Millonaria demanda de Rocío Oliva a Diego Maradona y un libro en producción

Rocío Oliva estuvo seis años en pareja con Maradona y aún con la demanda de por medio se habla de una posible reconciliación

Diego Maradona volvió anoche a nuestro país para someterse a una cirugía en el hombro. Y, como es habitual, su arribo provocó mucho revuelo. Según contó Ana Rosenfeld en El diario de Mariana, el ciclo que conduce Mariana Fabbiani por eltrece, el Diez fue notificado en migraciones por un juicio millonario que le inició Rocío Oliva , en reclamo de compensación económica. Y ya hay fecha para la primera audiencia: 13 de junio.

Según contó la abogada de Oliva, "el monto de la demanda se calcula según la ecuación que tiene que ver con convivencia y ruptura", comentó Rosenfeld. "Rocío fue el sostén emocional de Diego durante seis años -agregó la abogada-. Lo acompañó y eso se cuantifica. Si estuvieran casados podría reclamar un 50%, pero como fueron convivientes, correspondería entre un 30 y un 35% de los ingresos de Maradona durante esos seis años que estuvieron juntos. Es verdad que estamos hablando de mucho dinero. Antes, la mujer conviviente no tenía derechos a la ganancialidad de la pareja, a pesar de que le dedicaba su vida a un hombre. El nuevo código le da derechos a la mujer que convive pasados los dos años. Y no hace falta mostrar el famoso certificado de convivencia".

Rosenfeld explicó que está llevando jurídicamente este caso junto a Fernando Burlando, quien intentó una mediación privada notificándole al abogado de Maradona, Matías Morla, pero que no obtuvo respuesta. "Ojala este tema se pueda resolver extrajudicialmente -se sinceró-. Hace más de un mes que estoy escribiendo un libro sobre este tema; Rocío me dio todo el material y yo le estoy dando sustento a la parte jurídica. Es un libro que cuenta toda la vida de Rocío junto a Maradona. Muchos se van a sorprender porque cuenta todo lo que, hasta ahora, no pudo decir".

También explicó que contrató abogados en Dubai y en Mexico, aunque la convivencia de la pareja se inició y terminó en Buenos Aires. "Tuvieron domicilios itinerantes porque todo dependía de los contratos de trabajo de Diego", argumentó Rosenfeld.

A pesar de este millonario juicio, se habla de una posible reconciliación entre Oliva y Maradona. Y para eso, la abogada tiene una opinión: "Ojalá que las parejas destinadas a estar juntas, vuelvan. Pero le digo a una mujer que no acepte una reconciliación para que ellos se salven de la demanda. Ese es parte de mi asesoramiento. Tengo malas experiencias de casos en los que los hombres, para levantar medidas cautelares, se reconcilian".