Florencia Peña emocionada luego del homenaje de Nico Occhiato.

29 de octubre de 2019 • 02:06

El ritmo se llama "homenajes", y más allá de la consigna implícita, cada pareja puede elegir la idea, los recursos y el estilo para llevarlo adelante. Nico Occhiato evitó caer en el lugar común de decantarse por un personaje, y prefirió hacer girar su presentación en torno a "los italianos", como celebración a su familia y a todos los inmigrantes que forjaron las bases de este país.

Más allá de lo formal y de la siempre notable participación de su bailarina, Flor Jazmín Peña, la idea del participante incluyó a modo de sorpresa final la aparición de sus dos abuelos (que ya se han en personajes del programa, especialmente ella) en un beso a modo de final feliz y corolario de la historia.

El jurado quedó conmovido por la presentación, y si bien todos destacaron lo emotivo de la propuesta, a la hora de la devolución a Florencia Peña se le quebró la voz: "Tengo a mis padres que hace 45 años que están juntos. Mi papá no está muy bien, pero me hubiera encantado que pudieran haber llegado juntos a la edad que tienen ustedes, porque el amor que se tienen es enorme. Es re lindo que desde la casa de cada uno se pueda vivenciar eso".

En el silencio del estudio quedó flotando la duda sobre qué le pasa a Julio, el padre de Flor. Lo cierto es que en junio del año pasado le diagnosticaron cáncer terminal. Desde entonces, el hombre se somete a un tratamiento periódico y atraviesa una serie de altibajos, que tienen preocupada y sensibilizada a la actriz y al resto de su familia.

Otro que no pudo contener la emoción al momento de su devolución fue Anibal Pachano, "Estoy en una etapa medio sensible. Los recuerdos familiares no se deben perder nunca, porque eso hace que los valores humanos permanezcan. Esta familia tiene una cosa de historia maravillosa, que me hace acordar a mi infancia, o a mis viejos ya que no tuve la posibilidad de convivir mucho con mis abuelos, me hubiera encantado conocerlos".

En un cuadro que emocionó a todos en el estudio, incluso a los participantes, Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña se llevaron unos merecidos 24 puntos, lo más alto de la jornada.