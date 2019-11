Anibal Pachano. Crédito: LAFLIA - JORGE LUENGO

26 de noviembre de 2019 • 02:48

No venía siendo la gala que había soñado Charlotte Caniggia. Sabiendo que el folklore se asienta sobre una técnica que no tiene, la participante le había sugerido a su coach, Barbi Reali, componer personajes. Así, Charlotte y su compañero aparecieron en la pista disfrazados de viejitos. La idea era recrear un momento de ternura al ritmo del chamamé.

Sin embargo, el cuadro no generó más que risas (con suerte) del público, del jurado y del BAR. A pesar de que la performance estuvo correcta, a tiempo y con una participante que mejoró sus dotes actorales, la apuesta no le gustó al jurado y terminó con el puntaje más bajo de la ronda: 5 puntos.

La hija de Mariana Nannis se lo tomó con más filosofía que en otras ocasiones, y respondió a las críticas del jurado (que, hay que decirlo, no fueron para nada severas) con humor. Hasta que le tocó el turno al terceto del BAR, más específicamente a Anibal Pachano.

Aunque en cada devolución se apuntó a Barbi Reali como responsable de la malograda performance, Pachano fue más allá, y con visible enojo se lo tomó personal: "Voy a hablar con la coreógrafa. Un pésimo acting, que podría haber sido maravilloso porque es agradable que dos personas mayores bailen, cosa que no hiciste. Yo estoy entrando en la tercera edad, y una persona mayor no va a bailar con una espalda derecha, por eso la culpa no es de los participantes, hacete cargo vos y a quien contrataste como equipo. Punto para abajo".

Mientras la coach estaba a punto de largarse a llorar, su jefa Lolo Rossi salió en su defensa: "Es muy agresivo Pachano. Siento que el laburo que está haciendo Barbi a veces contrarresta porque (Charlotte) a veces falta, llega tarde, hay una suma de cosas que a veces no están buenas. Quiero contar esto porque siento que hay un ataque contra Barbi y hay una realidad que tiene que enfrentar cada vez que se presenta a un ensayo".

Caniggia, a su manera, también se defendió: "Todo el día me tiran tierra. Ella (Reali) me ayuda pero no le gusta nada nunca". Así terminaron todos peleados con todos, en un equipo que, a decir del voto de la gente, y a pesar de los conflictos que se suceden desde el minuto uno, tiene grandes chances de ganar este Bailando.