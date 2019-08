ShowMatch 2019. La Chipi se hizo un test de embarazo en vivo: ¿va a ser mamá?

El cuarteto de La Chipi y Jorgito Moliniers se llevó 23 puntos. Crédito: LAFLIA - JORGE LUENGO

El rumor comenzó en redes sociales a principios de esta semana. También por los pasillos de la productora comenzó a circular que Mariela Anchipi estaría embarazada. De ser cierto sería su tercer hijo con Dady Brieva.

Marcelo Tinelli retomó el tema, apenas la bailarina pisó la pista del Bailando 2019 con su pareja en el certamen, Jorge Moliniers, luego de que Ángel de Brito confirmara la noticia. Pero la Chipi se atajó: "Me descompuse en Maquillaje, y varios pensaron eso. Después lo llamaron a Dady y contó una intimidad mía, que fui a hacerme una ecografía y me dijeron que tenga cuidado porque el DIU se me había bajado unos centímetros. Y ahora tengo un atraso de cuatro días".

La coach de la pareja echó más leña al fuego, "estuvo con la energía muy baja estos días". Y aunque Dady "estaría muy feliz" con la noticia, su pareja Jorgito Moliniers todo lo contrario: "Ojalá que no esté, porque estamos bien así. Bailar con una embarazada es muy tensionante, hay que tener mucho cuidado. Es nuestro Súper Bailando, y embarazarse justo ahora."

Marcelo decidió cortar por lo sano y, mientras la pareja hizo su puesta cuartetera, mandó a comprar un test para que la bailarina se saque la duda. Su performance a partir de Por lo que yo te quiero de Walter Olmos, los dejó con 23 puntos entre jurado y BAR, y algunos comentarios muy elogiosos. "Son dos bailarines excelentes. Vengan a bailar como bailaron hoy. A la Chipi la vi mejor que nunca. Fue la mejor gala de ustedes", dijo Ángel de Brito y les puso un 10; "Me gustó mucho. Esta pareja hoy tiene algo especial", señaló Pampita con una doble intención y a cargo del voto secreto; "A mí no me pasó nada, no los vi tan exactos", les bajó el entusiasmo Nacha Guevara con un 6; y cerró Marcelo Polino con una devolución hasta por ahí nomás, y un 5.

Con el BAR pedido, Flavio Mendoza destacó errores pero le subió un punto al bebé por venir, Laura Fidalgo no se conmovió y mantuvo la nota, y Anibal Pachano votó uno arriba, "A mí me gustó". Así, La Chipi y Moliniers terminaron la noche con 23 puntos, y una duda que tuvo que esperar hasta el final del programa.

Pasada la medianoche, la pareja regresó con el test de embarazo en mano. Después de algunos minutos de suspenso, Tinelli develó el misterio. Una rayita, acá no ha pasado nada. Al menos por ahora.