. Ahora le pasé el teléfono del peluquero para que lo afeite, para que anímicamente esté mejor. Lo mejor que le puede pasar es estar con sus hijos, con sus nietos, que ya no sé ni cuántos tiene. No estamos hablando de tener una relación otra vez. Yo lo quiero ver bien, si tengo que verlo para darle un abrazo fuerte, entrenar juntos o ir al peluquero, voy a estar. Lo quiero acompañar. Desde que dejó de estar conmigo dejó de ver a Junior, su hijo por el que tanto luchó. También estaría bueno que conozca a Roma, su nieta, que es una beba hermosa", aseguró e hizo hincapié en que hoy, elige priorizarse: "Yo dejé todo durante 6 años por él, no hice nada, no tuve nada, lo elegí a él. Ya sabe Diego igual que esta es mi nueva realidad, y le copa".

Los puntos de conflictos

Durante la charla, Oliva pidió permiso para aclarar algunos asuntos que siempre generaron polémica con respecto a su imagen y su relación. "Quiero aclarar el tema de la escalera, que yo tiré a Diego y que por eso se lastimó el hombro. Eso no pasó, nada más lejos. Diego se lastimó en Dubai, ahí lo operaron y al no hacer la recuperación, el hombro se oxidó y se fue bajando el clavo para el lado del codo. No fue una pelea conmigo", explicó.

Por otro lado, quiso despejar dudas sobre los romances a los que la vincularon durante estos años de relación con Maradona. Uno de ellos, con el cantante de cumbia, El Pepo: "Es una masa, un fenómeno, amamos la cumbia pero él está con su mujer. Si cada vez que voy a un baile van a decir que estoy con alguien... Me quieren ensuciar, tendrían que mostrar pruebas o algo para sustentar lo que dicen. El Pepo es un pibe que le cae bien a todo el mundo, te matás de risa con él. Volvieron a sacar este tema y por eso quiero aclararlo, porque es mentira".

También se refirió al rumor sobre su relación con Ricardo Centurión: "Tampoco no es cierto. Es lógico que si me lo cruzo en un cumpleaños en una quinta, nos saquen una foto, que sé yo, tendremos millones de fotos juntos" y se refirió a cómo esos chimentos impactaban sobre tu pareja con Diego: "Siempre pasaba que había alguna bomba como la que estamos hablando ahora y obviamente, me preguntaba qué era eso, por qué se hablaba pero después entendía porque a él también le inventaron mil romances y sólo estuvo con la mitad de todas las mujeres que se dijeron. Estuvimos 6 años juntos, pasamos por todo, nos hemos separado y siempre predomina el amor. Hoy tengo 28 años, al recorrer la relación, puedo decidir si quiero estar ligada a todo esto o no".

Los panelistas del ciclo quisieron saber cómo sostiene su economía y el nivel de vida sin vivir junto al futbolista: "No viajo, tengo mi camioneta, vivo con mi mamá. No me falta ni me sobra nada. Estamos bien. La casa de Bella Vista que estaba a nombre de Gianinna la terminó comprando mi padrastro, él es militar y cuando cobró un juicio arregló con Diego el pago que correspondía". Y contó que antes de iniciarle la demanda, intentó arreglar todo en buenos términos pero no se pudo. "Antes de contratar una abogada fui a hablar con la gente que tengo que hablar de su entorno y me dijeron que ponga un abogado y vaya a juicio. Entonces me acerqué a hablar con Diego, traté de arreglar todo charlando, no se pudo y llamé a una abogada. No fue sorpresa para nadie", aseguró.

Antes de despedirse, Rocío revelo que junto a su expareja, planeaban ser padres. "Teníamos charlas profundas. Los dos teníamos ganas de tener hijos más adelante y hasta teníamos los nombres", disparó. Rial, entonces, quiso saber si le pondrían Diego en caso de ser varón, como indica la tradición maradoniana con los hijos varones. Roció entre risas, reveló los posibles nombres: "No, por fin no era Diego. Si era varón nos gustaba Sebastião y si era nena, a mi me gustaba Romanella. Fuera de broma, Diego siempre me dijo que yo le dé la mano y me quedé a su lado hasta el último día".