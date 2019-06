La producción del director italiano Matteo Rovere cuenta los orígenes de la ciudad de Roma

13 de junio de 2019

La fiebre de las series de ficción ya obligó, no hace tanto, a las plataformas de streaming a abrazar contenidos que no estuviesen exclusivamente en inglés: Borgen enseñó danés por varios países de la misma forma que Élite o La casa de papel pudieron ser éxitos internacionales sin renunciar al español. Ahora esta tendencia ha alcanzado un hito: Romulus, la primera gran serie en protolatín -la versión arcaica de esa lengua- de la historia de la televisión. De hecho, la primera, grande o no, en dicho idioma.

En los diez capítulos que su productora, Cattleya (la responsable de Gomorra, el mayor éxito de la televisión italiana) anunció, se contará la historia de Rómulo y Remo, los fundadores de Roma. Es una extensión de Il primo re, la película que el cineasta Matteo Rovere, de 37 años, estrenó en Italia en enero. Para este director romano, la veracidad histórica era tan importante que sus protagonistas hablaban en latín. La semana pasada el título gozó de una segunda vida, cuando se proyectó en Cannes y empezó a recibir ofertas de distribución internacional. Mediaset ya ha comprado los derechos para su emisión en España. Y ese renovado interés se ha convertido ahora en el nuevo proyecto de Rovere: Romulus, la misma historia, adaptada para una superproducción de televisión, financiada por Cattleya para la cadena Sky. Será la primera serie de televisión para el cineasta. Il primo re era su cuarta película.

"Será una historia de sentimientos, guerra, hermandad, valor y miedo", expresó Rovere durante el anuncio de la serie. Estos rasgos los comparte con Il primo re, pero la versión televisiva promete ser más grandilocuente. Al menos Rovere la resume de esa manera: "Será un fresco grandioso, épico, una reconstrucción altamente realista de los hechos que condujeron a la fundación de Roma. Y, por encima de todo, una investigación de los orígenes y del profundo significado que tiene el poder en Occidente: un viaje a un mundo arcaico, aterrador, donde todo es sagrado y la gente siente la presencia, hostil y misteriosa, de los dioses en cada esquina".

Esta épica se centrará en tres personajes, dos hombres y una mujer. Andrea Arcangeli y Francesco Di Napoli, dos actores relativamente desconocidos, encarnarán a los primeros, y Marianna Fontana ( Indivisibili), a la segunda.

"Son algunos de los jóvenes con más talento de Italia", vuelve a prometer Rovere. "Este es un proyecto que lleva la que quizá sea la marca más reconocible de nuestro país, Roma, y que espera atraer atracción mundial con una gran historia que contar: la fundación y el mito de la Ciudad Eterna".

